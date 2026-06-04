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IPLके ठीक बाद टेस्ट खेलना आसान नहीं; कुलदीप यादव को फिर भी अफगानिस्तान के खिलाफ क्यों खुद पर यकीन?

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, पीटीआई
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भारत और अफगानिस्तान के बीच एक मात्र टेस्ट 6 जून से न्यू चंडीगढ़ में शुरू होने जा रहा है। उसके लिए भारतीय टीम नेट पर जमकर पसीना बहा रही है। इस बीच बाएं हाथ के रिस्ट स्पिनर कुलदीप यादव ने एक इंटरव्यू में माना कि आईपीएल के ठीक बाद टेस्ट क्रिकेट आसान नहीं होता।

IPLके ठीक बाद टेस्ट खेलना आसान नहीं; कुलदीप यादव को फिर भी अफगानिस्तान के खिलाफ क्यों खुद पर यकीन?

बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव ने स्वीकार किया कि कम समय में टी20 क्रिकेट से टेस्ट फॉर्मेट में खेलना आसान नहीं होता है। उन्होंने कहा कि इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) को समाप्त हुए अभी एक सप्ताह भी नहीं बीता है और भारतीय टीम को टेस्ट क्रिकेट की तैयारी करनी पड़ रही है। कुलदीप ने पीटीआई को दिए इंटरव्यू में कहा कि भले ही उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलना का अनुभव कम है लेकिन वह खुद को टेस्ट क्रिकेट के लिए अच्छे से तैयार पाते हैं। वजह ये कि वह इस फॉर्मेट को अच्छे से समझते हैं और नियमित तौर पर खेलते हैं।

आईपीएल में कुलदीप यादव की फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स प्लेऑफ में जगह बनाने में नाकाम रही और उनका खुद का प्रदर्शन भी निराशाजनक रहा। उन्होंने 12 मैचों में सिर्फ 10 विकेट लिए।

रेड बॉल क्रिकेट के फॉर्मेट में ढलने के लिए खूब बहा रहे पसीना

अफगानिस्तान के खिलाफ शनिवार से शुरू होने वाले एकमात्र टेस्ट मैच से पहले कुलदीप ने पीटीआई को दिए स्पेशल इंटरव्यू में कहा कि पिछले दो सप्ताह से वह क्रिकेट के सबसे बड़े और ऑरिजनल फॉर्मेट में ढलने के लिए नेट पर अभ्यास कर रहे हैं।

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उन्होंने कहा, ‘आईपीएल में खेलने के तुरंत बाद लाल गेंद का क्रिकेट खेलना आसान नहीं होता है। इसके लिए अच्छी तैयारी बेहद जरूरी होती है। सौभाग्य से मुझे समय मिल गया। मैंने कम से कम 10 से 15 दिन लाल गेंद से अभ्यास किया।’

IPL के तुरंत बाद टेस्ट खेलना बड़ी चुनौती: कुलदीप

'जिओहॉटस्टार' के सहयोग से किए गए इस इंटरव्यू में कुलदीप ने कहा, ‘टी20 में आप हमेशा आक्रामक रहते हैं। आप हमेशा बल्लेबाज के खिलाफ हमलावर तेवर अपनाते हैं और इसी सोच के साथ खेल में बने रहते हैं। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में ऐसा नहीं होता। बल्लेबाज के पास काफी समय होता है।’

उन्होंने कहा, ‘कुछ खिलाड़ी आईपीएल फाइनल के तुरंत बाद यहां आए हैं। उनके पास तैयारी के लिए ज्यादा समय नहीं है। मुझे उम्मीद है कि उन्होंने अच्छी तैयारी की होगी लेकिन निश्चित तौर पर यह बड़ी चुनौती है।’

कुलदीप ने टेस्ट मैच की तैयारी के लिए उसके महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान दिया जिनमें धैर्य बनाए रखना भी शामिल है।

तो पहली बार टेस्ट में अश्विन या जडेजा के बिना खेलेंगे कुलदीप

उन्होंने कहा, ‘लगातार अच्छी लेंथ पर गेंदबाजी करना महत्वपूर्ण होता है। यह बड़ी चुनौती होती है। रणनीति बहुत मायने रखती है। आप किस कोण से गेंदबाजी कर रहे हैं, क्रीज की किस स्थिति का उपयोग कर रहे हैं, यह सभी बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं।’

