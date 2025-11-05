वर्ल्ड चैंपियन भारतीय टीम से मिले PM नरेंद्र मोदी, हरमनप्रीत ने पूछा एक सवाल; दिया ये स्पेशल गिफ्ट

संक्षेप: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को वर्ल्ड चैंपियन भारतीय महिला टीम से अपने आवास पर मुलाकात की। भारत ने रविवार को दक्षिण अफ्रीका को हराकर आईसीस वनडे वर्ल्ड कप जीता था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को वर्ल्ड चैंपियन भारतीय महिला क्रिकेट टीम से अपने आवास पर मुलाकात की। इस दौरान खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम ने रविवार को नवी मुंबई में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 जीता। यह भारतीय महिला टीम की पहली आईसीसी ट्रॉफी है। ट्रॉफी जीतने के बाद हरमन ब्रिगेड मंगलवार को दिल्ली आई थी। बुधवार शाम को टीम प्रधानमंत्री आवास सात लोक कल्याण मार्ग पहुंची। भारतीय टीम अपनी ऑफिशियल फॉर्मल ड्रेस में पीएम के घर गई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

भारतीय टीम ने प्रधानमंत्री को दिया ये गिफ्ट भारतीय टीम ने पीएम को एक स्पेशल गिफ्ट दिया। टीम ने सिग्नेचर वाली जर्सी तोहफे के रूप में दी। प्रधानमंत्री ने टीम को जीत के लिए बधाई दी और लगातार तीन हार और सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करने के बाद टूर्नामेंट में शानदार वापसी की सराहना की। कप्तान हरमनप्रीत ने 2017 में प्रधानमंत्री से हुई मुलाकात को याद किया, जब वह ट्रॉफी के बिना उनसे मिली थीं। भारत को तब फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार मिली थी। एएनआई के मुताबिक, हरमनप्रीत ने मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री से सवाल पूछा कि वह हमेशा वर्तमान में कैसे रहते हैं। जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह उनके जीवन का हिस्सा और आदत बन गया है।

पीएम ने गेंद पॉकेट में डालने का किया जिक्र प्रधानमंत्री ने 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ हरलीन देओल के मशहूर कैच को भी याद किया, जिसके बारे में उन्होंने उस समय सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। प्रधानमंत्री ने साथ ही जिक्र किया कि कैसे हरमनप्रीत ने फाइनल मैच के बाद गेंद पॉकेट में डाल ली। कप्तान ने कहा कि वह भाग्यशाली थीं कि गेंद उनके पास आई और उन्होंने उसे अपने पास रख लिया। प्रधानमंत्री ने अमनजोत कौर के मशहूर कैच के बारे में भी चर्चा की, जो उन्होंने कई बार फंबल करने के बाद लिया था। अमनजोत ने कहा कि यह एक ऐसा फंबल है जिसे देखना उन्हें पसंद है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कैच करते समय आपको गेंद दिख रही होगी, लेकिन कैच के बाद आपको ट्रॉफी दिख रही होगी।

प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों से किया ये आग्रह क्रांति गौड़ ने बताया कि उनके भाई प्रधानमंत्री के बहुत बड़े प्रशंसक हैं, जिसपर प्रधानमंत्री ने तुरंत उनसे मिलने का खुला निमंत्रण दिया। प्रधानमंत्री ने उनसे फिट इंडिया के संदेश को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, खासकर देश भर की लड़कियों के लिए। उन्होंने मोटापे की बढ़ती समस्या पर चर्चा की और फिट रहने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने उनसे अपने स्कूलों में जाकर वहां के युवाओं को प्रेरित करने का भी आग्रह किया। उपकप्तान स्मृति मंधाना ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उन्हें प्रेरित किया है और वे सभी के लिए प्रेरणा रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे आज लड़कियां सभी क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं।