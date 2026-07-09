Livehindustan होमहोमफोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

भारतीय टीम में चुने जाने पर प्रभसिमरन सिंह बोले- युवी पाजी और रिकी सर की वजह से...

By Vikash Gaur
Bhasha, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

प्रभसिमरन सिंह को जिम्बाब्वे दौरे के लिये भारत की टी20 टीम में चुना गया है। उन्हें अपने सिलेक्शन की खबर उस समय मिली, जब वह जिम में थे। उन्हें संजू सैमसन की जगह टीम में चुना गया है। 

भारतीय टीम में चुने जाने पर प्रभसिमरन सिंह बोले- युवी पाजी और रिकी सर की वजह से...

प्रभसिमरन सिंह को दूसरी बार भारत की टी20 इंटरनेशनल टीम में जगह मिली है। जिम्बाब्वे दौरे के लिए उन्हें टीम में शामिल किया गया है। संजू सैमसन की जगह बैकअप विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर उन्हें टीम में मौका मिला है। प्रभसिमरन सिंह उस समय जिम में थे, जब उन्हें इस महीने के आखिर में होने वाले जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय टी20 टीम में अपने चयन के बारे में पता चला। प्रभसिमरन इससे पहले एशियन गेम्स 2023 की टीम का हिस्सा रहे हैं, लेकिन उन्हें डेब्यू करने का मौका नहीं मिला था।

पटियाला के 25 वर्ष के प्रभसिमरन ने पीटीआई को बताया कि वह जिम सत्र अधूरा छोड़कर घर भागे, ताकि अपने परिवार के साथ खुशी साझा कर सकें। पंजाब किंग्स के सलामी बल्लेबाज ने पिछले दो आईपीएल सत्र में 500 से ज्यादा रन बनाए थे। वह एशियाई खेल 2023 में भारतीय टीम में थे लेकिन खेलने का मौका नहीं मिला। उन्हें जिम्बाब्वे दौरे के लिये ईशान किशन के बाद दूसरे विकेटकीपर के तौर पर चुना गया, जबकि संजू सैमसन टीम में जगह नहीं बना सके।

ये भी पढ़ें:वैभव को टीम मैनेजमेंट ने इंग्लैंड में कर दिया एक्सपोज? कमजोर कड़ी फिर बनी मुसीबत

मुझे टीम में बने रहना है- प्रभसिमरन

प्रभसिमरन ने बताया, ''आप जब जीवन में लक्ष्य को हासिल करते हैं तो अच्छा लगता ही है। एशियाई खेलों का अनुभव अच्छा था, लेकिन मुझे खेलने का मौका नहीं मिला था। मैं इसलिए यह नहीं बता सकता कि भारत के लिये डेब्यू करने पर कैसा लगता है। अब जिम्बाब्वे दौरे से मैं खेले बिना लौटना नहीं चाहता। मैंने हमेशा से देश के लिये खेलने के बारे में सोचा है और मुझे टीम में बने रहना है। अगर मुझे मौका मिला तो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा, ताकि टीम से बाहर नहीं होना पड़े।''

ये भी पढ़ें:श्रेष्ठा ने किया भाई श्रेयस का बचाव, कहा- मैच तो विराट और रोहित ने भी हारे हैं

पंजाब के अपने साथी खिलाड़ियों के साथ आयुवर्ग टूर्नामेंट खेल चुके प्रभसिमरन और अभिषेक शर्मा दोनों के मार्गदर्शक विश्व कप विजेता हरफनमौला युवराज सिंह रहे हैं। प्रभसिमरन ने कहा, ''आईपीएल के बाद से युवी पाजी के साथ कोई सत्र नहीं हुआ, लेकिन भारतीय टीम में चुने जाने के बाद मैंने उन्हें फोन किया था। लंबी बात हुई। उन्होंने अपने अनुभव बताए। वह हमेशा कहते हैं कि गेंदबाज से एक कदम आगे निकलना है।''

‘रिकी पोंटिंग और युवराज सिंह दो अलग शख्सियत हैं’

पंजाब किंग्स के मुख्य कोच रिकी पोंटिंग के योगदान के बारे में उन्होंने कहा, ''दोनों अलग-अलग शख्सियत हैं, लेकिन सोच एक सी है। रिकी सर ने मेरी सफलता में काफी योगदान दिया। उन्होंने 2024 में मुझे बताया था कि मुझे टीम में बरकरार रखा जाएगा। उन्होंने मुझसे कहा था कि वह मुझे बेहतर खिलाड़ी बनाएंगे और उन्होंने बनाया। मैं युवी पाजी और रिकी सर दोनों का शुक्रगुजार हूं।''

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट

और पढ़ें
Yuvraj Singh Ricky Ponting
Cricket News लेटेस्ट मैच अपडेट, IPL 2026 , Orange Cap in IPL 2026 और Purple Cap की रेस, IPL 2026 Points Table , IPL 2026 Schedule आज के बड़े मुकाबले PBKS vs MI Live Score और पल-पल के Live Cricket Score अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सभी क्रिकेट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।