मुंबई क्रिकेट संघ ने किया प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम का ऐलान, जानिए क्या हैं खिलाड़ियों के लिए शर्तें
मुंबई क्रिकेट संघ यानी एमसीए ने 2026-2027 सत्र से पहले अपनी संस्था को पेशेवर बनाने के लिए गुरुवार को खिलाड़ी अनुबंध प्रणाली की घोषणा की। हालांकि, इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन्स हैं। उनके बारे में जान लीजिए।
मुंबई क्रिकेट संघ यानी एमसीए ने गुरुवार 16 अप्रैल को एक बड़ा ऐलान किया। इस ऐलान से मुंबई के दर्जनों खिलाड़ियों को इस साल और आने वाले भविष्य में अनगिनत युवाओं का करियर संवर सकता है। एमसीए ने 2026-2027 सत्र से पहले अपनी संस्था को पेशेवर बनाने के लिए प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम का ऐलान किया है। इस तरह वह इस तरह की व्यवस्था शुरू करने वाला पहला राज्य क्रिकेट संघ बन गया है।
ग्रेड ए के खिलाड़ियों को हर साल 12 लाख से 20 लाख रुपये, जबकि ग्रेड बी के खिलाड़ियों को आठ लाख से 12 लाख रुपये दिए जाएंगे। ग्रेड सी में रखे जाने वाले खिलाड़ियों को हर साल आठ लाख दिए जाएंगे। एमसीए ने एक बयान में कहा, ''यह पहल उभरते हुए क्रिकेटरों को वित्तीय सुरक्षा और पेशेवर ढांचा प्रदान करेगी जो लंबे समय के विकास के रास्ते पर एक नए युग की शुरुआत करेगी। ''
खिलाड़ियों को उनके प्रदर्शन, फिटनेस मानकों और चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर अनुबंध दिए जाएंगे। मुंबई के अनुबंधित खिलाड़ियों को बोर्ड की नीति के मुताबिक मैच फीस, दैनिक भत्ते और प्रदर्शन के आधार पर प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी। एमसीए अध्यक्ष अजिंक्य नाइक ने कहा, ''यह पहल मुंबई क्रिकेट के लिए एक नए युग की शुरुआत है। हमें खिलाड़ियों की अनुबंध प्रणाली लागू करने वाला पहला संघ होने पर गर्व है। ''
अजिंक्य नाइक ने एएनआई से बात करते हुए कहा, "BCCI हमारे सभी क्रिकेट से जुड़े फैसलों का सपोर्ट करता रहा है। पिछली मीटिंग में, हम मुंबई के प्लेयर्स को फायदा पहुंचाने के लिए प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम शुरू करने पर सहमत हुए थे। यह फैसला पुरुषों और महिलाओं दोनों पर लागू होगा। इसे सिर्फ मुंबई को रिप्रेजेंट करने वाले प्लेयर्स के लिए लागू किया जाएगा। यह सिस्टम पूरी तरह से उन प्लेयर्स की मेरिट पर आधारित होगा जो मुंबई के डोमेस्टिक सीजन में अच्छा परफॉर्म करते हैं। इस फैसले से कई प्लेयर्स को फायदा होगा।"
क्या हैं टर्म्स एंड कंडीशन?
मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन यानी एमसीए ने जो प्लेयर्स कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लागू करने का फैसला किया है। उसमें नियम और शर्तें इस प्रकार हैं कि खिलाड़ी ने पिछले दो साल में भारतीय टीम के लिए यानी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला हो। इसके अलावा खिलाड़ी ने पिछले दो साल में आईपीएल में भी हिस्सा नहीं लिया हो। उन्हीं खिलाड़ियों को इसमें शामिल किया जाएगा। इसके अलावा उसकी फिटनेस का स्टैंडर्ड अच्छा हो। सिलेक्शन कमिटी ने उसे इसके लिए रिकमंड किया हो। एमसीए में उसका रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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