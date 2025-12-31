मासूम भाई को खोकर टूटे सिकंदर रजा, जिम्बाब्वे के कप्तान के घर पसरा मातम

संक्षेप: जिम्बाब्वे के दिग्गज क्रिकेटर सिकंदर रजा के सबसे छोटे भाई मोहम्मद महदी का सोमवार को हरारे में निधन हो गया। वह जन्म से ही हीमोफीलिया नामक एक दुर्लभ रक्त विकार से जूझ रहे थे।

जिम्बाब्वे टी20 क्रिकेट के कप्तान सिकंदर रजा के लिए साल 2025 का अंत बेहद दुखद हुआ है। रजा के छोटे भाई मोहम्मद महदी का सोमवार (29 दिसंबर) को हरारे में निधन हो गया। वे केवल 13 वर्ष के थे। जिम्बाब्वे क्रिकेट द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मोहम्मद महदी जन्म से ही हीमोफीलिया नामक एक दुर्लभ अनुवांशिक बीमारी से पीड़ित थे। इस बीमारी में शरीर में रक्त के थक्के जमने की क्षमता कम हो जाती है।

कुछ दिन पहले स्वास्थ्य संबंधी कुछ गंभीर जटिलताओं के कारण मोहम्मद महदी की स्थिति बिगड़ गई, जिसके बाद उनका असामयिक निधन हो गया। जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड ने रजा और उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए एक्स पर लिखा, "जिम्बाब्वे क्रिकेट टी20 कप्तान सिकंदर रजा और उनके परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता है। दुख की इस घड़ी में बोर्ड, प्रबंधन, खिलाड़ी और कर्मचारी एकजुट होकर सिकंदर और उनके परिवार के साथ खड़े हैं। अल्लाह उन्हें इस कठिन समय को सहने की शक्ति दे।"

सिकंदर रजा हाल ही में ILT20 2025 में शारजाह वॉरियर्स के लिए खेलते हुए नजर आए थे। निजी क्षति के बावजूद, रजा हमेशा अपनी टीम के लिए समर्पित रहे हैं। हालांकि, इस घटना के बाद वह कुछ समय के लिए क्रिकेट से ब्रेक ले सकते हैं ताकि अपने परिवार के साथ रह सकें। मोहम्मद महदी को मंगलवार, 30 दिसंबर को हरारे के वॉरेन हिल्स कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक किया गया। इस दौरान रजा के परिवार के साथ-साथ क्रिकेट जगत के कई सदस्य भी मौजूद थे।