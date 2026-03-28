फिल सॉल्ट बने सुपरमैन, एक ही मैच में लपके 3 अद्भुत कैच; नवजोत सिंह सिद्धू ने भी की तारीफ
बेंगलुरु के फिल सॉल्ट ने शनिवार को हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले में अपनी बेहतरीन फील्डिंग से सबको हैरान कर दियाा। उन्होंने ईशान किशन, ट्रेविस हेड और हेनरिक क्लासेन का शानदार कैच लिया।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने स्टार खिलाड़ी फिल सॉल्ट ने आईपीएल 2026 के पहले मैच में अपनी फील्डिंग से फैंस का दिल जीत लिया। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में फिल सॉल्ट की शानदार फील्डिंग की हर कोई तारीफ कर रहा। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले में सॉल्ट ने तीन बेहतरीन कैच लपके, जिससे हैदराबाद बहुत बड़ा स्कोर बनाने में असफल रहा। फिल सॉल्ट ने हैदराबाद के बल्लेबाज ट्रेविस हेड, ईशान किशन और हेनरिक क्लासेन के कैच लिए। ईशान किशन और हेनरिक के कैच ने बेंगलुरु की मैच में वापसी कराई। ईशान किशन (80) और अनिकेत वर्मा (43) की तूफानी पारियों की बदौलत सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगुलरु के खिलाफ नौ विकेट पर 201 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया।
फिल सॉल्ट ने तीसरे ओवर में ट्रेविस हेड का कैच लेकर मैच में अपना पहला कैच लपका। इसके बाद उन्होंने 14वें ओवर में खतरा बन रहे हेनरिक क्लासेन का बाउंड्री के करीब बेहतरीन कैच लिया। इस दौरान अंपायर को हेनरिक के कैच को लेकर काफी देर तक टीवी स्क्रीन देखनी पड़ी। अंत में सॉल्ट ने बाजी मारी। 16वें ओवर में फिल सॉल्ट ने अपने प्रयास से सबको चौंका दिया। उन्होंने बाउंड्री के पास एक हाथ से दौड़ते हुए डाइव मारकर ईशान किशन का कैच लिया। ईशान किशन के साथ-साथ आरसीबी की पूरी टीम उनके इस प्रयास से हैरान रह गई। नवजोत सिंह सिद्धू ने कमेंट्री के दौरान कहा कि ये उनके क्रिकेट लाइफ का सबसे बेहतरीन कैच है।
आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया । एम चिन्नास्वामी स्टेडियम पर करीब दस महीने बाद क्रिकेट की वापसी हुई है । पिछले साल आरसीबी के पहली बार खिताब जीतने के बाद जश्न में मची भगदड़ के दौरान 11 प्रशंसकों की मौत होने से इस मैदान पर क्रिकेट नहीं हो रहा था।
आरसीबी के लिये जैकब डफी ने चार ओवर में 22 रन देकर तीन विकेट लिये । न्यूजीलैंड के इस तेज गेंदबाज ने अपने कद का पूरा इस्तेमाल करते हुए बल्लेबाजों को काफी परेशान किया । अभिषेक शर्मा (सात) खुलकर खेल नहीं सके हालांकि उन्होंने डफी को बैकवर्ड प्वाइंट पर छक्का लगाया था ।
शॉर्ट गेंद के सामने हमेशा असहज होने वाले अभिषेक ने डफी की गेंद पर विकेट के पीछे जितेश शर्मा को कैच थमाया । इससे पहले शुरूआती ओवर में ही अभिषेक को डफी की ही गेंद पर विकेट के पीछे लपके जाने की अपील पर आरसीबी ने एक डीआरएस रिव्यू गंवा दिया था ।
ट्रेविस हेड और नीतिश कुमार रेड्डी को भी डफी ने आउट किया । सनराइजर्स ने पांचवें ओवर में ही 29 रन पर तीन विकेट गंवा दिये थे और पावरप्ले के बाद स्कोर तीन विकेट पर 49 रन था
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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