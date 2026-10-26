अभिषेक शर्मा को नंबर-3 पर खिलाओ, संजू के साथ वैभव सूर्यवंशी को ओपनिंग कराओ, तीसरे T-20I के लिए आकाश चोपड़ा का सुझाव
न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में अभिषेक शर्मा को नंबर तीन पर खिलाकर वैभव सूर्यवंशी और संजू सैमसन को ओपनिंग कराओ। यह कहना है पूर्व भारतीय क्रिकेटर और मशहूर कमेंट्रेटर आकाश चोपड़ा का। उन्होंने इसके पीछे क्या तर्क और कारण दिए हैं पूरा पढ़िए।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच टी-20 मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला 28 अक्टूबर मंगलवार को वेलिंगटन में खेला जाएगा। इस मैच में ईशान किशन नहीं खेलेंगे, क्योंकि आधिकारिक जानकारी है कि वे चोट के कारण तीसरे मुकाबले से भी बाहर हो गए हैं। पिछले मैच की तरह इस मुकाबले में भी वैभव सूर्यवंशी ईशान की जगह खेलते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि, उन्होंने पिछले मुकाबले में नंबर-3 पर बल्लेबाजी की थी और सिर्फ चार रन बनाकर आउट हो गए थे। ऐसे में पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने वैभव सूर्यवंशी को ओपनिंग कराने और अभिषेक शर्मा को नंबर 3 पर बल्लेबाजी कराने का सुझाव दिया है। इसके पीछे उन्होंने वैभव की फॉर्म और राइट-लेफ्ट कॉम्बिनेशन का हवाला दिया है।
मैच से एक दिन पहले अपने यूट्यूब चैलन पर भारतीय टीम की प्लेइंग XI और क्या बदलाव होने चाहिए इसके बारे में बात करते हुए आकाश चोपड़ा ने बैटिंग ऑर्डर में सिर्फ एक परिवर्तन की बात कही। उन्होंने कहा कि वैभव सूर्यवंशी को नंबर तीन के बजाय ओपनिंग कराना चाहिए और अभिषेक शर्मा को नंबर तीन पर खिलाना चाहिए। इससे लेफ्ट- राइट का कॉम्बिनेशन भी बना रहेगा और वैभव के साथ भी अन्याय नहीं होगा। आकाश चोपड़ा ने सोमवार को कहा- "वैभव को ओपनिंग करा दीजिए प्लीज। ये मैं पहले भी कह रहा था अब भी कह रहा हूं। मैं समझता हूं कि आप अपनी शानदार ओपनिंग जोड़ी के साथ छेड़खानी नहीं करना चाहते हैं, ये वाली बात हम पहले भी सुन चुके हैं, पर वर्ल्ड कप नहीं है यार। ना तो ये वर्ल्ड कप है और ना ही दो महीने में होने वाला है। यहां पर आप खिलाड़ियों को तैयार कर रहे हैं टीम को आगे की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा।"
क्यों वैभव को ओपनिंग और अभिषेक को नंबर-3 पर खिलाएं?
उन्होंने आगे इस परिवर्तन के पीछे का कारण बताते हुए कहा- "देखिए वैभव को वैसे भी हमने लंबे समय तक बेंच पर बैठाकर रखा है कि अब यह डर सताने लगा है कि कहीं उनका आत्मविश्वास तो नीचे नहीं जा रहा है। उनकी वो फॉर्म तो एकदम नदारद ही है क्योंकि वे सिर्फ नेट्स में खेल रहे हैं। ऐसे में फॉर्म को बनाए रखना कुछ हद तक मुश्किल है। तो अब जब ईशान किशन के चोटिल होने के बाद उन्हें खेलने का मौका मिल रहा है तो आप प्लीज उनको ओपन करने दीजिए। क्योंकि चाहे वैभव कितना भी अच्छा प्रदर्शन कर लें, जैसे ही ईशान किशन फिट होंगे उन्हें बाहर जाना पड़ेगा। अभिषेक शर्मा को आप नंबर तीन पर कर लो। संजू सैमसन को वैभव के साथ ओपनिंग करने दो। लेफ्ट- राइट का संयोजन भी बना रहेगा। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं। इसके अलावा बदलाव की तो कोई जरूरत नहीं है।"
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।