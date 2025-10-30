Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Phoebe Litchfield is a big headache for Team India in WODI Cricket scored 627 runs in 9 games now smash 119 WC Semifinal
फोएबे लिचफील्ड हैं भारतीय टीम की सबसे बड़ी सिरदर्द, अब वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भी जड़ा शतक

फोएबे लिचफील्ड हैं भारतीय टीम की सबसे बड़ी सिरदर्द, अब वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भी जड़ा शतक

संक्षेप: फोएबे लिचफील्ड भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे बड़ी सिरदर्द बनी हुई हैं। महज 9 मैचों में वह 600 से ज्यादा रन भारत के खिलाफ बना चुकी हैं। अब सेमीफाइनल में  उन्होंने शतक जड़ दिया है।

Thu, 30 Oct 2025 05:34 PMVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
ऑस्ट्रेलिया की वुमेन क्रिकेट टीम की ओपनर फोएबे लिचफील्ड टीम इंडिया के लिए वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे बड़ा सिरदर्द हैं। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि उनके आंकड़े गवाही दे रहे हैं। फोएबे लिचफील्ड ने 8 मैचों में भारत के खिलाफ पहले ही 500 से ज्यादा रन बनाए हुए थे और अब वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल में भी फोएबे लिचफील्ड के बल्ले से तूफानी शतक निकला। फोएबे लिचफील्ड ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह भारतीय गेंदबाजों को खतरनाक नहीं समझती हैं।

फोएबे लिचफील्ड भारत के खिलाफ दो शतक जड़ चुकी हैं और 9 मैचों में 627 रन बना चुकी हैं। भारत के खिलाफ उनके स्कोर 78, 63, 119, 35, 60, 25, 88, 40 और 119 हैं। एक बार भी फोएबे लिचफील्ड भारत के खिलाफ सिंगल डिजिट स्कोर पर आउट नहीं हुई हैं। लिचफील्ड के बल्ले से भारत के खिलाफ 69.66 के औसत और 96.61 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए इस वर्ल्ड कप में फोएबे लिचफील्ड के ही बल्ले से उतने रन नहीं आए थे, लेकिन उन्होंने नॉकआउट मैच में शतक जड़ा है।

बाएं हाथ की बल्लेबाज फोएबे लिचफील्ड को अमनजोत कौर ने क्लीन बोल्ड किया। हालांकि, तब तक उन्होंने 93 गेंदों में 119 रन बना दिए थे और ऑस्ट्रेलिया को एक बड़े स्कोर की ओर बढ़ा दिया था। अपनी पारी में फोएबे लिचफील्ड ने 17 चौके और 3 छक्के जड़े। पिछले कुछ ओवरों में रन नहीं बन रहे थे। ऐसे में उन्होंने आकर्षक स्ट्रोक लगाने की कोशिश की थी और इसी बीच उनका विकेट गिर गया। हालांकि, कुछ मौके फोएबे लिचफील्ड को मिले, जिसका फायदा उन्होंने उठाया।

फोएबे लिचफील्ड ऑस्ट्रेलिया की तीसरी ऐसी बल्लेबाज हैं, जिन्होंने महिला वनडे विश्व कप के नॉकआउट मैच में शतक जड़ा है। एलिसा हीली दो बार आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप नॉकआउट में शतक जड़ चुकी हैं, जबकि कारेन रोल्टन ने एक बार ये कमाल किया था। कारेन ने 2005 के वर्ल्ड कप में फाइनल में, जबकि 2022 में फाइनल और सेमीफाइनल में एलिसा हीली ने ये करिश्मा किया था।

विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
