Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Perth Scorchers won 6th BBL Trophy and broke the record of MI and CSK of Most T20 League Trophies
पर्थ स्कॉचर्स ने तोड़ा मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स का रिकॉर्ड, BBL में लगाया खिताबी 'सिक्सर'

पर्थ स्कॉचर्स ने तोड़ा मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स का रिकॉर्ड, BBL में लगाया खिताबी 'सिक्सर'

संक्षेप:

मिचेल मार्श की कप्तानी वाली टीम पर्थ स्कॉचर्स ने मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बिग बैश लीग में खिताबी 'सिक्सर' इस टीम ने लगाया है। फ्रेंचाइजी क्रिकेट में किसी एक टीम की ये सबसे ज्यादा ट्रॉफी हैं।

Jan 25, 2026 05:44 pm ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
बिग बैश लीग यानी बीबीएल के 15वें सीजन का फाइनल मुकाबला रविवार 25 जनवरी 2026 को खेला गया। इस खिताबी मुकाबले को मिचेल मार्श की कप्तानी वाली टीम पर्थ स्कॉचर्स ने जीता। इसी के साथ पर्थ स्कॉचर्स ने एक इतिहास भी लिख दिया। पर्थ स्कॉचर्स ने बीबीएल में खिताबी सिक्सर लगाकर मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स का रिकॉर्ड भी धराशायी कर दिया। पर्थ स्कॉचर्स अब फ्रेंचाइजी टी20 लीग क्रिकेट की पहली ऐसी टीम बन गई है, जिसने कम से कम 6 ट्रॉफी एक टूर्नामेंट में जीती हैं।

पर्थ स्कॉचर्स ने मोइजेज हेनरीकेज की कप्तानी वाली सिडनी सिक्सर्स टीम को बीबीएल 2025-26 के फाइनल में 6 विकेट से हराया और छठा बीबीएल टाइटल जीता। अभी तक मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स और पर्थ स्कॉचर्स के नाम संयुक्त रूप से ये रिकॉर्ड दर्ज था कि उन्होंने एक लीग में सबसे ज्यादा ट्रॉफी जीती हैं। हालांकि, मुंबई और चेन्नई अब पीछे छूट गए हैं, जिन्होंने आईपीएल में 5-5 ट्रॉफी जीती हैं। अगर ओवरऑल टी20 टूर्नामेंट्स पर नजर डालें तो डोमेस्टिक क्रिकेट में साउथ अफ्रीका में 7 ट्रॉफी टाइटन्स टीम ने जीती हैं और 6 बार कप पाकिस्तान में सियालकोट स्टैलियंस ने उठाया है, लेकिन ये टूर्नामेंट डोमेस्टिक लेवल के थे।

बात अगर पर्थ स्कॉचर्स की करें तो उन्होंने सिडनी सिक्सर्स के खिलाफ कमाल का प्रदर्शन फाइनल में किया। सिडनी की टीम 132 रन पर ढेर हो गई थी। 3 खिलाड़ियों ने 24-24 रनों की पारी खेली, जिनमें स्टीव स्मिथ, जोश फिलिपी और कप्तान मोइजेज हेनरीकेज शामिल थे। इनके अलावा भी दो बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा छूने में सफल हुए, लेकिन पर्थ स्कॉचर्स के लिए झाय रिचर्डसन और डेविड पायने ने 3-3 विकेट निकाले। वहीं, 133 रनों का टारगेट पर्थ स्कॉचर्स ने 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर हासिल किया। 44 रनों की पारी कप्तान मिचेल मार्श ने खेली, जबकि 36 रन फिन एलेन ने बनाए। 29 रन जोश इंगलिस ने भी बनाए।

पर्थ स्कॉचर्स ने बीबीएल का तीसरा और चौथा सीजन जीता था। इसके बाद छठा सीजन भी अपने नाम किया था। इसके बाद 5 साल ट्रॉफी का इंतजार किया और फिर 11 और 12वें सीजन में खिताब अपने नाम किए। अब 15वां सीजन पर्थ स्कॉचर्स ने फिर से जीता और इतिहास रचा है। पर्थ स्कॉचर्स के बाद सिडनी सिक्सर्स का नाम आता है, जिसने 3 खिताब जीते हैं, जबकि ब्रिसबेन हीट ने 2 बार ट्रॉफी उठाई है। होबार्ट हरीकेंस, मेलबर्न रेनेगेड्स, एडिलेड स्ट्राइकर्स और सिडनी थंडर टीम ने 1-1 ट्रॉफी जीती है।

विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
