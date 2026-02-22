फिल सॉल्ट का बड़ा कारनामा, इंग्लैंड के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले 5वें बैटर बने
फिल सॉल्ट रविवार को श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले के दौरान इंग्लैंड के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले पांचवें बल्लेबाज बन गए हैं। सॉल्ट ने टी20 विश्व कप मैच में 40 गेंद में 62 रन की पारी खेली।
इंग्लैंड के स्टार सलामी बल्लेबाज फिल सॉल्ट ने रविवार को एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। फिल सॉल्ट श्रीलंका के खिलाफ टी20 विश्व कप मुकाबले के दौरान इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पांचवें बल्लेबाज बन गए हैं। इंग्लैंड ने टी20 विश्व कप के सुपर-8 मुकाबले में नौ विकेट पर 146 रन बनाए। इंग्लैंड के लिए सलामी बल्लेबाज फिल सॉल्ट ने 40 गेंद में सबसे ज्यादा 62 रन बनाये। उनके अलावा सिर्फ विल जैक्स (21) ही 20 रन के अंकड़े को पार कर सके। श्रीलंका के लिए दुनिश वेलालगे ने 26 रन देकर तीन विकेट लिये। जबकि महीश तीक्षणा और दिलशान मदुशंका ने दो-दो विकेट चटकाये। इसके जवाब में श्रीलंका ने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए और मैच गंवाया।
श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले में बैटिंग के दौरान इंग्लैंड की टीम दबाव में दिखी। हालांकि फिल सॉल्ट दमदार शॉट खेलते हुए नजर आए। उन्होंने अपनी पारी के दौरान 40 गेंदों में 62 रन की दमदार पारी खेली। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 155 का रहा। फिल सॉल्ट ने 57 टी20 मैचों में इंग्लैंड के लिए 1710 रन बनाए हैं। उनका 53 पारियों में 36.38 का औसत और 166.50 का स्ट्राइक रेट रहा है। उन्होंने चार शतक और आठ अर्धशतक लगाए हैं। उनका बेस्ट स्कोर नाबाद 141 रहा है। इंग्लैंड के लिए टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड जोस बटलर के नाम है। बटलर ने 152 मैचों में 4010 रन बनाए हैं। उन्होंने एक शतक और 28 अर्धशतक लगाए हैं। जॉनी बेयरस्टो ने 80 मैचों में 1671 रन बनाए हैं।
फिल सॉल्ट के लिए टी20 विश्वकप 2026 उतार-चढ़ाव भरा रहा है। पांच पारियों में 24.60 के औसत से 123 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट 166.21 रहा है। उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ 30 और इटली के खिलाफ 28 रन बनाए। स्कॉटलैंड के खिलाफ दो और नेपाल के खिलाफ एक रन ही बना सके।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय और अनुभव
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
खेल विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग
लाइव मैच कवरेज और डेटा विश्लेषण
खिलाड़ियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और प्रोफाइल
डिजिटल स्पोर्ट्स कंटेंट स्ट्रेटजी