हरमनप्रीत कौर ने खतरे में डाला मिताली राज का रिकॉर्ड, साल 2025 में आखिरी मैच रहा यादगार
भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर श्रीलंका के खिलाफ पांचवें टी20 में प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गईं। हरमनप्रीत ने दिग्गज मिताली राज का रिकॉर्ड खतरे में डाल दिया है।
भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका का पांच मैचों की घरेलू टी20 सीरीज में क्लीन स्वीप किया। पांच मुकाबलों में अलग-अलग भारतीय खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड मिला। कप्तान हरमनप्रीत कौर का साल 2025 में आखिरी मैच यादगार रहा। वह अंतिम टी20 में जुझारू अर्धशतक के लिए प्लेयर ऑफ द मैच (POTM) बनीं। उन्होंने तिरुवनंतपुरम में 43 गेंदों में 68 रनों की पारी खेली, जिसमें 9 चौके और एक सिक्स शामिल है। भारत ने 41 रन पर तीन विकेट गंवा दिए थे, जिसके बाद हरमनप्रीत ने मोर्चा संभाला। यह हरमनप्रीत का सबसे छोटे फॉर्मेट में 15वां अर्धशतक था। उनके अर्धशतक के दम पर भारत ने 175/7 का स्कोर बनाया और श्रीलंका को 15 रनों से मात दी।
हरमनप्रीत ने खतरे में डाला मिताली का रिकॉर्ड
हरमनप्रीत ने भारत की पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज मिताली राज का रिकॉर्ड खतरे में डाल दिया है। वह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीतने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं। हरमनप्रीत ने भारत के लिए अब तक 187 टी20 मुकाबले खेले हैं और 12 मर्तबा प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड अपने नाम किया। वहीं, मिताली ने 89 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 12 POTM हासिल किए। उनके बाद लिस्ट में स्टार सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा हैं। मंधाना ने 157 टी20 मैचों में 8 बार पुरस्कार जीता है। वह तिरुवनंतपुरम में नहीं खेली थीं। शेफाली ने 95 मुकाबलों में 8 बार अवॉर्ड पर कब्जा जमाया है।
श्रीलंका टीम के साथ पहली बार हुआ ऐसा
तिरुवनंतपुरम टी20 मैच की बात करें तो 176 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका टीम हसिनी परेरा (65) और इमेशा दुलानी (50) के अर्धशतक के बावजूद सात विकेट पर 160 रन ही बना सकी। दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 79 रन की साझेदारी हुई। श्रीलंका ने दूसरे ओवर में ही कप्तान चअट्टापट्टू(2) का विकेट गंवा दिया था। भारत की ओर से दीप्ति शर्मा, अरुंधति रेड्डी, स्नेह राणा, वैष्णवी शर्मा, श्री चरणी और अमनजोत कौर ने एक-एक विकेट चटकाया। भारत ने किसी द्विपक्षीय सीरीज में स्वेदश में पहली और कुल तीसरी बार 5-0 से किसी टीम का सूपड़ा साफ किया है। श्रीलंका को पहली बार 5-0 के अंतर से हार का सामना करना पड़ा है।