फिल सॉल्ट का बड़ा कारनामा, इंग्लैंड के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले 5वें बैटर बने

Feb 22, 2026 06:29 pm ISTHimanshu Singh
फिल सॉल्ट रविवार को श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले के दौरान इंग्लैंड के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले पांचवें बल्लेबाज बन गए हैं। सॉल्ट ने टी20 विश्व कप मैच में 40 गेंद में 62 रन की पारी खेली।

इंग्लैंड के स्टार सलामी बल्लेबाज फिल सॉल्ट ने रविवार को एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। फिल सॉल्ट श्रीलंका के खिलाफ टी20 विश्व कप मुकाबले के दौरान इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पांचवें बल्लेबाज बन गए हैं। इंग्लैंड ने टी20 विश्व कप के सुपर-8 मुकाबले में नौ विकेट पर 146 रन बनाए। इंग्लैंड के लिए सलामी बल्लेबाज फिल सॉल्ट ने 40 गेंद में सबसे ज्यादा 62 रन बनाये। उनके अलावा सिर्फ विल जैक्स (21) ही 20 रन के अंकड़े को पार कर सके। श्रीलंका के लिए दुनिश वेलालगे ने 26 रन देकर तीन विकेट लिये। जबकि महीश तीक्षणा और दिलशान मदुशंका ने दो-दो विकेट चटकाये। इसके जवाब में श्रीलंका ने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए और मैच गंवाया।

श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले में बैटिंग के दौरान इंग्लैंड की टीम दबाव में दिखी। हालांकि फिल सॉल्ट दमदार शॉट खेलते हुए नजर आए। उन्होंने अपनी पारी के दौरान 40 गेंदों में 62 रन की दमदार पारी खेली। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 155 का रहा। फिल सॉल्ट ने 57 टी20 मैचों में इंग्लैंड के लिए 1710 रन बनाए हैं। उनका 53 पारियों में 36.38 का औसत और 166.50 का स्ट्राइक रेट रहा है। उन्होंने चार शतक और आठ अर्धशतक लगाए हैं। उनका बेस्ट स्कोर नाबाद 141 रहा है। इंग्लैंड के लिए टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड जोस बटलर के नाम है। बटलर ने 152 मैचों में 4010 रन बनाए हैं। उन्होंने एक शतक और 28 अर्धशतक लगाए हैं। जॉनी बेयरस्टो ने 80 मैचों में 1671 रन बनाए हैं।

फिल सॉल्ट के लिए टी20 विश्वकप 2026 उतार-चढ़ाव भरा रहा है। पांच पारियों में 24.60 के औसत से 123 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट 166.21 रहा है। उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ 30 और इटली के खिलाफ 28 रन बनाए। स्कॉटलैंड के खिलाफ दो और नेपाल के खिलाफ एक रन ही बना सके।

