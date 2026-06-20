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प्रसिद्ध कृष्णा ने वनडे में पहली बार लिया 5 विकेट हॉल, मनोज-शमी के क्लब में मारी एंट्री

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
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प्रसिद्ध कृष्णा ने शनिवार को अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबले में वनडे में पहली बार पांच विकेट हॉल लिया। उन्होंने तीसरे वनडे में 8.2 ओवर में 23 रन देकर 5 विकेट लिए।

प्रसिद्ध कृष्णा ने वनडे में पहली बार लिया 5 विकेट हॉल, मनोज-शमी के क्लब में मारी एंट्री

भारतीय टीम के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने शनिवार को अफगानिस्तान के खिलाफ घातक गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट चटकाए। तेज गेंदबाज का वनडे में ये पहला पांच विकेट हॉल है। उन्होंने अफगानिस्तान के शुरुआती 5 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया और इसके साथ ही मनोज प्रभाकर- मोहम्मद शमी के एक खास क्लब में जगह बना ली है। कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी के करियर के पहले शतक के की मदद से अफगानिस्तान ने तीसरे वनडे में 218 रन बनाए। उन्होंने 8.2 ओवर में 23 रन देकर 5 विकेट झटके। जिसमें से दो ओवर मेडन भी निकले।

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वनडे में ऐसा करने वाले तीसरे गेंदबाज

भारतीय गेंदबाज द्वारा वनडे में विपक्षी टीम के शुरुआती 5 बल्लेबाजों को आउट करने का पहला कारनामा मनोज प्रभाकर ने किया था। उन्होंने 1994 में श्रीलंका के खिलाफ 5 विकेट लिए थे। इसके बाद 29 साल बाद मोहम्मद शमी ने न्यूीलैंड के खिलाफ ये कमाल किया था और अब प्रसिद्ध कृष्णा ने अपना नाम इस लिस्ट में जोड़ा है। प्रसिद्ध ने शनिवार को चेपॉक में रहमानुल्लाह गुरबाज, रहमत शाह, इब्राहिम जादरान, रसूली और शतकवीर हशमतुल्लाह शाहिदी को पवेलियन का रास्ता दिखाया। कृष्णा चेपॉक में वनडे में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन करने वाले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने रवि रामपॉल का 2011 में बनाया गया रिकॉर्ड तोड़ा है। रवि ने भारत के खिलाफ 51 रन देकर 5 विकेट लिए थे। आकिब जावेद ने 1997 में भारत के खिलाफ 61 रन देकर 5 विकेट लिए थे।

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भारत ने जीता तीसरा वनडे

प्रसिद्ध कृष्णा (23 रन पर पांच विकेट) के करियर की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी के बाद सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल के दूसरे शतक से भारत ने तीसरे और अंतिम वनडे मैच में कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी के करियर के पहले शतक के बावजूद अफगानिस्तान को नौ विकेट से हराकर श्रृंखला में 3-0 से सूपड़ा साफ किया। अफगानिस्तान के 219 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने अफगानिस्तान के बेहद खराब क्षेत्ररक्षण का फायदा उठाते हुए जायसवाल (नाबाद 110 रन, 86 गेंद, 14 चौके, तीन छक्के) और रोहित शर्मा (79 रन, 69 गेंद, नौ चौके, तीन छक्के) के बीच पहले विकेट की 170 रन की साझदेारी से सिर्फ 28.4 ओवर में एक विकेट पर 224 रन बनाकर आसान जीत दर्ज की।

अफगानिस्तान ने इससे पहले प्रसिद्ध की तूफानी गेंदबाजी के सामने 10वें ओवर में 36 रन तक चार विकेट गंवा दिए थे। शाहिदी ने हालांकि अंतिम बल्लेबाज के तौर पर आउट होने से पहले 131 गेंद में 13 चौकों और एक छक्के से 102 रन की पारी खेलने के अलावा अजमतुल्लाह उमरजई (50) के साथ पांचवें विकेट के लिए 117 गेंद में 105 रन की साझेदारी करके टीम को 218 रन के सम्माजनक स्कोर तक पहुंचाया। शाहिदी ने मोहम्मद नबी (21) के साथ भी छठे विकेट के लिए 53 गेंद में 57 रन की साझेदारी की। मेहमान टीम हालांकि अंत में 44.2 ओवर में सिमट गई।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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