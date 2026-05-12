माधव तिवारी ने बताया अपनी 'पावर हिटिंग' और विकेट लेने वाली बॉलिंग का 'सीक्रेट', आप भी जानिए
दिल्ली कैपिटल्स के ऑलराउंडर माधव तिवारी ने अपनी 'पावर हिटिंग' और विकेट लेने वाली लेंथ बॉलिंग का 'सीक्रेट' बताया है। इसके बारे में आप भी जान लीजिए। उन्होंने पंजाब किंग्स के खिलाफ अपनी टीम को जीत दिलाई है।
पंजाब किंग्स के खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स की जीत के असली हीरो 22 साल के माधव तिवारी थे, जिन्होंने पहले गेंद से और फिर बल्ले से प्रहार किया। दिल्ली की जीत में माधव तिवारी ने अहम भूमिका निभाई और प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड हासिल करने में सफल रहे। माधव ने पहले तो 4 ओवर में 40 रन दिए, लेकिन दो विकेट लिए। इसके बाद जब मैच फिनिश करने की बारी आई तो उन्होंने 8 गेंदों में नाबाद 18 रन बनाकर मैच को फिनिश किया। मैच के बाद उन्होंने बताया है कि कैसे मैनेजमेंट ने उन पर भरोसा जताया, जिस पर वे खरे उतरे।
प्लेयर ऑफ द मैच बने माधव तिवारी ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कहा, "सबसे पहले, मैं मैनेजमेंट को यह मौका देने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं बहुत लकी हूं कि मैं यहां जीतने वाली टीम में रह पाया।" आप जैसा प्लेयर होना, सच में मौका न मिलना कितना मुश्किल है? इस पर माधव ने कहा, "माइंडसेट हमेशा यही होता है कि अगर चीजें आपके हाथ में नहीं हैं, तो आप बस हर प्रैक्टिस सेशन में बेहतर करने की कोशिश करते हैं। मैंने उनके साथ बहुत काम किया, मैंने मुनाफ (पटेल) सर के साथ काम किया, मैंने अपनी बॉलिंग पर बहुत काम किया, और मैंने बैटिंग कोच के साथ अपनी रेंज-हिटिंग और ऐसी ही चीजों पर काम किया और यह मजेदार था और मुझे खुशी थी कि मैं टीम के लिए कंट्रीब्यूट कर पाया।"
क्या आप ऐसे बैटर हैं जो बॉलिंग कर सकते हैं या इसका उल्टा? इस पर माधव बोले, "मैं कहना चाहूंगा कि मैं 100% बॉलर, 100% बैट्समैन हूं।" किस तरह की तैयारी आपने की? इसके जवाब में माधव तिवारी ने कहा, "मुझे लगता है कि विकेट लेंथ बॉल्स को हेल्प कर रहा था, इसलिए मैं शुरू में उसी पर टिका रहा और मैं बीच-बीच में वाइड बॉल्स और शॉर्ट बॉल्स के साथ इसे मिक्स करने की कोशिश कर रहा था।"
उन्हें चार ओवर बॉलिंग करने के लिए कहा गया तो वे हैरान थे? इस पर माधव बोले, "नहीं, ऐसा नहीं था। मैं तैयार था और हालात को देखते हुए। फास्ट बॉलर्स को मदद मिल रही थी और हां, उन्होंने (अक्षर) मुझसे कहा था कि अगर मैं अपने दूसरे ओवर में रन देता, तो वे खुद आकर बॉलिंग करते। ऐसे में हां, मैं लकी था कि मुझे टीम के लिए चार ओवर बॉलिंग करने को मिले। हमारे बैटिंग कोच (इयान बेल) ने मुझसे बस इतना कहा, ‘तुम में पावर है, तुम्हारे पास सब कुछ है। बस कुछ फैंसी करने की कोशिश मत करो। बस अपना शेप बनाए रखो और बॉल पर रिएक्ट करो।’ बस इतना ही।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
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