Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़PM Modi hosted World Cup winning Indian Women Team at his residence Captain Harmanpreet Kaur asked This question
वर्ल्ड चैंपियन भारतीय टीम से मिले PM नरेंद्र मोदी, हरमनप्रीत ने पूछा एक सवाल; दिया ये स्पेशल गिफ्ट

वर्ल्ड चैंपियन भारतीय टीम से मिले PM नरेंद्र मोदी, हरमनप्रीत ने पूछा एक सवाल; दिया ये स्पेशल गिफ्ट

संक्षेप: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को वर्ल्ड चैंपियन भारतीय महिला टीम से अपने आवास पर मुलाकात की। भारत ने रविवार को दक्षिण अफ्रीका को हराकर आईसीस वनडे वर्ल्ड कप जीता था। 

Wed, 5 Nov 2025 08:32 PMMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को वर्ल्ड चैंपियन भारतीय महिला क्रिकेट टीम से अपने आवास पर मुलाकात की। इस दौरान खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम ने रविवार को नवी मुंबई में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 जीता। यह भारतीय महिला टीम की पहली आईसीसी ट्रॉफी है। ट्रॉफी जीतने के बाद हरमन ब्रिगेड मंगलवार को दिल्ली आई थी। बुधवार शाम को टीम प्रधानमंत्री आवास सात लोक कल्याण मार्ग पहुंची। भारतीय टीम अपनी ऑफिशियल फॉर्मल ड्रेस में पीएम के घर गई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

भारतीय टीम ने प्रधानमंत्री को दिया ये गिफ्ट

भारतीय टीम ने पीएम को एक स्पेशल गिफ्ट दिया। टीम ने सिग्नेचर वाली जर्सी तोहफे के रूप में दी। प्रधानमंत्री ने टीम को जीत के लिए बधाई दी और लगातार तीन हार और सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करने के बाद टूर्नामेंट में शानदार वापसी की सराहना की। कप्तान हरमनप्रीत ने 2017 में प्रधानमंत्री से हुई मुलाकात को याद किया, जब वह ट्रॉफी के बिना उनसे मिली थीं। भारत को तब फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार मिली थी। एएनआई के मुताबिक, हरमनप्रीत ने मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री से सवाल पूछा कि वह हमेशा वर्तमान में कैसे रहते हैं। जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह उनके जीवन का हिस्सा और आदत बन गया है।

ये भी पढ़ें:ICC ट्रॉफी जीतने वाली सबसे उम्रदराज 5 कप्तान, हरमनप्रीत ने दुनिया को किया हैरान

पीएम ने गेंद पॉकेट में डालने का किया जिक्र

प्रधानमंत्री ने 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ हरलीन देओल के मशहूर कैच को भी याद किया, जिसके बारे में उन्होंने उस समय सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। प्रधानमंत्री ने साथ ही जिक्र किया कि कैसे हरमनप्रीत ने फाइनल मैच के बाद गेंद पॉकेट में डाल ली। कप्तान ने कहा कि वह भाग्यशाली थीं कि गेंद उनके पास आई और उन्होंने उसे अपने पास रख लिया। प्रधानमंत्री ने अमनजोत कौर के मशहूर कैच के बारे में भी चर्चा की, जो उन्होंने कई बार फंबल करने के बाद लिया था। अमनजोत ने कहा कि यह एक ऐसा फंबल है जिसे देखना उन्हें पसंद है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कैच करते समय आपको गेंद दिख रही होगी, लेकिन कैच के बाद आपको ट्रॉफी दिख रही होगी।

ये भी पढ़ें:ICC रैंकिंग में भूचाल, मंधाना से वोल्वार्ड्ट ने छीनी बादशाहत; टॉप-10 में जेमिमा

प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों से किया ये आग्रह

क्रांति गौड़ ने बताया कि उनके भाई प्रधानमंत्री के बहुत बड़े प्रशंसक हैं, जिसपर प्रधानमंत्री ने तुरंत उनसे मिलने का खुला निमंत्रण दिया। प्रधानमंत्री ने उनसे फिट इंडिया के संदेश को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, खासकर देश भर की लड़कियों के लिए। उन्होंने मोटापे की बढ़ती समस्या पर चर्चा की और फिट रहने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने उनसे अपने स्कूलों में जाकर वहां के युवाओं को प्रेरित करने का भी आग्रह किया। उपकप्तान स्मृति मंधाना ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उन्हें प्रेरित किया है और वे सभी के लिए प्रेरणा रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे आज लड़कियां सभी क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं।

ये भी पढ़ें:भारत की महिला वर्ल्ड कप जीत 1983 जैसी नहीं...क्या गावस्कर के लॉजिक में है दम?
ये भी पढ़ें:WC में प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट अवॉर्ड जीतने वाले भारतीय, दीप्ति का खास कारनामा

ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने कहा कि वह प्रधानमंत्री से मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रही थीं। उन्होंने 2017 में हुई अपनी मुलाकात को याद किया, जब प्रधानमंत्री ने उनसे कहा था कि वे कड़ी मेहनत करते रहें और तभी अपने सपने पूरे करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि दीप्ति शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जय श्री राम लिखा और उनके हाथ पर भगवान हनुमान का टैटू है। ऑलराउंडर कहा कि इससे उन्हें शक्ति मिलती है। बता दें कि दीप्ति ने वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवॉर्ड जीता। उन्होंने टूर्नामेंट में सर्वाधिक 22 विकेट चटकाए। उन्होंने साथ ही 215 रन बनाए।

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram
मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |