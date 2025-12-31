Cricket Logo
हरमनप्रीत कौर ने खतरे में डाला मिताली राज का रिकॉर्ड, साल 2025 में आखिरी मैच रहा यादगार

संक्षेप:

भारतीय कप्तान हरमनप्रीत  कौर श्रीलंका के खिलाफ पांचवें टी20 में प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गईं। हरमनप्रीत ने दिग्गज मिताली राज का रिकॉर्ड खतरे में डाल दिया है।

Dec 31, 2025 10:22 am IST
भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका का पांच मैचों की घरेलू टी20 सीरीज में क्लीन स्वीप किया। पांच मुकाबलों में अलग-अलग भारतीय खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड मिला। कप्तान हरमनप्रीत कौर का साल 2025 में आखिरी मैच यादगार रहा। वह अंतिम टी20 में जुझारू अर्धशतक के लिए प्लेयर ऑफ द मैच (POTM) बनीं। उन्होंने तिरुवनंतपुरम में 43 गेंदों में 68 रनों की पारी खेली, जिसमें 9 चौके और एक सिक्स शामिल है। भारत ने 41 रन पर तीन विकेट गंवा दिए थे, जिसके बाद हरमनप्रीत ने मोर्चा संभाला। यह हरमनप्रीत का सबसे छोटे फॉर्मेट में 15वां अर्धशतक था। उनके अर्धशतक के दम पर भारत ने 175/7 का स्कोर बनाया और श्रीलंका को 15 रनों से मात दी।

हरमनप्रीत ने खतरे में डाला मिताली का रिकॉर्ड

हरमनप्रीत ने भारत की पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज मिताली राज का रिकॉर्ड खतरे में डाल दिया है। वह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीतने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं। हरमनप्रीत ने भारत के लिए अब तक 187 टी20 मुकाबले खेले हैं और 12 मर्तबा प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड अपने नाम किया। वहीं, मिताली ने 89 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 12 POTM हासिल किए। उनके बाद लिस्ट में स्टार सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा हैं। मंधाना ने 157 टी20 मैचों में 8 बार पुरस्कार जीता है। वह तिरुवनंतपुरम में नहीं खेली थीं। शेफाली ने 95 मुकाबलों में 8 बार अवॉर्ड पर कब्जा जमाया है।

श्रीलंका टीम के साथ पहली बार हुआ ऐसा

तिरुवनंतपुरम टी20 मैच की बात करें तो 176 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका टीम हसिनी परेरा (65) और इमेशा दुलानी (50) के अर्धशतक के बावजूद सात विकेट पर 160 रन ही बना सकी। दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 79 रन की साझेदारी हुई। श्रीलंका ने दूसरे ओवर में ही कप्तान चअट्टापट्टू(2) का विकेट गंवा दिया था। भारत की ओर से दीप्ति शर्मा, अरुंधति रेड्डी, स्नेह राणा, वैष्णवी शर्मा, श्री चरणी और अमनजोत कौर ने एक-एक विकेट चटकाया। भारत ने किसी द्विपक्षीय सीरीज में स्वेदश में पहली और कुल तीसरी बार 5-0 से किसी टीम का सूपड़ा साफ किया है। श्रीलंका को पहली बार 5-0 के अंतर से हार का सामना करना पड़ा है।

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram
मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
