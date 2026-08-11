PCB की सुस्ती से टेंशन में पाकिस्तानी खिलाड़ी, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट पर सस्पेंस बरकरार
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक उन खिलाड़ियों की लिस्ट जारी करने पर कोई आखिरी फैसला नहीं लिया है, जिन्हें पेमेंट और कैटेगरी के नए सिस्टम के तहत सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। पिछले कुछ समय में पाकिस्तान में बहुत कुछ बदला है।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी को अभी इस पर आखिरी फैसला लेना है कि आने वाले सीजन के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में किस खिलाड़ी को रखा जाए और किसे बाहर किया जाए। पीसीबी ने कुछ बदलाव सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में किए हैं, जिसमें नया पेमेंट सिस्टम और नई कैटेगरी शामिल हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आमतौर पर अगस्त के पहले सप्ताह तक सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर देता है। बोर्ड का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हर फाइनेंशियल ईयर में जून से जुलाई तक चलता है। हालांकि, अभी तक अगले सीजन के लिए सालाना अनुबंध जारी नहीं किए गए।
हालांकि, एक भरोसेमंद सोर्स ने पीटीआई को बताया है कि बोर्ड ने अभी तक यह तय नहीं किया है कि नामों को पब्लिक किया जाए या नहीं। सूत्र ने सोमवार को बताया, "सोच यह है कि जिन प्लेयर्स को ये नए कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने हैं, उनकी घोषणा करना जरूरी नहीं है, क्योंकि यह बोर्ड का अंदरूनी मामला है।" यहां तक कि पाकिस्तान की वनडे टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी से सोमवार को मुल्तान में मीडिया से बातचीत के दौरान इस मामले के बारे में पूछा गया, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस बात की पुष्टि की थी कि बोर्ड 2026-2027 के लिए फॉर्मेट-बेस्ड सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जारी करेगा। बोर्ड ने यह भी जानकारी दी थी कि सिर्फ वही मेंस प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए एलिजिबल होंगे, जिन्होंने पिछले 12 महीनों में चार टेस्ट मैच, छह ODI या इतने ही T20I मैच खेले हों। सोर्स ने यह भी कहा कि खिलाड़ियों को फॉर्मेट के हिसाब से कैटेगरी में बांटने के नए कॉन्ट्रैक्ट फ्रेमवर्क की वजह से, बोर्ड को खिलाड़ियों को इन कैटेगरी में रखने में मुश्किल हो रही है।
बोर्ड से मांगी है सरकारी एजेंसी ने डिटेल
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जांच के एक बड़े मसले में भी फंसा हुआ है। हालांकि, बोर्ड को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 22 सितंबर तक स्टे ऑर्डर मिला था। मामला कुछ यह था कि एक सरकारी एजेंसी ने उनसे बोर्ड के अकाउंट्स की सभी फाइनेंशियल और दूसरी डिटेल्स देने के लिए कहा था। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नक़वी की चेयरमैनशिप में PCB अपने फाइनेंशियल मामलों को लेकर बहुत ज़्यादा सीक्रेट रहा है। हैरानी की बात यह है कि 2023 से बोर्ड का कोई भी ऑडिटेड स्टेटमेंट बोर्ड की वेबसाइट पर पोस्ट नहीं किया गया है। पहले लगातार ऐसा होता था, लेकिन नकवी के बाद से ऐसा नहीं हुआ।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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