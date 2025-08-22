Piyush Chawla Siddharth Kaul and Ankit Rajpoot registered for the SA20 auction दक्षिण अफ्रीका की लीग में खेलेंगे ये भारतीय खिलाड़ी, 13 इंडियन प्लेयर्स ने नीलामी के लिए दिए नाम, Cricket Hindi News - Hindustan
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Piyush Chawla Siddharth Kaul and Ankit Rajpoot registered for the SA20 auction

Varta Fri, 22 Aug 2025 10:57 PM
दक्षिण अफ्रीका की लीग में खेलेंगे ये भारतीय खिलाड़ी, 13 इंडियन प्लेयर्स ने नीलामी के लिए दिए नाम

पीयूष चावला, सिद्धार्थ कौल और अंकित राजपूत सहित 13 भारतीय खिलाड़ियों ने चौथे सीजन से पहले दक्षिण अफ्रीका 20 नीलामी के लिए पंजीकरण कराया है। वे उन 784 खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्होंने 9 सितंबर को होने वाले आयोजन के लिए पंजीकरण कराया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के आदेशानुसार, सभी भारतीय खिलाड़ी या तो संन्यास ले चुके हैं या उन्होंने भारत या आईपीएल में खेलने का अपना दावा छोड़ दिया है।

महेश अहीर (गुजरात), सरुल कंवर (पंजाब), अनुरीत सिंह कथूरिया (दिल्ली), निखिल जगा (राजस्थान), मोहम्मद फैद (राज्य का उल्लेख नहीं), केएस नवीन (तमिलनाडु), अंसारी मारूफ (राज्य का उल्लेख नहीं), इमरान खान (यूपीसीए), वेंकटेश गलीपेल्ली (राज्य का उल्लेख नहीं), और अतुल यादव (यूपीसीए) के अलावा चावला (यूपीसीए), कौल (पंजाब) और राजपूत उन भारतीयों में शामिल हैं जो इस विशाल सूची का हिस्सा हैं, जिसकी नीलामी से पहले छंटनी होना निश्चित है।

पीयूष चावला को छोड़कर, जिनका आरक्षित मूल्य 1,000,000 रैंड है, सभी भारतीय खिलाड़ियों का आधार मूल्य 200,000 रैंड है। इमरान खान का आधार मूल्य 500,000 रैंड है। छह फ्रेंचाइजी के पास जोहान्सबर्ग नीलामी में 84 उपलब्ध स्लॉट पर खर्च करने के लिए सामूहिक रूप से 7.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर का पर्स है। एसए20 ने पहले घोषणा की थी कि सीजन 4 के लिए, टीमों को एक वाइल्डकार्ड खिलाड़ी - या तो विदेशी या दक्षिण अफ़्रीकी क्रिकेटर - की अनुमति होगी, जिसका वेतन वेतन सीमा से बाहर होगा।

दक्षिण अफ्रीका की घरेलू टी20 लीग एसए20 के आगामी सत्र का फाइनल मैच केपटाउन के न्यूलैंड्स में होगा, जिसमें डरबन, सेंचुरियन और जोहानिसबर्ग जैसे स्थानों पर प्लेऑफ के अहम मुकाबले खेले जायेंगे। टूर्नामेंट के आयोजकों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। लीग का चौथा सत्र 26 दिसंबर से शुरू होगा। डरबन एसए20 में पहली बार किसी प्लेऑफ मैच की मेजबानी करेगा, जब प्रतियोगिता की दो सर्वश्रेष्ठ टीमें 21 जनवरी को क्वालीफायर एक में आमने-सामने होंगी।

हाईवेल्ड क्षेत्र दो महत्वपूर्ण प्लेऑफ मैचों की मेजबानी करेगा, जिसमें सेंचुरियन 22 जनवरी को एलिमिनेटर और जोहानिसबर्ग के वांडरर्स 23 जनवरी को क्वालीफायर दो के मैच शामिल है। एसए20 के अब तक के सभी फाइनल मैच दर्शकों से खचाखच भरे स्टेडियम में खेले गये है।

