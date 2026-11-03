वनडे सीरीज से बाहर होने के बाद प्रसिद्ध कृष्णा हुए फिट, फिर भी जल्द से जल्द न्यूजीलैंड क्यों जाएंगे?
Prasidh Krishna Declared Fit: प्रसिद्ध कृष्णा सभी फॉर्मेट खेलने के लिए फिट घोषित कर दिए गए हैं। तेज गेंदबाज को हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर होना पड़ा था।
भारत के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) ने प्रसिद्ध को सभी फॉर्मेट खेलने के लिए फिट घोषित कर दिया है। 30 वर्षीय प्रसिद्ध का एक और दो नवंबर को सिमुलेशन टेस्ट हुआ, जिसके बाद सीओई की मेडिकल टीम से मंजूरी मिल गई। पेसर को फिटनेस क्लियरेंस के आधार पर न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की वनडे सीरीज के तीन मुकाबलों के लिए चुना गया था। हालांकि, प्रसिद्ध को 30 अक्टूबर को बाहर होना पड़ा। उन्हें हैमस्ट्रिंग चोट थी। प्रसिद्ध के बाहर होने के बाद तेज गेंदबाज आकिब नबी को शुरुआती तीन वनडे के लिए भारतीय स्क्वॉड में शामिल किया गया। पांच मैचों की वनडे सीरीज बुधवार से ऑकलैंड में शुरू होगी।
प्रसिद्ध कृष्णा जल्द से जल्द न्यूजीलैंड जाएंगे
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, बीसीसीआई के एक सूत्र ने कहा, ''प्रसिद्ध कृष्णा फिट घोषित हो गए हैं और न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज के लिए उपलब्ध होंगे।'' वहीं, क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक प्रसिद्ध के जल्द से जल्द न्यूजलैंड के लिए उड़ान भरने की उम्मीद है ताकि ताकि वह भारत ए और न्यूजीलैंड टीम के बीच 7 नवंबर से शुरू होने वाले तीसरे और आखिरी अनौपचारिक टेस्ट के लिए उपलब्ध हो सकें। भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे सीरीज 15 नवंबर को समाप्त होगी। दोनों टीमों के बीच 19 नवंबर से दो मैचों की टेस्ट सीरीज शुरू होगा। पहला टेस्ट वेलिंगटन में खेला जाएगा जबकि दूसरा मैच 27 नवंबर से क्राइस्टचर्च में होगा।
वनडे सीरीज में पेस अटैक के सामने कड़ी चुनौतियां
न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में भारत के अनुभवहीन पेस अटैक के सामने केवल नई गेंद से गेंदबाजी करने के अलावा भी कई अन्य चुनौतियां होंगी। पेसर जसप्रीत बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा के उपलब्ध नहीं होने के कारण शुरुआती विकेट दिलाने और साथ ही बीच के ओवरों और डेथ ओवरों में रनों की गति पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी अब बाकी तेज गेंदबाजों पर होगी। ऐसे में मोहम्मद सिराज को अतिरिक्त जिम्मेदारी उठानी होगी। उनके पास 51 वनडे का अनुभव है। सिराज के अलावा भारतीय टीम में शामिल अन्य चार विशेषज्ञ गेंदबाजों अर्शदीप सिंह (18), गुरनूर बराड़ (9), अंशुल कंबोज और आकिब नबी (एक-एक) के पास कुल मिलाकर 29 वनडे मैचों का अनुभव है। बुमराह की गैरमौजूदगी इसलिए भी अहम है क्योंकि वे न केवल विकेट चटकाते हैं बल्कि गेंदबाजी पर बेहतरीन नियंत्रण भी रखते हैं। अहम मौकों पर किफायती गेंदबाजी करने वाला बॉलर कप्तान को काफी लचीलापन देता है।
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