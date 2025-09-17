प्रज्ञान ओझा और आरपी सिंह बन सकते हैं राष्ट्रीय चयनकर्ता, प्रवीण कुमार भी रेस में

भारत के पूर्व स्पिनर प्रज्ञान ओझा और पूर्व तेज गेंदबाज अगले महीने राष्ट्रीय चयन समिति का सदस्य बन सकते हैं। बीसीसीआई ने पिछले महीने 2 सदस्यों के लिए आवेदन मंगाए थे। ओझा और आरपी सिंह के अलावा पूर्व तेज गेंदबाज प्रवीण कुमार, आशीष विंस्टन जैदी और शक्ति सिंह ने भी आवेदन किया है।

भारत के दो पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर प्रज्ञान ओझा और आरपी सिंह राष्ट्रीय चयन समिति के सदस्य चुने जा सकते हैं। राष्ट्रीय चयन समिति में दो पद खाली हो रहे हैं और बीसीसीआई ने उन्हें भरने के लिए पिछले महीने आवेदन मंगाए थे। प्रवीण कुमार, आशीष विंस्टन जैदी और शक्ति सिंह ने भी आवेदन भेजे हैं लेकिन ओझा और आरपी सिंह रेस में आगे बताए जा रहे हैं। दोनों अगले महीने पद संभाल सकते हैं।

राष्ट्रीय चयन समति में सेंट्रल जोन से सुब्रतो बनर्जी और साउथ जोन से एस शरथ की जगह लेने के लिए बीसीसीआई ने कुछ पैमाने तय किए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक साउथ जोन से प्रज्ञान ओझा और सेंट्रल जोन से आरपी सिंह राष्ट्रीय चयनकर्ता बन सकते हैं।

पूर्व तेज गेंदबाज आरपी सिंह यूपी के रहने वाले हैं। सेंट्रल जोन से उनके अलावा यूपी से ही एक और पूर्व तेज गेंदबाज प्रवीण कुमार ने भी आवेदन भरा है। कुमार भारत के लिए कई अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं। उनके अलावा यूपी के एक और पूर्व तेज गेंदबाज आशीष विंस्टन जैदी और हिमाचल प्रदेश के शक्ति ने सेंट्रल जोन के लिए आवेदन कर रखा है।

बीसीसीआई ने दोनों नए राष्ट्रीय चयनकर्ताओं के लिए जो पैमाने तय किए हैं, उसके मुताबिक कैंडिडेट के लिए कम से कम 7 टेस्ट मैच या 30 प्रथम श्रेणी के मैच या 10 एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच और 20 प्रथम श्रेणी मैच खेला होना अनिवार्य है। इसके अलावा यह भी शर्त है कि वह क्रिकेट से कम से कम 5 साल पहले संन्यास लिया हो और पिछले 5 साल में बीसीसीआई की किसी भी क्रिकेट समिति का सदस्य न रहा हो।