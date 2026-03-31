फखर जमां पर बॉल टैंपरिंग मामले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लिया कड़ा ऐक्शन, PSL के 2 मैच से हुए सस्पेंड
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मंगलवार को टूर्नामेंट के कोड ऑफ कंडक्ट के लेवल 3 के उल्लंघन का दोषी पाए जाने के बाद फखर जमां को पीएसएल 2026 के दो मैचों के लिए सस्पेंड कर है।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मंगलवार को स्टार बल्लेबाज फखर जमान को पाकिस्तान सुपर लीग में दो मैचों के लिए निलंबित कर दिया है। फखर को लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के बीच पिछले रविवार को खेले गए मैच के दौरान आचार संहिता के अनुच्छेद 2.14 (लेवल 3 अपराध) का दोषी पाया गया। मैच के दौरान फखर जमां पर बॉल टैंपरिंग का आरोप लगा था। सस्पेंड होने के कारण फखर जमां लाहौर कलंदर्स के अगले दो मैचों मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड से बाहर हो गए हैं।
यह आरोप आर्टिकल 2.14 के उल्लंघन से जुड़ा है, जो 29 मार्च को गद्दाफी स्टेडियम में कराची किंग्स के खिलाफ लाहौर कलंदर्स के मैच के दौरान गेंद की हालत बदलने से जुड़ा है। यह घटना मैच के आखिरी समय में हुई जब ऑन-फील्ड अंपायरों ने लाहौर कलंदर्स पर पांच रन की पेनल्टी लगाई और कराची किंग्स की पारी के आखिरी ओवर से पहले गेंद बदलने का आदेश दिया। फखर पर ऑन-फील्ड अंपायर शाहिद सैकत और फैसल खान आफरीदी के साथ-साथ टीवी अंपायर आसिफ याकूब और चौथे अंपायर तारिक रशीद ने आरोप लगाए। उन्होंने गलती से इनकार किया और आरोप का विरोध करने का विकल्प चुना, जिसके कारण पूरी डिसिप्लिनरी सुनवाई हुई।
सुनवाई करने वाले मैच रेफरी रोशन महानामा ने सबूतों की समीक्षा करने और फखर की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया। लाहौर कलंदर के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी, टीम डायरेक्टर समीन राणा और मैनेजर फारूक अनवर कार्रवाई के दौरान मौजूद थे। लेवल 3 के नियम तोड़ने पर कम से कम एक मैच का बैन से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा दो मैच का बैन लग सकता है, जिसमें फखर को पेनल्टी की ऊपरी लिमिट दी जाती है। अब वह 3 अप्रैल को लाहौर में मुल्तान सुल्तांस के खिलाफ लाहौर कलंदर्स के आने वाले मैच और 9 अप्रैल को कराची में इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ मैच नहीं खेल पाएंगे।
पीएसएल कोड ऑफ़ कंडक्ट के तहत, खिलाड़ियों को मैच रेफरी का लिखा हुआ फैसला मिलने के 48 घंटे के अंदर टूर्नामेंट की टेक्निकल कमेटी में ऐसे फैसलों के खिलाफ अपील करने का अधिकार है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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