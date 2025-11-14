Cricket Logo
पाकिस्तान ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को दिया झटका, T20 ट्राई सीरीज खेलने से किया इनकार

संक्षेप: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दिसंबर में श्रीलंका के साथ त्रिकोणीय टी20 श्रृंखला में हिस्सा लेने के बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) के निमंत्रण को ठुकरा दिया है। बांग्लादेश अगले महीने टी20 ट्राई सीरीज आयोजित करना चाहता था। 

Fri, 14 Nov 2025 01:35 PMBhasha कराची
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी ने दिसंबर में श्रीलंका के साथ त्रिकोणीय टी20 सीरीज में हिस्सा लेने के बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) के निमंत्रण को ठुकरा दिया है। इसके पीछे का कारण भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बताया है। पीसीबी के एक अधिकारी ने बताया कि बीसीबी अगले साल की शुरुआत में होने वाले टी20 विश्व कप की तैयारी के लिए पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ त्रिकोणीय सीरीज की मेजबानी करना चाहता था, लेकिन खिलाड़ियों के कार्यभार को नियंत्रित करने के लिए पीसीबी को इस प्रस्ताव को ठुकराना पड़ा।

पीसीबी के अधिकारी ने कहा, ‘‘ हमने पहले ही बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, शादाब खान को दिसंबर-जनवरी में ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग में भाग लेने के लिए एनओसी की अनुमति दे दी है, जबकि फखर जमां जैसे कुछ अन्य खिलाड़ी इंटरनेशनल लीग टी20 में खेल रहे हैं।’’ हालांकि, उन्होंने कहा कि दिसंबर और जनवरी में पाकिस्तान की कोई अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धता नहीं थी, लेकिन कुछ खिलाड़ियों को खासकर बिग बैश में भाग लेने की अनुमति देने का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है।

बता दें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हाल ही में श्रीलंका का साथ मिला है, क्योंकि इस्लामाबाद कोर्ट परिसर में हुए फिदायीन हमले के बाद खिलाड़ियों ने सीरीज छोड़ने का फैसला किया था। हालांकि, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों से पाकिस्तान में ही रहने के लिए और सीरीज खेलने के लिए कहा है। बांग्लादेश के साथ ट्राई सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इनकार नहीं करना चाहिए था। जो खिलाड़ी इस समय टीम से बाहर हैं या जो युवा हैं, उन्हें मौका दिया जा सकता था, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस तरह से सोचता ही नहीं है। पाकिस्तान को अभी जिम्बाब्वे और श्रीलंका के साथ त्रिकोणीय सीरीज खेलनी है। दिसंबर के महीने में पाकिस्तान में कोई क्रिकेट देखने को नहीं मिलेगी।

