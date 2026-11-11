भारत की तरह पाकिस्तान भी हुआ मैच को शिफ्ट करने के लिए मजबूर, लाहौर में AQI है बेहद खराब
भारत की तरह पाकिस्तान भी क्रिकेट मैच को शिफ्ट करने के लिए मजबूर हो गया है। लाहौर में एयर क्वालिटी बेहद खराब है। ऐसे में दूसरा टेस्ट रावलपिंडी में ही खेला जाएगा। भारत ने वनडे मैच को पहले ही शिफ्ट कर दिया है।
पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। इस सीरीज का दूसरा मुकाबला लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाना था, लेकिन इसे शिफ्ट कर दिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी को टेस्ट मैच शिफ्ट करने के लिए मजबूर होना पड़ा है, क्योंकि लाहौर में एयर क्वालिटी खराब है। स्मॉग की वजह से लाहौर में आयोजित होने वाला दूसरा टेस्ट रावलपिंडी में ही खेला जाएगा, जहां पहला टेस्ट इस सीरीज का जारी है।
लाहौर में अभी बहुत ज्यादा स्मॉग है, जो अक्टूबर और दिसंबर के बीच भारत और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों पर असर डालता है। 10 नवंबर को लाहौर की एयर क्वालिटी का स्तर बहुत घटिया था। यहां तक कि यह शहर दुनिया के किसी अन्य शहर से ज्यादा पोल्यूटेड था। एक्यूआई पर नजर रखने वाली स्विस टेक्नोलॉजी कंपनी IQAir के अनुसार लाहौर में दुनिया के किसी भी शहर की तुलना में सबसे खराब एयर क्वालिटी है। नई दिल्ली और लाहौर के बीच रेस लगी रहती है कि किस शहर की वायु गुणवत्ता सबसे ज्यादा खराब है।
क्रिकइन्फो की रिपोर्ट की मानें तोब्रॉडकास्टर्स ने लाहौर में ब्रॉडकास्ट की क्वालिटी को लेकर अपनी चिंता जताई थी। अगर गेम बहुत ज्यादा स्मॉग में हुआ तो पिक्चर क्वालिटी पर असर पड़ेगा और टीवी पर अच्छे विजुअल नहीं आएंगे। इस हफ्ते की शुरुआत में, जब लाहौर में एयर क्वालिटी खराब हो गई, तो ब्रॉडकास्टर्स से कहा गया कि आपको दूसरे टेस्ट के लिए लाहौर नहीं जाना है। वहीं, PCB दूसरे टेस्ट को लेकर जल्द ऐलान करेगी कि यह मैच रावलपिंडी में शिफ्ट किया जा रहा है।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता था कि लाहौर में क्रिकेट मैच खेला जाए, क्योंकि 2007 के बाद यह पहली बार होता कि शहर में कोई इंटरनेशनल मैच साल में 1 नवंबर के बाद होता। हालांकि, अब ऐसा नहीं होगा। टेस्ट मैच को भारी स्मॉग के बीच आयोजित नहीं कराया जा सकता, क्योंकि यह पांच दिन चलने वाला मुकाबला होता है, जहां हाई इंटेनसिटी गेम खेलने से खिलाड़ियों को दिक्कतें हो सकती हैं। 2020 में भी पीसीबी को लाहौर से मैच रावलपिंडी शिफ्ट करने पड़े थे।
पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच 2020 के नवंबर में व्हाइट बॉ ल सीरीज खेली जानी थी। इसे स्मॉग के कारण रावलपिंडी में आयोजित किया गया था। यहां तक कि दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच को मुल्तान से कराची शिफ्ट किया गया था। दूसरे टेस्ट मैच की तारीखें बोर्ड ने नहीं बदली हैं। श्रीलंका के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच पाकिस्तान 17 से 21 नवंबर के बीच खेलना है। अभी पहला टेस्ट रावलपिंडी में जारी है, जो 13 नवंबर को खत्म होगा। बीसीसीआई ने भी दिल्ली में 13 दिसंबर को आयोजित होने वाले इंडिया वर्सेस श्रीलंका वनडे मैच को विशाखापट्टनम शिफ्ट कर दिया है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
विशेषज्ञता:
क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट