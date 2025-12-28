नीरज चोपड़ा और हिमानी मोर के वेडिंग रिसेप्शन में शामिल हुए पीएम मोदी, सामने आया VIDEO
ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा और टेनिस खिलाड़ी हिमानी मोर की शादी की रिसेप्शन पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए हैं, जिसका वीडियो सामने आया है। वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कपल को गिफ्ट देते और उनके साथ फोटोशूट कराते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कपल को आशीर्वाद दिया है और उनसे बातचीत भी की है।
बता दें कि इसी साल जनवरी में नीरज चोपड़ा ने हिमानी मोर से शादी की थी। उन्होंने तब शादी की किसी को भनक भी नहीं लगने दी थी। परिवार जनों और कुछ करीबी लोगों की उपस्थित में नीरज चोपड़ा शादी के बंधन में बंधे थे, जिसकी तस्वीरें बाद में उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा करते हुए बताया था कि वे हिमानी के साथ शादी के बंधन में बंध गए हैं। अब शादी के तकरीबन एक साल बाद नीरज चोपड़ा और हिमानी ने रिपेप्शन का आयोजन किया है। दोनों ने 26 दिसंबर को करनाल में रिसेप्शन दिया था और 27 दिसंबर को दिल्ली के द लीला पैलेस में दूसरा रिसेप्शन आयोजित किया गया। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में नीरज के रिसेप्शन में कई हस्तियों ने हिस्सा लिया और इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे।
आपको बता दें कि नीरज और हिमानी ने कुछ दिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी से उनके घर 7 लोक कल्याणा मार्ग पर मुलाकात की थी। पीएम मोदी ने दोनों के साथ अपनी फोटो भी शेयर करते हुए एक्स पर लिखा था, "आज नीरज चोपड़ा और उनकी पत्नी हिमानी मोर से अपने घर 7 लोक कल्याणा मार्ग पर मुलाकात की। हमने कई मु्द्दों पर बात की जिनमें खेल भी शामिल रहा।"
नीरज चोपड़ा के करियर की बात करें तो उन्होंने साल 2020 में टोक्यो ओलंपकि में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया था। पेरिस ओलंपिक 2024 में उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया था। नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड चैंपियनशिप और डायमंड लीग में भी गोल्ड मेडल हासिल किया है। उनकी पत्नी हिमानी मोर की बात करें तो हिमानी टेनिस खेलती थीं और उन्होंने न्यू हैम्पशर की फ्रैंकलिन पीयर्स यूनिवर्सिटी से स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में डिग्री भी की है। उन्होंने दिल्ली के मिरांडा हाउस से पॉलिटिकल साइंस और फिजिकल एज्यूकेशन की पढ़ाई की है।