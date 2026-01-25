पर्थ स्कॉचर्स ने तोड़ा मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स का रिकॉर्ड, BBL में लगाया खिताबी 'सिक्सर'
मिचेल मार्श की कप्तानी वाली टीम पर्थ स्कॉचर्स ने मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बिग बैश लीग में खिताबी 'सिक्सर' इस टीम ने लगाया है। फ्रेंचाइजी क्रिकेट में किसी एक टीम की ये सबसे ज्यादा ट्रॉफी हैं।
बिग बैश लीग यानी बीबीएल के 15वें सीजन का फाइनल मुकाबला रविवार 25 जनवरी 2026 को खेला गया। इस खिताबी मुकाबले को मिचेल मार्श की कप्तानी वाली टीम पर्थ स्कॉचर्स ने जीता। इसी के साथ पर्थ स्कॉचर्स ने एक इतिहास भी लिख दिया। पर्थ स्कॉचर्स ने बीबीएल में खिताबी सिक्सर लगाकर मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स का रिकॉर्ड भी धराशायी कर दिया। पर्थ स्कॉचर्स अब फ्रेंचाइजी टी20 लीग क्रिकेट की पहली ऐसी टीम बन गई है, जिसने कम से कम 6 ट्रॉफी एक टूर्नामेंट में जीती हैं।
पर्थ स्कॉचर्स ने मोइजेज हेनरीकेज की कप्तानी वाली सिडनी सिक्सर्स टीम को बीबीएल 2025-26 के फाइनल में 6 विकेट से हराया और छठा बीबीएल टाइटल जीता। अभी तक मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स और पर्थ स्कॉचर्स के नाम संयुक्त रूप से ये रिकॉर्ड दर्ज था कि उन्होंने एक लीग में सबसे ज्यादा ट्रॉफी जीती हैं। हालांकि, मुंबई और चेन्नई अब पीछे छूट गए हैं, जिन्होंने आईपीएल में 5-5 ट्रॉफी जीती हैं। अगर ओवरऑल टी20 टूर्नामेंट्स पर नजर डालें तो डोमेस्टिक क्रिकेट में साउथ अफ्रीका में 7 ट्रॉफी टाइटन्स टीम ने जीती हैं और 6 बार कप पाकिस्तान में सियालकोट स्टैलियंस ने उठाया है, लेकिन ये टूर्नामेंट डोमेस्टिक लेवल के थे।
बात अगर पर्थ स्कॉचर्स की करें तो उन्होंने सिडनी सिक्सर्स के खिलाफ कमाल का प्रदर्शन फाइनल में किया। सिडनी की टीम 132 रन पर ढेर हो गई थी। 3 खिलाड़ियों ने 24-24 रनों की पारी खेली, जिनमें स्टीव स्मिथ, जोश फिलिपी और कप्तान मोइजेज हेनरीकेज शामिल थे। इनके अलावा भी दो बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा छूने में सफल हुए, लेकिन पर्थ स्कॉचर्स के लिए झाय रिचर्डसन और डेविड पायने ने 3-3 विकेट निकाले। वहीं, 133 रनों का टारगेट पर्थ स्कॉचर्स ने 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर हासिल किया। 44 रनों की पारी कप्तान मिचेल मार्श ने खेली, जबकि 36 रन फिन एलेन ने बनाए। 29 रन जोश इंगलिस ने भी बनाए।
पर्थ स्कॉचर्स ने बीबीएल का तीसरा और चौथा सीजन जीता था। इसके बाद छठा सीजन भी अपने नाम किया था। इसके बाद 5 साल ट्रॉफी का इंतजार किया और फिर 11 और 12वें सीजन में खिताब अपने नाम किए। अब 15वां सीजन पर्थ स्कॉचर्स ने फिर से जीता और इतिहास रचा है। पर्थ स्कॉचर्स के बाद सिडनी सिक्सर्स का नाम आता है, जिसने 3 खिताब जीते हैं, जबकि ब्रिसबेन हीट ने 2 बार ट्रॉफी उठाई है। होबार्ट हरीकेंस, मेलबर्न रेनेगेड्स, एडिलेड स्ट्राइकर्स और सिडनी थंडर टीम ने 1-1 ट्रॉफी जीती है।