भारत को लगा बड़ा झटका, प्रसिद्ध कृष्णा वनडे सीरीज से बाहर; आकिब नबी को मिल सकता है मौका
तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा चोट के कारण न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आकिब नबी को वनडे टीम में मौका मिल सकता है।
टीम इंडिया के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा हैमस्ट्रिंग (मांसपेशियों में खिंचाव) की चोट से पूरी तरह उबरने में नाकाम रहने के कारण चार नवंबर से न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरू होने वाली पांच मैचों की वनडे सीरीज में नहीं खेल पाएंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के एक सूत्र ने बुधवार को पीटीआई को यह जानकारी दी। भारतीय टी20 टीम इस समय न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज खेल रही है, जहां टीम ने शुरुआती तीन मैच जीतकर सीरीज अपने नाम कर ली है। वनडे सीरीज का आगाज 4 नवंबर से होगा।
प्रसिद्ध पूरी तरह फिट नहीं
इस बीच जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी ने लिंकन में भारत ए और न्यूजीलैंड ए के बीच खेले गए पहले अनौपचारिक चार दिवसीय मुकाबले में अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया और प्रसिद्ध की जगह उन्हें मौका मिलने की संभावना है। बीसीसीआई के एक सूत्र ने कहा, “प्रसिद्ध अच्छी तरह से उबर रहे हैं। एक नवंबर और दो नवंबर को बेंगलुरु स्थित 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' में उनका मैच सिमुलेशन (मैच की तरह परिस्थितियां तैयार करना) और फिटनेस टेस्ट होना है।”
सूत्र ने कहा, ''टीम प्रबंधन और राष्ट्रीय चयन समिति का मानना है कि प्रसिद्ध को टेस्ट क्रिकेट के लिए पूरी तरह फिट होना चाहिए, जहां उनकी जरूरत वनडे की तुलना में अधिक है। भले ही फिटनेस टीम उन्हें पूरी तरह फिट बता दे और वे ऑकलैंड पहुंच भी जाएं, लेकिन लंबी फ्लाइट के बाद उन्हें तुरंत मैच खेलने की जल्दबाजी नहीं की जाएगी।'' प्रसिद्ध को वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज के दौरान हैमस्ट्रिंग में चोट लगी थी।
भारतीय टीम न्यूजीलैंड दौरे पर पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय, पांच वनडे और दो टेस्ट मैच खेलेगी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच वनडे मैचों की सीरीज चार नवंबर से शुरू होगी, जबकि टेस्ट सीरीज का आगाज 19 नवंबर से होगा। शुभमन गिल पहले तीन वनडे में टीम की कप्तानी करेंगे। इसके बाद वह टेस्ट क्रिकेट की तैयारी पर ध्यान केंद्रित करेंगे। केएल राहुल भी तीसरे वनडे के बाद लाल गेंद के प्रारूप की तैयारी को प्राथमिकता देंगे। श्रेयस अय्यर चौथे और पांचवें वनडे में टीम की अगुआई करेंगे। तिलक वर्मा की भी वनडे टीम में वापसी हुई है। उन्होंने पिछली बार दिसंबर 2025 में 50 ओवर के प्रारूप में भारत का प्रतिनिधित्व किया था।
हालांकि बीसीसीआई की तरफ अभी तक प्रसिद्ध कृष्णा की फिटनेस को लेकर अपडेट नहीं आया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड द्वारा न्यूजीलैंड वनडे दौरे के लिए चुनी गई भारतीय टीम में प्रसिद्ध कृष्णा को शामिल किया गया है।
पहले तीन वनडे के लिए भारतीय टीम
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, नमन धीर, अंशुल कम्बोज, गुरनूर बराड़, ऋतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, ईशान किशन (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा/आकिब नबी और कुलदीप यादव।
चौथे और पांचवें वनडे के लिए भारतीय टीम
श्रेयस अय्यर (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, तिलक वर्मा, इशान किशन (विकेटकीपर और उपकप्तान), नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, नमन धीर, आकिब नबी, गुरनूर बराड़, ऋतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, यश ठाकुर और कुलदीप यादव।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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