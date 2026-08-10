प्रैक्टिस सेशन के मुकाबले अभ्यास मैच खेलना ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ, भारत के बैटिंग कोच सितांशु कोटक का बयान
भारतीय क्रिकेट टीम ने श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज शुरू होने से पहले तीन दिवसीय अभ्यास मैच खेला। इस मुकाबले में भारत को जीत हासिल हुई। अब बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने इस मैच पर बात करते हुए कहा है कि यह प्रैक्टिस सेशल के मुकाबले ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ है।
भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक का मानना है कि श्रीलंका क्रिकेट एकादश के खिलाफ खेला गया अभ्यास मैच टीम की तैयारियों के लिहाज से नियमित अभ्यास से कहीं अधिक उपयोगी साबित हुआ। भारत ने इस मुकाबले में छह विकेट से जीत दर्ज की।
कोलंबो के 'नॉनडेस्क्रिप्ट्स क्रिकेट क्लब मैदान' पर खेले गए अभ्यास मैच में भारत ने 207 रन के लक्ष्य को चार विकेट खोकर हासिल कर लिया। भारत ने इस मुकाबले से 15 अगस्त से शुरू होने वाली दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला के लिए अपनी तैयारियों को पुख्ता किया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा साझा किए गए वीडियो में कोटक ने कहा, ''मुझे लगता है कि यह अभ्यास मैच बहुत अच्छा और बेहद उपयोगी रहा। अगर आप चार दिन और अभ्यास करते तो भी मुझे नहीं लगता कि उसका उतना फायदा होता, जितना इस अभ्यास मैच से हुआ।'' उन्होंने कहा, '' गेंदबाजों ने अच्छी गति और लाइन-लेथ के साथ गेंदबाजी की और बल्लेबाजों को भी मैच जैसी परिस्थितियों में बल्लेबाजी करने का मौका मिला। टीम ने यह भी सुनिश्चित किया कि गेंदबाजों को बल्लेबाजी का अवसर मिले और सभी गेंदबाजों को अपनी जरूरत के मुताबिक पर्याप्त गेंदबाजी भार मिल सके।''
प्रभावी रहा अभ्यास मैच
कोटक के अनुसार, कुल मिलाकर यह अभ्यास बेहद प्रभावी रहा। कोटक ने पहली पारी में तेजतर्रार 38 रन बनाकर नाबाद रहने वाले गुरनूर बराड़ और पारी के अंत में चार छक्के जड़ने वाले मोहम्मद सिराज की बल्लेबाजी की भी सराहना की। उन्होंने कहा, "गुरनूर और सिराज के छक्के निश्चित रूप से खास रहे, लेकिन मुझे लगता है कि देवदत्त पडिक्कल ने भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। गुरनूर ने जिस तरह गेंदबाजी की और हमारे तेज गेंदबाजों ने ऐसी पिच पर काफी मेहनत की, जहां गेंदबाजों के लिए ज्यादा मदद नहीं थी, वह भी सराहनीय रहा।'' कोटक ने कहा, ''यह कुल मिलाकर बहुत अच्छा अभ्यास मैच था, लेकिन मेरे लिए देवदत्त पडिक्कल की नाबाद 142 रन की पारी भी बेहद प्रभावशाली रही।''
भारत को श्रीलंका दौरे से पहले इतना समय शायद ही कभी मिला होगा, जितना कि वर्तमान सीरीज के लिए मिल रहा है। टीम 3 अगस्त को द्वीप राष्ट्र पहुंची, जहां से सीरीज 15 अगस्त से शुरू होनी है। पहला मैच 15 से 19 अगस्त के बीच खेला जाएगा। यह मैच गॉल में होगा। दूसरा मुकाबला 23 से 27 अगस्त के बीच होगा। भारत के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से यह सीरीज जीतना बेहद अहम है। टीम इंडिया श्रीलंका से पिछले 11 सालों में कोई भी टेस्ट मैच नहीं हारी है।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
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विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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