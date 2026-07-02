जहां आयोजित होंगे ओलंपिक के मैच, वहां हो गया प्रोफेशनल क्रिकेट का डेब्यू; जानिए कैसा रहा पहला मैच?
लॉस एंलिजिस 2028 ओलंपिक की क्रिकेट प्रतियोगिता के मेजबान पोमोना ने अपने पहले प्रतिस्पर्धी मैच की मेजबानी की, जब यहां मेजर लीग क्रिकेट में लॉस एंजिलिस नाइट राइडर्स का मुकाबला वाशिंगटन फ्रीडम से हुआ।
लॉस एंलिजिस 2028 ओलंपिक खेलों में क्रिकेट भी शामिल है। क्रिकेट प्रतियोगिता की मेजबान करने वाले ग्राउंड पर प्रोफेशनल क्रिकेट ने डेब्यू कर लिया है। पोमोना के नाइट राइडर्स क्रिकेट ग्राउंड ने अपने पहले प्रतिस्पर्धी मैच की मेजबानी कर ली है। इस मैदान पर मेजर लीग क्रिकेट यानी एमएलसी का मुकाबला खेला गया। लॉस एंजिलिस नाइट राइडर्स का सामने वाशिंगटन फ्रीडम थी। बुधवार को खेले गए टूर्नामेंट के 16वें मैच में वाशिंगटन फ्रीडम ने छह विकेट से जीत हासिल करके मेजबान टीम के घरेलू मैदान पर पदार्पण का मजा किरकिरा कर दिया।
नाइट राइडर्स समूह द्वारा बनाया गया यह नया स्टेडियम लॉस एंजिलिस नाइट राइडर्स फ्रेंचाइजी का पहला समर्पित घरेलू मैदान है और अमेरिका में बने कुछ खास क्रिकेट स्टेडियमों में से एक है। यहां तक कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने भी इसकी जानकारी दी है कि प्रोफेशनल क्रिकेट उस मैदान पर शुरू हो चुकी है, जहां ओलंपिक के मैच खेले जाने हैं। आईसीसी ने 5 टीमों का ऐलान भी कर दिया है।
आईसीसी ने भी किया पहले मैच की मेजबानी का ऐलान
आईसीसी ने 'एक्स' पर लिखा, ''नाइट राइडर्स क्रिकेट ग्राउंड मेजर लीग क्रिकेट में लॉस एंजिलिस नाइट राइडर्स के पहले घरेलू मैच की मेजबानी कर रहा है। दोनों टीम को शुभकामनाएं और इसके खूबसूरत नजारों पर नजर रखें। क्या यह शानदार नहीं है?''
अंतरराष्ट्रीय स्तर के हिसाब से बने इस स्टेडियम में मुख्य स्क्वायर पर आठ विकेट (पिच) हैं। यहां ड्रॉप इन पिचों का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि यह क्रिकेट का डेडिकेट ग्राउंड है। इसका आकार आईसीसी के नियमों के अनुसार है और यहां 120 फीट ऊंचे छह 'फ्लडलाइट टावर' भी हैं, जहां रात में आसानी से मुकाबले आयोजित किए जा सकते हैं। आपको याद होगा कि किस तरह आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए अमेरिका में एक अस्थायी स्टेडियम बनाया था, जहां बहुत घटिया मैच आयोजित हुए थे। टूर्नामेंट के बाद स्टेडियम को डिसमेंटल कर दिया गया था।
शाहरुख खान भी नए ग्राउंड को देखकर हुए गदगद
नाइट राइडर्स समूह के सह मालिक और बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान ने स्टेडियम के उद्घाटन को एक यादगार पल बताया। उन्होंने एक बयान में कहा, ''जो एक सपना था वह आज हकीकत बन गया है। दुनिया के दूसरे सबसे अधिक देखे जाने वाले खेल क्रिकेट को लॉस एंजिलिस में लाना हम सभी के लिए एक यादगार पल है। यह जगह सिर्फ खेल के लिए ही नहीं, बल्कि मनोरंजन, परिवारों और हमेशा याद रहने वाली यादों के लिए भी बनाई गई है।''
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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