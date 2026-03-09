प्लेयर्स को बैक टू बैक पानी पिलाना..., 'ओनली विलीव जस्सी भाई' के बाद सिराज ने फिर लूटी महफिल, VIDEO वायरल
इस जीत में हम लोंगों का बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि मैदान पर जाकर प्लेयर को पानी पिलाना बैक टू बैक लेके जाके। नेट्स में बॉलिंग करना, हम लोग हमेशा पॉजिटिव इनवायरमेंट रखते हैं। मोहम्मद सिराज ने ओनली विलीव जस्सी भाई के बाद फिर महफिल लूटी है और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।
मोहम्मद सिराज ने लगातार दूसरी बार टी-20 विश्व का खिताब जीता। वे 2024 टी-20 विश्व कप टीम का हिस्सा थे और उसके बाद उन्हें 2026 के टी-20 विश्व कप में भारतीय टीम के स्क्वॉड में शामिल किया गया। उन्होंने इस विश्व कप में एक मुकाबले में शिरकत भी की। मोहम्मद सिराज की किस्मत ऊपर वाले ने अच्छी लिखकर भेजी है। 2026 के टी-20 विश्व कप के लिए उनका नाम स्क्वॉड में नहीं था, लेकिन बाद में उन्हें हर्षित राणा की जगह टीम में शामिल किया गया।
मोहम्मद सिराज ने साल 2024 का टी-20 विश्व कप जीतने के बाद फाइनल मुकाबले में एक ऐसा बयान दिया था, जो देखते ही देखते ही पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था और आज भी लोगों की जुबान पर वह बयान एक तरह से चस्पा ही है। जब भी जसप्रीत बुमराह क्रिकेट की फील्ड में शानदार प्रदर्शन करते हैं तब-तब भारतीय प्रशंसकों के मन एक बार तो निकल ही जाता है कि आई ओनली विलीव इन जस्सी भाई। यह बयान टी-20 विश्व कप जीतने के बाद मोहम्मद सिराज के मुंह से निकला था। भारत 2011 के बाद पहली बार विश्व कप का खिताब जीत रहा था और मुकाबला काफी रोमांचक हुआ था। ऐसे में सभी खिलाड़ी काफी इमोशनल थे। मोहम्मद सिराज भी काफी इमोशनल थे और भावों के अतिरेक में आकर उन्होंने अंग्रेजी में बयान दिया कि मैं सिर्फ जसप्रीत बुमराह यानी जस्सी भाई पर ही भरोसा करता हूं। वे हमारी टीम के सबसे बड़े प्लेयर हैं।
अपने इस बयान के बाद अब मोहम्मद सिराज ने फिर महफिल लूट ली है। 2026 के टी-20 विश्व कप में उन्हें ज्यादातर टाइम मैच में खेलने का मौका नहीं मिला और वे बाहर ही बैठ रहे। फाइनल जीतने के बाद उन्होंने इंटरव्यू दिया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया और सिराज एक बार फिर फाइनल के बाद लाइमलाइट में आ गए। सिराज जब इंटरव्यू दे रहे थे तब उनके साथ कुलदीप यादव थे। उन्हें भी इस विश्व कप में मौके नहीं मिले। सिराज से प्रेजेंटर ने पूछा कि प्लेइंग 11 से बाहर रहने के बाद भी विश्व कप जीतने में आप लोगों का कितना बड़ा रोल रहा? जवाब में सिराज ने कहा- "हां, इस जीत में हम लोंगों का बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि मैदान पर जाकर प्लेयर को पानी पिलाना बैक टू बैक लेके जाके। नेट्स में बॉलिंग करना, हम लोग हमेशा पॉजिटिव इनवायरमेंट रखते हैं।" उन्होंने बाद में सीरियस जवाब देते हुए कहा कि "एक खिलाड़ी के तौर पर कोई भी नहीं चाहता कि बाहर बैठे लेकिन टीम कॉम्बिनेशन के कारण हम लोग बाहर बैठे और भारत विश्व कप जीता, हमें बहुत अच्छा लग रहा है।" मोहम्मद सिराज ने कहा कि अंतत: टीम का जीतना मैटर करता है और हम लोग काफी खुश हैं।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।