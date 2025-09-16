लोग विजेता कप्तान को ही सुनना चाहते हैं; सुनील गावस्कर ने पाकिस्तानी कैप्टन की गजब बेइज्जती

पाकिस्तानी टीम को पोपटवादी कहने के बाद सुनील गावस्कर ने अब उसके कप्तान सलमान अली आगा की आलोचना की है। भारत के खिलाफ मैच में पोस्ट-मैच प्रजेंटेशन के बहिष्कार को लेकर गावस्कर ने आगा पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि इससे कोई खास फर्क तो पड़ा नहीं क्योंकि वैसे भी लोग विजेता कप्तान को ही सुनना चाहते हैं।

दुनिया के सर्वकालिक महान बल्लेबाजों में शुमार सुनील गावस्कर ने पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा की आलोचना की है। आगा ने 14 सितंबर को भारत के साथ मैच में हैंडशेक विवाद के बाद पोस्ट-मैच प्रजेंटेशन का बहिष्कार किया था। गावस्कर ने कहा कि वैसे भी इससे कोई फर्क क्या पड़ता, लोग तो विजेता कप्तान को ही सुनना चाहते हैं।

रविवार को हुए मैच में भारत ने एकतरफा तरीके से जीत हासिल की थी। उसने 25 गेंदें बाकी रहते ही 128 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया था। तब गावस्कर ने पाकिस्तानी टीम को पोपटवादी टीम करार दिया था।

टॉस के दौरान भारत और पाकिस्तान के कप्तानों ने एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाया था। मैच खत्म होने के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने भी पाकिस्तानी क्रिकेटरों से हाथ नहीं मिलाया था। बाद में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने जीत को पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों और ऑपरेशन सिंदूर में शामिल भारतीय सशस्त्र बलों को समर्पित किया था।

भारतीय खिलाड़ियों के नो हैंडशेक से बौखलाए पाकिस्तान ने पहले तो मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट से इसकी औपचारिक शिकायत की। बाद में उसने आईसीसी से पायक्रॉफ्ट को तत्काल एशिया कप से हटाने की मांग करते हुए टूर्नामेंट के बहिष्कार तक की धमकी दे डाली है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय खिलाड़ियों के हाथ नहीं मिलाने को खेलभावना के खिलाफ बताया है। पाकिस्तान के तमाम पूर्व क्रिकेटर खेल और राजनीति को अलग-अलग रखने का राग गा रहे हैं।

इसे लेकर सुनील गावस्कर ने इंडिया टुडे पर कहा, 'खेल और राजनीति कभी भी अलग नहीं रहे हैं- आपको बस पीछे मुड़कर अतीत में देखने की जरूरत है। मैं ऐसा कदम उठाने के लिए किसी की आलोचना नहीं करूंगा और मैं इस बहस में भी नहीं पड़ना चाहूंगा। जब आप राजनीतिक संदर्भों की चर्चा शुरू कर देते हैं, आप उन नीतियों और जटिलटाओं में प्रवेश कर जाते हैं जो मेरे पे-ग्रेड से परे चीज है।'