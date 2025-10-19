Perth Weather live updates: पर्थ में बारिश की आंख-मिचौली, रोहित-विराट का कमबैक फीका
संक्षेप: Perth Weather live updates: इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में जारी पहले वनडे मैच में बारिश ने मैच में खलल डाला। हालांकि, जल्द मैच शुरू हो गया, लेकिन कुछ ही देर के बाद फिर से बारिश आ गई। रोहित-विराट का कमबैक फीका रहा, क्योंकि दोनों आउट हो चुके हैं।
Perth Weather live updates: इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में 3 मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज का पहला मैच खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की टीम के कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। कप्तान का ये फैसला अभी तक सही साबित हुआ है, क्योंकि भारत के 3 विकेट गिर चुके हैं। हालांकि, मैच में बारिश ने खलल डाला। मैच शुरू होने से पहले भी बारिश ने खिलाड़ियों को प्री-मैच ट्रेनिंग में खलल डाला था। हालांकि, कुछ मिनटों के बाद मैच फिर से शुरू हो गया, लेकिन कुछ मिनटों के बाद खेल में बारिश ने फिर से बाधा डाली। इस बीच रोहित शर्मा और विराट कोहली का कमबैक फीका रहा, क्योंकि दोनों आउट हो चुके हैं। कप्तान शुभमन गिल भी पवेलियन लौट चुके हैं।
मैच के शुरू होने के 8.5 ओवर बाद बारिश ने दस्तक दी। उस समय भारत का स्कोर 25/3 था। श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल नाबाद थे। ओपनर रोहित शर्मा, नंबर तीन पर आए विराट कोहली और कप्तान शुभमन गिल पवेलियन लौट चुके हैं। रोहित ने 8 रन बनाए, जबकि उनके साथ कमबैक कर रहे विराट कोहली खाता भी नहीं खोल पाए। शुभमन गिल टेस्ट क्रिकेट में दमदार लय में थे, लेकिन वनडे मैच में वे 18 गेंदों में 10 रन बनाकर चलते बने। अब उम्मीद होगी कि श्रेयस और अक्षर के बीच एक साझेदारी पनपे।
पर्थ वेदर रिपोर्ट को लेकर एक्यूवेदर की रिपोर्ट पर भरोसा करें तो मैच के समय 20 से 25 फीसदी बारिश का अनुमान हर समय है। ऐसे में आगे भी मैच में बारिश खलल डाल सकती है। हालांकि, अभी के लिए मैच जल्द शुरू हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद ही पिच से कवर हटा लिए गए थे। भारतीय समय के अनुसार 10 बजे के करीब मैच फिर से शुरू हो जाएगा।