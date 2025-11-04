Cricket Logo
वुमेंस वर्ल्ड कप में खाली हाथ रहा था पाकिस्तान, अब टीम के अहम सदस्य पर गिरी गाज

संक्षेप: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने आधिकारिक तौर पर मुहम्मद वसीम से नाता तोड़ लिया है, जिससे विश्व कप 2025 में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद महिला टीम के मुख्य कोच के रूप में उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है।

Tue, 4 Nov 2025 06:54 AMVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी ने आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में खराब प्रदर्शन करने वाली पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम के हेड कोच को हटा दिया है। पाकिस्तान की टीम वुमेंस वर्ल्ड कप में खाली हाथ रही थी। इसके बाद पीसीबी ने हेड कोच मुहम्मद वसीम के साथ नाता तोड़ लिया है। उनका कार्यकाल आगे तक था, लेकिन वर्ल्ड कप अभियान खराब रहा और इसके लिए हेड कोच पर गाज गिरी है।

पीसीबी ने सोमवार 3 नवंबर को एक आधिकारिक प्रेस रिलीज के माध्यम से इस बात की पुष्टि की और बताया कि नए मुख्य कोच की तलाश शुरू हो चुकी है। बयान में आगे कहा गया है, "पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान की राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में मोहम्मद वसीम का कार्यकाल पूरा होने की घोषणा की है।"

प्रेस रिलीज में आगे कहा गया, "नए मुख्य कोच की नियुक्ति की प्रक्रिया अभी चल रही है और उनके बाद नया हेड कोच कौन होगा? इसकी घोषणा उचित समय पर की जाएगी।" मुहम्मद वसीम से पीसीबी ने इसलिए नाता तोड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान की महिला टीम को विश्व कप में एक भी जीत नहीं मिल पाई थी। 8 टीमों वाले टूर्नामेंट में पाकिस्तान की टीम सबसे निचले पायदान पर रही थी।

पाकिस्तान की टीम ने वुमेंस वर्ल्ड कप में सात मैच खेले थे और इनमें से चार मैचों में हार झेली थी, जबकि तीन मैच बारिश के कारण रद्द हो गए। टीम के जल्दी बाहर होने के बाद अटकलें लगाई जा रही थीं कि पीसीबी भविष्य के टूर्नामेंटों से पहले महिला क्रिकेट संरचना में सुधार के लिए कोचिंग व्यवस्था में बदलाव पर विचार कर रहा है। अपने बयान में अब पीसीबी ने देश में महिला खेल के विकास के लिए अपनी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता दोहराई।

बोर्ड ने आगे कहा, "पीसीबी पाकिस्तान में महिला क्रिकेट को मजबूत करने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि टीम को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निरंतर सफलता हासिल करने के लिए सर्वोत्तम संभव समर्थन मिले।" गौरतलब है कि मुहम्मद वसीम को जून 2024 में हुए महिला एशिया कप से पहले महिला टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया था। उस टूर्नामेंट में भी पाकिस्तान ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था।