अगर कुलदीप शनिवार से शुरू होने वाले अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र मैच में खेलते हैं, तो अपने करियर में पहली बार उनके साथ न तो रविचंद्रन अश्विन (संन्यास ले चुके हैं) और ना ही रवींद्र जडेजा (आराम दिया गया) होंगे।

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कुलदीप ने स्वीकार किया कि इस मैच में जडेजा और यहां तक ​​कि अक्षर पटेल की कमी महसूस की जाएगी, लेकिन उन्होंने विश्वास जताया कि मानव सुथार और हर्ष दुबे इस मौके का फायदा उठाएंगे।

उन्होंने कहा, ‘जड्डू भाई (रवींद्र जडेजा) टीम में नहीं हैं। वह नियमित टेस्ट खिलाड़ी हैं। टेस्ट मैच में हमें अक्षर पटेल की कमी भी खलेगी। लेकिन हमारी तैयारियां अच्छी चल रही हैं।’

टीम में हर्ष दुबे और मानव सुथार जैसे युवा स्पिनर

कुलदीप ने कहा, ‘टीम में कुछ युवा खिलाड़ी है जैसे हर्ष और मानव। वॉशिंगटन सुंदर भी नियमित रूप से टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं।’

किसी भी टीम में सीनियर खिलाड़ी की जिम्मेदारी अधिक होती है और कुलदीप इसे अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन एक पारंपरिक मेंटोर (मार्गदर्शक) बनने के बजाय वह युवा खिलाड़ियों सुथार और दुबे के 'सहयोगी' के रूप में नजर आ रहे हैं।

यह 31 वर्षीय खिलाड़ी यह सुनिश्चित करना चाहता है कि नए खिलाड़ी टीम में सहज महसूस करें और जरूरत पड़ने पर उनसे सलाह लें।

युवाओं का साथ पाकर अच्छा लग रहा: कुलदीप

कुलदीप ने कहा, ‘जब भी कोई नया खिलाड़ी टीम में आता है, तो आपका काम उसे सहज महसूस कराना होता है। हम चाहते हैं कि वह आपको एक सहयोगी के रूप में देखे। उसके लिए ऐसा माहौल तैयार किया जाना चाहिए कि अगर उसे किसी तरह की समस्या हो तो वह आपसे बात करने में संकोच नहीं करे। आपको उसकी मदद के लिए तैयार रहना चाहिए।’

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उन्होंने कहा, ‘अभी दो-तीन युवा खिलाड़ी टीम से जुड़े हैं और उनका साथ पाकर अच्छा लग रहा है।’

कुलदीप ने कहा कि नए खिलाड़ियों को टीम में घुलने मिलने में मदद करने का सबसे अच्छा तरीका उनसे प्रासंगिक प्रश्न पूछना और खेल के बारे में उनकी समझ को जानना है।

उन्होंने कहा, ‘हम एक टीम के रूप में विशेषकर परिस्थितियों को लेकर खुलकर बातचीत करते हैं। मैं युवा खिलाड़ियों से पिच की समझ, मौसम की स्थिति और मैच को लेकर सवाल पूछता हूं।’

टेस्ट क्रिकेट को लेकर कुलदीप यादव में दिखता है अलग ही आत्मविश्वास

भारत की तरफ से अभी तक तीनों प्रारूप में 365 विकेट लेने वाले इस गेंदबाज ने कहा, ‘हमारी बातचीत अधिकतर रणनीति, गेंदबाजी की लेंथ, किसी खास पिच पर गेंद की गति और टेस्ट क्रिकेट में स्पिनरों के धैर्य पर केंद्रित होती है। टेस्ट क्रिकेट में धैर्य काफी महत्व रखता है।’

कुलदीप ने कहा कि दुबे और मानव भले ही भारतीय टीम में नए खिलाड़ी हैं लेकिन उन्हें लाल गेंद की क्रिकेट खेलने का अच्छा अनुभव है।

उन्होंने कहा, ‘दुबे और मानव भारत ए का हिस्सा रहे हैं। वह रणजी ट्रॉफी के अलावा दलीप ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी भी खेलते रहे हैं।’

कुलदीप ने कहा, ‘उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने का अनुभव कम है लेकिन जब तैयारी, मैच की समझ या लाल गेंद के क्रिकेट की बात आती है, तो वे बहुत अच्छी स्थिति में है क्योंकि वह इस फॉर्मेट में नियमित रूप से खेल रहे हैं।’

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।

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