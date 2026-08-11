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PCB की सुस्ती से टेंशन में पाकिस्तानी खिलाड़ी, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट पर सस्पेंस बरकरार

By Vikash Gaur
PTI, लाहौर
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पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक उन खिलाड़ियों की लिस्ट जारी करने पर कोई आखिरी फैसला नहीं लिया है, जिन्हें पेमेंट और कैटेगरी के नए सिस्टम के तहत सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। पिछले कुछ समय में पाकिस्तान में बहुत कुछ बदला है।

Pakistan Cricket Team
पाकिस्तान क्रिकेट टीम

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी को अभी इस पर आखिरी फैसला लेना है कि आने वाले सीजन के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में किस खिलाड़ी को रखा जाए और किसे बाहर किया जाए। पीसीबी ने कुछ बदलाव सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में किए हैं, जिसमें नया पेमेंट सिस्टम और नई कैटेगरी शामिल हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आमतौर पर अगस्त के पहले सप्ताह तक सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर देता है। बोर्ड का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हर फाइनेंशियल ईयर में जून से जुलाई तक चलता है। हालांकि, अभी तक अगले सीजन के लिए सालाना अनुबंध जारी नहीं किए गए।

हालांकि, एक भरोसेमंद सोर्स ने पीटीआई को बताया है कि बोर्ड ने अभी तक यह तय नहीं किया है कि नामों को पब्लिक किया जाए या नहीं। सूत्र ने सोमवार को बताया, "सोच यह है कि जिन प्लेयर्स को ये नए कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने हैं, उनकी घोषणा करना जरूरी नहीं है, क्योंकि यह बोर्ड का अंदरूनी मामला है।" यहां तक कि पाकिस्तान की वनडे टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी से सोमवार को मुल्तान में मीडिया से बातचीत के दौरान इस मामले के बारे में पूछा गया, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है।

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आपकी जानकारी के लिए बता दें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस बात की पुष्टि की थी कि बोर्ड 2026-2027 के लिए फॉर्मेट-बेस्ड सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जारी करेगा। बोर्ड ने यह भी जानकारी दी थी कि सिर्फ वही मेंस प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए एलिजिबल होंगे, जिन्होंने पिछले 12 महीनों में चार टेस्ट मैच, छह ODI या इतने ही T20I मैच खेले हों। सोर्स ने यह भी कहा कि खिलाड़ियों को फॉर्मेट के हिसाब से कैटेगरी में बांटने के नए कॉन्ट्रैक्ट फ्रेमवर्क की वजह से, बोर्ड को खिलाड़ियों को इन कैटेगरी में रखने में मुश्किल हो रही है।

बोर्ड से मांगी है सरकारी एजेंसी ने डिटेल

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जांच के एक बड़े मसले में भी फंसा हुआ है। हालांकि, बोर्ड को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 22 सितंबर तक स्टे ऑर्डर मिला था। मामला कुछ यह था कि एक सरकारी एजेंसी ने उनसे बोर्ड के अकाउंट्स की सभी फाइनेंशियल और दूसरी डिटेल्स देने के लिए कहा था। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नक़वी की चेयरमैनशिप में PCB अपने फाइनेंशियल मामलों को लेकर बहुत ज़्यादा सीक्रेट रहा है। हैरानी की बात यह है कि 2023 से बोर्ड का कोई भी ऑडिटेड स्टेटमेंट बोर्ड की वेबसाइट पर पोस्ट नहीं किया गया है। पहले लगातार ऐसा होता था, लेकिन नकवी के बाद से ऐसा नहीं हुआ।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


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विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


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