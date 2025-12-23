लोग कहते हैं धोनी ने मेरा करियर खराब किया लेकिन...अमित मिश्रा ने दिल खोलकर रख दिया

संक्षेप: भारत के पूर्व स्पिनर अमित मिश्रा ने हाल ही में पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के साथ खेल के दिनों के अपने रिश्तों पर बहुत ही साफ-सपाट शब्दों में अपनी बात रखी है। पिछले कुछ सालों से ये अटकलें और अफवाह उड़ते रहते हैं कि मिश्रा को धोनी का पूरा समर्थन नहीं था। अब पूर्व स्पिनर ने इस पर खुलकर बात की है।

भारत के पूर्व स्पिनर अमित मिश्रा ने हाल ही में पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के साथ खेल के दिनों के अपने रिश्तों पर बहुत ही साफ-सपाट शब्दों में अपनी बात रखी है। पिछले कुछ सालों से ये अटकलें और अफवाह उड़ते रहते हैं कि मिश्रा को धोनी का पूरा समर्थन हासिल नहीं था। पूर्व कप्तान की वजह से ही उनका करियर खत्म हो गया क्योंकि धोनी अक्सर अहम मौकों पर रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा जैसे दूसरे स्पिन विकल्पों की तरफ देखते थे।

अब अमित मिश्रा ने उन अफवाहों पर बोला है जिसमें कहा जाता है कि अगर महेंद्र सिंह धोनी कप्तान नहीं रहे होते तो मिश्रा का करियर संभवतः बेहतर रहा होता। मिश्रा ने मेन्स एक्सपी के साथ बातचीत में कहा कि हर चीज के दो पहलू हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। वह सकारात्मक शख्स हैं। उन्होंने अपने करियर के दौरान धोनी से मिले सपोर्ट का जिक्र करते हुए सकारात्मक पक्ष पर जोर दिया।

भारत के पूर्व स्पिनर अमित मिश्रा ने कहा, 'लोग बोलते हैं धोनी नहीं होते तो आपका करियर और अच्छा होता। अगर धोनी न होते तो हो सकता मैं टीम में भी नहीं होता। उनके हां पर ही तो मैं टीम में आया ना। जब वो हां कहे थे तभी टीम में आया। और बार-बार मैं आया। ऐसा नहीं है कि मैं एक बार आया। दो बार आया। उनकी कप्तानी जब तक चली 7 साल-8 साल मैं अंदर बाहर होता रहा। जब वो हां बोलते थे तो मैं आता ही था न। हर चीज का एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। मैं पॉजिटिव आदमी हूं।'

मिश्रा ने कहा, ‘मुझे पूरा सपोर्ट था। जब भी मैं प्लेइंग इलेवन में होता धोनी मेरे पास आते थे और मुझे टिप्स देते थे। वह हमेशा मुझे सुझाव देते थे। मैं न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल रहा था जो मेरी आखिरी वनडे सीरीज थी। धोनी कप्तान थे। वह एक कड़ा मुकाबला था। हमने 260-270 रन बनाए थे। मैं गेंदबाजी के लिए आया। मैंने सोचा कि विकेट के बजाय रनों के प्रवाह को रोकने पर फोकस करते हैं।’

मिश्रा ने आगे बताया, ‘कुछ ओवरों के बाद धोनी मेरे पास आए और कहा कि मैं स्वाभाविक गेंदबाजी नहीं कर रहा हूं। उन्होंने मुझसे कहा कि बहुत ज्यादा मत सोचो और वैसी ही गेंद करो जैसा हमेशा करते हो। मैंने वैसा किया और एक विकेट भी मिला। उन्होंने मुझसे कहा कि यही तुम्हारी गेंदबाजी है। एकदम इसी तरह गेंद फेंको। ज्यादा सोचो मत। वह मैच पलटने वाला स्पेल था। मैंने 5 विकेट झटके और मैं मानता हूं कि वह मेरा बेस्ट स्पेल भी था। उनकी सोच थी कि अगर मैं विकेट नहीं झटकता हूं तो हम मैच हार जाएंगे। उन्होंने इस तरह मेरा सपोर्ट किया।’