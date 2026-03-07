IND vs NZ Final: जब पूरा देश आपके पीछे हो...पीयूष चावला ने टीम इंडिया को दिया जीत का मंत्र
IND vs NZ Final: जब पूरा देश आपके पीछे हो तो इससे आपको मोटिवेशन मिलता है। ये कहना है पीयूष चावला का, जिन्होंने टीम इंडिया को टी20 विश्व कप 2026 फाइनल जीतने का मंत्र दिया है।
टीम इंडिया एक बार फिर से अपनी सरजमीं पर विश्व कप का फाइनल खेलती नजर आएगी। साल 2011 में टीम इंडिया को अपनी सरजमीं पर विश्व कप फाइनल में हार मिली थी, लेकिन 2023 का फाइनल भारत घर पर हार गया था। अब टीम इंडिया टी20 विश्व कप का फाइनल भी घर पर खेलने वाली है। इसका फायदा मेजबान टीम को क्या होता है? इसके बारे में पूर्व क्रिकेटर पीयूष चावला ने बताया है। उन्होंने कहा है कि जब पूरा देश आपके पीछे हो तो इससे आपको मोटिवेशन मिलता है।
जियोस्टार पर फॉलो द ब्ल्यूज शो में पीयूष चावला ने सबसे पहले संजू सैमसन को लेकर कहा, “एक क्रिकेटर के तौर पर आप इसी पल के लिए जीते हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच एक तरह से क्वार्टर फाइनल जैसा था और जिस तरह से संजू सैमसन ने प्रेशर वाली सिचुएशन में 195 रन का पीछा करते हुए वह इनिंग खेली, उसने इसे बहुत आसान बना दिया। यही उनकी बैटिंग की खूबसूरती है और फिर इंग्लैंड के खिलाफ, वह बैटिंग करने आए और पक्का किया कि वह हर बॉल पर हिट करें। हम सब जानते हैं कि वानखेड़े बैटर्स के लिए बहुत कुछ पेश करता है।”
आईसीसी टूर्नामेंट का फाइनल घर पर खेलने पर कहा, “आपको बस बाहर जाकर अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है और खुद को एक्सप्रेस करना है। यह बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आस-पास इतने सारे लोग हों और इतने सारे लोग सोचें कि आप गेम जीतने वाले हैं। आप फेवरेट हैं और यह टैग थोड़ा प्रेशर भी लाता है, लेकिन आपको इन सब चीजों को एक तरफ रखना होगा और अगर कोई कहता है कि वे वहां नहीं हैं, तो घबराहट पूरी तरह से गलत है। एक बार जब आप फील्ड में एंटर करते हैं और पूरी क्राउड आपके पीछे होती है, आपको चीयर कर रही होती है, तो आपको मोटिवेशन मिलता है।”
उन्होंने आगे कहा, "यह वैसी ही फीलिंग है जैसे आपको कुछ स्पेशल करना है और जब हर प्लेयर ऐसा सोचता है, कि हमें कुछ स्पेशल करना है, तो पूरी टीम एक साथ आ जाती है। यह सिर्फ उन 11 खिलाड़ियों के बारे में नहीं है, जो खेल रहे हैं, यहां तक कि वे प्लेयर्स जो बाहर हैं और प्लेइंग XI का हिस्सा नहीं हैं, यहां तक कि सपोर्ट स्टाफ भी, जब सब एक साथ आते हैं, तो यह एक अगल फोर्स जैसा बन जाता है।"
