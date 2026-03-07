होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

IND vs NZ Final: जब पूरा देश आपके पीछे हो...पीयूष चावला ने टीम इंडिया को दिया जीत का मंत्र

Mar 07, 2026 02:27 pm ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

IND vs NZ Final: जब पूरा देश आपके पीछे हो तो इससे आपको मोटिवेशन मिलता है। ये कहना है पीयूष चावला का, जिन्होंने टीम इंडिया को टी20 विश्व कप 2026 फाइनल जीतने का मंत्र दिया है। 

IND vs NZ Final: जब पूरा देश आपके पीछे हो...पीयूष चावला ने टीम इंडिया को दिया जीत का मंत्र

टीम इंडिया एक बार फिर से अपनी सरजमीं पर विश्व कप का फाइनल खेलती नजर आएगी। साल 2011 में टीम इंडिया को अपनी सरजमीं पर विश्व कप फाइनल में हार मिली थी, लेकिन 2023 का फाइनल भारत घर पर हार गया था। अब टीम इंडिया टी20 विश्व कप का फाइनल भी घर पर खेलने वाली है। इसका फायदा मेजबान टीम को क्या होता है? इसके बारे में पूर्व क्रिकेटर पीयूष चावला ने बताया है। उन्होंने कहा है कि जब पूरा देश आपके पीछे हो तो इससे आपको मोटिवेशन मिलता है।

जियोस्टार पर फॉलो द ब्ल्यूज शो में पीयूष चावला ने सबसे पहले संजू सैमसन को लेकर कहा, “एक क्रिकेटर के तौर पर आप इसी पल के लिए जीते हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच एक तरह से क्वार्टर फाइनल जैसा था और जिस तरह से संजू सैमसन ने प्रेशर वाली सिचुएशन में 195 रन का पीछा करते हुए वह इनिंग खेली, उसने इसे बहुत आसान बना दिया। यही उनकी बैटिंग की खूबसूरती है और फिर इंग्लैंड के खिलाफ, वह बैटिंग करने आए और पक्का किया कि वह हर बॉल पर हिट करें। हम सब जानते हैं कि वानखेड़े बैटर्स के लिए बहुत कुछ पेश करता है।”

ये भी पढ़ें:IND vs NZ फाइनल से पहले पकड़ में आई चक्रवर्ती की कमजोरी, कैसे कर सकते हैं सुधार?

आईसीसी टूर्नामेंट का फाइनल घर पर खेलने पर कहा, “आपको बस बाहर जाकर अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है और खुद को एक्सप्रेस करना है। यह बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आस-पास इतने सारे लोग हों और इतने सारे लोग सोचें कि आप गेम जीतने वाले हैं। आप फेवरेट हैं और यह टैग थोड़ा प्रेशर भी लाता है, लेकिन आपको इन सब चीजों को एक तरफ रखना होगा और अगर कोई कहता है कि वे वहां नहीं हैं, तो घबराहट पूरी तरह से गलत है। एक बार जब आप फील्ड में एंटर करते हैं और पूरी क्राउड आपके पीछे होती है, आपको चीयर कर रही होती है, तो आपको मोटिवेशन मिलता है।”

उन्होंने आगे कहा, "यह वैसी ही फीलिंग है जैसे आपको कुछ स्पेशल करना है और जब हर प्लेयर ऐसा सोचता है, कि हमें कुछ स्पेशल करना है, तो पूरी टीम एक साथ आ जाती है। यह सिर्फ उन 11 खिलाड़ियों के बारे में नहीं है, जो खेल रहे हैं, यहां तक ​​कि वे प्लेयर्स जो बाहर हैं और प्लेइंग XI का हिस्सा नहीं हैं, यहां तक ​​कि सपोर्ट स्टाफ भी, जब सब एक साथ आते हैं, तो यह एक अगल फोर्स जैसा बन जाता है।"

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट


ट्विटर प्रोफाइल
लिंक्डइन और पढ़ें
Piyush Chawla Team India T20 World Cup 2026
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, लाइव स्कोर, क्रिकेट शेड्यूल, T20 वर्ल्ड कप 2026, T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल और T20 वर्ल्ड कप 2026 प्वाइंट टेबल की पूरी जानकारी और खिलाड़ियों के आंकड़े हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।