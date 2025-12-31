Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Personal Tragedy for Sikandar Raza Zimbabwe Captain 13 Year Old Brother Passes Away Board Extends Heartfelt Condolences
मासूम भाई को खोकर टूटे सिकंदर रजा, जिम्बाब्वे के कप्तान के घर पसरा मातम

मासूम भाई को खोकर टूटे सिकंदर रजा, जिम्बाब्वे के कप्तान के घर पसरा मातम

संक्षेप:

जिम्बाब्वे के दिग्गज क्रिकेटर सिकंदर रजा के सबसे छोटे भाई मोहम्मद महदी का सोमवार को हरारे में निधन हो गया। वह जन्म से ही हीमोफीलिया नामक एक दुर्लभ रक्त विकार से जूझ रहे थे।

Dec 31, 2025 10:21 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

जिम्बाब्वे टी20 क्रिकेट के कप्तान सिकंदर रजा के लिए साल 2025 का अंत बेहद दुखद हुआ है। रजा के छोटे भाई मोहम्मद महदी का सोमवार (29 दिसंबर) को हरारे में निधन हो गया। वे केवल 13 वर्ष के थे। जिम्बाब्वे क्रिकेट द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मोहम्मद महदी जन्म से ही हीमोफीलिया नामक एक दुर्लभ अनुवांशिक बीमारी से पीड़ित थे। इस बीमारी में शरीर में रक्त के थक्के जमने की क्षमता कम हो जाती है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कुछ दिन पहले स्वास्थ्य संबंधी कुछ गंभीर जटिलताओं के कारण मोहम्मद महदी की स्थिति बिगड़ गई, जिसके बाद उनका असामयिक निधन हो गया। जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड ने रजा और उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए एक्स पर लिखा, "जिम्बाब्वे क्रिकेट टी20 कप्तान सिकंदर रजा और उनके परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता है। दुख की इस घड़ी में बोर्ड, प्रबंधन, खिलाड़ी और कर्मचारी एकजुट होकर सिकंदर और उनके परिवार के साथ खड़े हैं। अल्लाह उन्हें इस कठिन समय को सहने की शक्ति दे।"

सिकंदर रजा हाल ही में ILT20 2025 में शारजाह वॉरियर्स के लिए खेलते हुए नजर आए थे। निजी क्षति के बावजूद, रजा हमेशा अपनी टीम के लिए समर्पित रहे हैं। हालांकि, इस घटना के बाद वह कुछ समय के लिए क्रिकेट से ब्रेक ले सकते हैं ताकि अपने परिवार के साथ रह सकें। मोहम्मद महदी को मंगलवार, 30 दिसंबर को हरारे के वॉरेन हिल्स कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक किया गया। इस दौरान रजा के परिवार के साथ-साथ क्रिकेट जगत के कई सदस्य भी मौजूद थे।

ये भी पढ़ें:जानिए कब तक हो सकता है टीम इंडिया का ऐलान? शुभमन गिल की वापसी तय

रजा सितंबर में वनडे में आईसीसी ऑलराउंडर रैंकिंग में नंबर वन हरफनमौका खिलाड़ी भी बने थे। सिकंदर रजा वर्तमान में दुबई कैपिटल्स के कप्तान के रूप में ILT20 में खेल रहे हैं। निजी शोक के कारण रजा ने कुछ मैचों से ब्रेक लिया है, लेकिन उम्मीद है कि वे टूर्नामेंट के नॉकआउट चरण (प्लेऑफ) के लिए टीम में वापसी कर सकते हैं। 2026 की शुरुआत में जिम्बाब्वे के लिए सबसे महत्वपूर्ण आयोजन टी20 वर्ल्ड कप होगा, जो भारत और श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा। इस टूर्नामेंट में जिम्बाब्वे का पहला मुकाबला आोमान से 9 फरवरी को होगा।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
Zimbabwe Cricket Team
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |