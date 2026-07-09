भारतीय टीम में चुने जाने पर प्रभसिमरन सिंह बोले- युवी पाजी और रिकी सर की वजह से...
प्रभसिमरन सिंह को जिम्बाब्वे दौरे के लिये भारत की टी20 टीम में चुना गया है। उन्हें अपने सिलेक्शन की खबर उस समय मिली, जब वह जिम में थे। उन्हें संजू सैमसन की जगह टीम में चुना गया है।
प्रभसिमरन सिंह को दूसरी बार भारत की टी20 इंटरनेशनल टीम में जगह मिली है। जिम्बाब्वे दौरे के लिए उन्हें टीम में शामिल किया गया है। संजू सैमसन की जगह बैकअप विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर उन्हें टीम में मौका मिला है। प्रभसिमरन सिंह उस समय जिम में थे, जब उन्हें इस महीने के आखिर में होने वाले जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय टी20 टीम में अपने चयन के बारे में पता चला। प्रभसिमरन इससे पहले एशियन गेम्स 2023 की टीम का हिस्सा रहे हैं, लेकिन उन्हें डेब्यू करने का मौका नहीं मिला था।
पटियाला के 25 वर्ष के प्रभसिमरन ने पीटीआई को बताया कि वह जिम सत्र अधूरा छोड़कर घर भागे, ताकि अपने परिवार के साथ खुशी साझा कर सकें। पंजाब किंग्स के सलामी बल्लेबाज ने पिछले दो आईपीएल सत्र में 500 से ज्यादा रन बनाए थे। वह एशियाई खेल 2023 में भारतीय टीम में थे लेकिन खेलने का मौका नहीं मिला। उन्हें जिम्बाब्वे दौरे के लिये ईशान किशन के बाद दूसरे विकेटकीपर के तौर पर चुना गया, जबकि संजू सैमसन टीम में जगह नहीं बना सके।
मुझे टीम में बने रहना है- प्रभसिमरन
प्रभसिमरन ने बताया, ''आप जब जीवन में लक्ष्य को हासिल करते हैं तो अच्छा लगता ही है। एशियाई खेलों का अनुभव अच्छा था, लेकिन मुझे खेलने का मौका नहीं मिला था। मैं इसलिए यह नहीं बता सकता कि भारत के लिये डेब्यू करने पर कैसा लगता है। अब जिम्बाब्वे दौरे से मैं खेले बिना लौटना नहीं चाहता। मैंने हमेशा से देश के लिये खेलने के बारे में सोचा है और मुझे टीम में बने रहना है। अगर मुझे मौका मिला तो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा, ताकि टीम से बाहर नहीं होना पड़े।''
पंजाब के अपने साथी खिलाड़ियों के साथ आयुवर्ग टूर्नामेंट खेल चुके प्रभसिमरन और अभिषेक शर्मा दोनों के मार्गदर्शक विश्व कप विजेता हरफनमौला युवराज सिंह रहे हैं। प्रभसिमरन ने कहा, ''आईपीएल के बाद से युवी पाजी के साथ कोई सत्र नहीं हुआ, लेकिन भारतीय टीम में चुने जाने के बाद मैंने उन्हें फोन किया था। लंबी बात हुई। उन्होंने अपने अनुभव बताए। वह हमेशा कहते हैं कि गेंदबाज से एक कदम आगे निकलना है।''
‘रिकी पोंटिंग और युवराज सिंह दो अलग शख्सियत हैं’
पंजाब किंग्स के मुख्य कोच रिकी पोंटिंग के योगदान के बारे में उन्होंने कहा, ''दोनों अलग-अलग शख्सियत हैं, लेकिन सोच एक सी है। रिकी सर ने मेरी सफलता में काफी योगदान दिया। उन्होंने 2024 में मुझे बताया था कि मुझे टीम में बरकरार रखा जाएगा। उन्होंने मुझसे कहा था कि वह मुझे बेहतर खिलाड़ी बनाएंगे और उन्होंने बनाया। मैं युवी पाजी और रिकी सर दोनों का शुक्रगुजार हूं।''
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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