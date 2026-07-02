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जहां आयोजित होंगे ओलंपिक के मैच, वहां हो गया प्रोफेशनल क्रिकेट का डेब्यू; जानिए कैसा रहा पहला मैच?

Vikash Gaur Bhasha, लॉस एंजिलिस
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लॉस एंलिजिस 2028 ओलंपिक की क्रिकेट प्रतियोगिता के मेजबान पोमोना ने अपने पहले प्रतिस्पर्धी मैच की मेजबानी की, जब यहां मेजर लीग क्रिकेट में लॉस एंजिलिस नाइट राइडर्स का मुकाबला वाशिंगटन फ्रीडम से हुआ।

जहां आयोजित होंगे ओलंपिक के मैच, वहां हो गया प्रोफेशनल क्रिकेट का डेब्यू; जानिए कैसा रहा पहला मैच?

लॉस एंलिजिस 2028 ओलंपिक खेलों में क्रिकेट भी शामिल है। क्रिकेट प्रतियोगिता की मेजबान करने वाले ग्राउंड पर प्रोफेशनल क्रिकेट ने डेब्यू कर लिया है। पोमोना के नाइट राइडर्स क्रिकेट ग्राउंड ने अपने पहले प्रतिस्पर्धी मैच की मेजबानी कर ली है। इस मैदान पर मेजर लीग क्रिकेट यानी एमएलसी का मुकाबला खेला गया। लॉस एंजिलिस नाइट राइडर्स का सामने वाशिंगटन फ्रीडम थी। बुधवार को खेले गए टूर्नामेंट के 16वें मैच में वाशिंगटन फ्रीडम ने छह विकेट से जीत हासिल करके मेजबान टीम के घरेलू मैदान पर पदार्पण का मजा किरकिरा कर दिया।

नाइट राइडर्स समूह द्वारा बनाया गया यह नया स्टेडियम लॉस एंजिलिस नाइट राइडर्स फ्रेंचाइजी का पहला समर्पित घरेलू मैदान है और अमेरिका में बने कुछ खास क्रिकेट स्टेडियमों में से एक है। यहां तक कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने भी इसकी जानकारी दी है कि प्रोफेशनल क्रिकेट उस मैदान पर शुरू हो चुकी है, जहां ओलंपिक के मैच खेले जाने हैं। आईसीसी ने 5 टीमों का ऐलान भी कर दिया है।

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आईसीसी ने भी किया पहले मैच की मेजबानी का ऐलान

आईसीसी ने 'एक्स' पर लिखा, ''नाइट राइडर्स क्रिकेट ग्राउंड मेजर लीग क्रिकेट में लॉस एंजिलिस नाइट राइडर्स के पहले घरेलू मैच की मेजबानी कर रहा है। दोनों टीम को शुभकामनाएं और इसके खूबसूरत नजारों पर नजर रखें। क्या यह शानदार नहीं है?''

अंतरराष्ट्रीय स्तर के हिसाब से बने इस स्टेडियम में मुख्य स्क्वायर पर आठ विकेट (पिच) हैं। यहां ड्रॉप इन पिचों का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि यह क्रिकेट का डेडिकेट ग्राउंड है। इसका आकार आईसीसी के नियमों के अनुसार है और यहां 120 फीट ऊंचे छह 'फ्लडलाइट टावर' भी हैं, जहां रात में आसानी से मुकाबले आयोजित किए जा सकते हैं। आपको याद होगा कि किस तरह आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए अमेरिका में एक अस्थायी स्टेडियम बनाया था, जहां बहुत घटिया मैच आयोजित हुए थे। टूर्नामेंट के बाद स्टेडियम को डिसमेंटल कर दिया गया था।

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शाहरुख खान भी नए ग्राउंड को देखकर हुए गदगद

नाइट राइडर्स समूह के सह मालिक और बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान ने स्टेडियम के उद्घाटन को एक यादगार पल बताया। उन्होंने एक बयान में कहा, ''जो एक सपना था वह आज हकीकत बन गया है। दुनिया के दूसरे सबसे अधिक देखे जाने वाले खेल क्रिकेट को लॉस एंजिलिस में लाना हम सभी के लिए एक यादगार पल है। यह जगह सिर्फ खेल के लिए ही नहीं, बल्कि मनोरंजन, परिवारों और हमेशा याद रहने वाली यादों के लिए भी बनाई गई है।''

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


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विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


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