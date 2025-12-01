Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़please lets do it because once Virat Kohli and Rohit Sharma are done Ravichandran Ashwin makes emotional request to Fans
विराट और रोहित को लेकर तब ये मत कहिएगा, रविचंद्रन अश्विन ने फैंस से की एक इमोशनल गुजारिश

विराट और रोहित को लेकर तब ये मत कहिएगा, रविचंद्रन अश्विन ने फैंस से की एक इमोशनल गुजारिश

संक्षेप:

रविचंद्रन अश्विन ने विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर फैंस से एक इमोशनल गुजारिश की है। कोहली और रोहित टेस्ट और टी20 इंटनरेशनल से संन्यास ले चुके हैं। दोनों भारत के लिए सिर्फ वनडे क्रिकेट खेलते हैं।

Mon, 1 Dec 2025 08:35 PMMd.Akram नई दिल्ली, भाषा
भारत के पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने सीमित ओवर प्रारूप में भारत की आक्रामक बल्लेबाजी की रणनीति का श्रेय पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और पूर्व मुख्य कोच राहुल द्रविड़ को दिया। टीम को इस रवैये से पिछले कुछ वर्षों में काफी सफलता मिली है। अश्विन ने कहा कि इन दोनों दिग्गजों ने ना केवल अधिक आक्रामक शैली अपनाने पर जोर दिया बल्कि खुद भी उदाहरण पेश किया। इससे टी20 अंतरराष्ट्रीय और वनडे में भारत के रवैये में बदलाव आया।

'रोहित ने खुद इस तरह की पहल की'

अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल ‘ऐश की बात’ पर कहा, ‘‘कप्तान के रूप में रोहित हमेशा टीम को यह दिखाते रहे हैं कि वह उनसे क्या चाहते हैं। टी20 और वनडे क्रिकेट में भारत जिस परिवर्तनकारी बल्लेबाजी (आक्रामक अंदाज बल्लेबाजी करना) से गुजरा है उसका बहुत सारा श्रेय रोहित और राहुल भाई को जाता है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘उन्होंने रास्ता दिखाया, राहुल भाई ने कहा कि हमें इस तरह खेलना है और रोहित ने खुद इस तरह की पहल की और इसने भारतीय बल्लेबाजी की धारणा बदल दी। सफेद गेंद वाले क्रिकेट में बल्लेबाजी सिर्फ औसत नहीं बल्कि स्ट्राइक रेट पर भी निर्भर करती है।’’

निराशाजनक अभियानों के बाद ये रवैया

भारत ने आईसीसी टूर्नामेंटों में लगातार निराशाजनक अभियानों के बाद इस तरह का रवैया अपनाया। टीम ने 2023 में घरेलू सरजमीं पर खेले गए विश्व कप में आक्रामक मानसिकता के साथ लीग चरण में दबदबा बनाया। टीम को इस तरह की रवैये से वेस्टइंडीज और अमेरिका में खेले गए 2024 टी20 विश्व कप में भी जीत मिली। दिग्गज रोहित और विराट कोहली अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अब सिर्फ वनडे प्रारूप में खेलते हैं, ऐसे में अश्विन ने फैंस से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनके शेष समय का लुत्फ उठाने का आग्रह किया।

'विराट-रोहित को लेकर तब ये मत कहिएगा'

अश्विन ने कहा, ‘‘मैं एक बात कहूंगा हमें विराट कोहली और रोहित शर्मा की बल्लेबाजी का लुत्फ उठाना चाहिए। उनके पास जितना भी समय है, हमें उनके खेल का जश्न मनाना चाहिए। क्योंकि जब वे खेल को अलविदा कह देंगे तब यह कहने का कोई मतलब नहीं होगा कि वे कितने शानदार खिलाड़ी थे, उन्हें फिर से वापसी करनी चाहए।’’ अश्विन ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की गैरमौजूदगी के बावजूद नीतीश कुमार रेड्डी को इलेवन से बाहर रखे जाने के बाद भारतीय टीम के चयन पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा, ‘‘हार्दिक पांड्या की गैरमौजूदगी में भी अगर हम उस टीम में नीतीश कुमार रेड्डी के लिए जगह नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो टीम के सिलेक्शन में कुछ गड़बड़ है।’’

लेखक के बारे में

मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
