प्रसिद्ध कृष्णा हुए IND vs NZ वनडे सीरीज से बाहर, मोहम्मद सिराज की A टीम में एंट्री
प्रसिद्ध कृष्णा IND vs NZ वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। बीसीसीआई ने बताया कि वह सीरीज के लिए पूरी तरह फिट नहीं हो पाएंगे। वहीं मोहम्मद सिराज को इंडिया ए टीम में शामिल किया गया है।
भारत बनाम न्यूजीलैंड 5 मैच की वनडे सीरीज का आगाज 4 नवंबर से होने जा रहा है। सीरीज के शुरू होने से पहले शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा जिनका चयन फिटनेस क्लियरेंस पर निर्भर था, वह इस सीरीज के लिए समय पर फिट नहीं हो पाए हैं, जिस वजह से बीसीसीआई ने उन्हें स्क्वॉड से बाहर कर दिया है। बोर्ड ने इसका ऐलान शुक्रवार, 30 अक्टूबर को किया। बीसीसीआई ने इसके अलावा मोहम्मद सिराज और नीतीश कुमार रेड्डी को लेकर भी अपडेट जारी हिए हैं।
प्रसिद्ध कृष्णा हुए वनडे सीरीज से बाहर
बीसीसीआई ने रिलीज में लिखा, प्रसिद्ध कृष्णा, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की पांच मैचों की ODI सीरीज के लिए फिटनेस क्लियरेंस पर निर्भर थे, ODI सीरीज से बाहर हो गए हैं। दाएं हाथ के पेसर, जो हैमस्ट्रिंग की चोट से उबर रहे हैं, उन्हें मैचों के लिए तैयार होने के लिए जरूरी वर्कलोड बनाने के लिए और समय चाहिए होगा।
प्रसिद्ध न्यूजीलैंड A के खिलाफ़ तीसरे और आखिरी चार-दिवसीय मैच के लिए इंडिया A स्क्वाड में शामिल होंगे, बशर्ते वह रिटर्न टू प्ले (RTP) असेसमेंट क्लियर कर लें। इससे उन्हें मैच प्रैक्टिस करने और टेस्ट सीरीज की तैयारी करने का मौका मिलेगा।
सिराज की ए टीम में एंट्री
इस बीच, मोहम्मद सिराज 31 अक्टूबर, 2026 को न्यूज़ीलैंड A के खिलाफ शुरू होने वाले दूसरे चार-दिवसीय मैच के लिए इंडिया A टीम में शामिल होंगे।
न्यूजीलैंड A के खिलाफ दूसरे चार-दिवसीय मैच के लिए इंडिया A की अपडेटेड टीम: यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, यश राठौड़, आर. स्मरण, ध्रुव जुरेल [C] [WK], वाशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, आकाश दीप, शिखर मोहन, मुकेश चौधरी, मुकेश कुमार, मानव सुथार, कुमार कुशाग्र [WK]।
नीतीश रेड्डी को लेकर भी अपडेट
नीतीश कुमार रेड्डी न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले ODI के लिए ODI टीम का हिस्सा बने रहेंगे, जो 04 नवंबर, 2026 को खेला जाएगा। नीतीश न्यूजीलैंड A के खिलाफ तीसरे और आखिरी चार-दिवसीय मैच के लिए इंडिया A टीम से जुड़ेंगे, जिससे उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ़ 19 नवंबर, 2026 से शुरू होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले मैच प्रैक्टिस करने में मदद मिलेगी।
पहले तीन ODI के लिए इंडिया की अपडेटेड ODI टीम: शुभमन गिल [C], रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर [VC], केएल राहुल [WK], अक्षर पटेल, नमन धीर, अंशुल कंबोज, गुरनूर बरार, रुतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, ईशान किशन [WK], मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी (सिर्फ पहले ODI के लिए)
चौथे और पांचवें ODI के लिए इंडिया की अपडेटेड ODI टीम: श्रेयस अय्यर [C], रोहित शर्मा, विराट कोहली, तिलक वर्मा, ईशान किशन [WK, VC], अक्षर पटेल, नमन धीर, औकिब नबी, गुरनूर बराड़, रुतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, कुमार कुशाग्र [विकेट कीपर], मोहम्मद सिराज, यश ठाकुर, कुलदीप यादव
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें