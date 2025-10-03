खेल से राजनीति अलग रहनी चाहिए; महान बल्लेबाज और RCB के पूर्व स्टार ने की भारत की आलोचना

एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच दिखे तनाव पर दक्षिण अफ्रीका के महान बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने कहा है कि खेल से राजनीति को अलग रखना चाहिए। उन्होंने भारत की आलोचना करते हुए कहा कि अंत में जो हुआ वो बहुत अजीब था।

दक्षिण अफ्रीका के महान क्रिकेटर एबी डिविलियर्स ने एशिया कप के 'ट्रॉफी चोर' मोहसिन नकवी के मुद्दे को लेकर भारत को ही कठघरे में खड़ा किया है। आरसीबी के इस पूर्व स्टार ने अपने यू-ट्यूब चैनल पर कहा कि खेल से राजनीति को अलग रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ, उसे देखकर वह दुखी हैं और उन्हें उम्मीद है कि भविष्य में ऐसी चीजें नहीं होंगी।

एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी की 'ट्रॉफी चोरी' पर एबीडी ने कहा, 'जिनको ट्रॉफी देना था, उनसे भारत खुश नहीं था। मुझे नहीं लगता कि ये खेल से जुड़ा है। राजनीति को दूर रखा जाना चाहिए। खेल एक अलग चीज है और इसे उसी रूप में सेलिब्रेट किया जाना चाहिए जैसा कि ये है। ये देखना दुखद है लेकिन उम्मीद करते हैं कि वे भविष्य में इस तरह की चीजों का हल निकाल लेंगे। इसने खेल, खिलाड़ियों, क्रिकेटरों को बहुत ही कठिन हालात में डाल दिया और मैं ये देखना बिल्कुल पसंद नहीं करता। इससे नफरत है मुझे। अंत में बहुत अजीब हुआ। चलिए उसी पर फोकस करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है- और वो क्रिकेट ही है।'

हालांकि डिविलियर्स ने एशिया कप फाइनल में भारतीय टीम के प्रदर्शन की दिल खोलकर तारीफ की।

आरसीबी के पूर्व स्टार ने कहा, 'इंडिया सच में बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा मजबूत दिख रही थी। वह टी20 वर्ल्ड कप के लिए तैयार है...उनके पास बहुत सारे टैलेंट हैं और उन्होंने बड़े मौकों पर शानदार खेला है। बहुत ही शानदार।'

तिलक वर्मा की 53 गेंदों में 69 रन की नाबाद मैचजिताऊ पारी पर डिविलियर्स ने कहा, 'ऐसे खिलाड़ियों को मैं पसंद करता हूं। वे अलग-अलग हालात और कंडिशन में खुद को ढाल लेते हैं।'