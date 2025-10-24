PCB की घर में भी इज्जत नहीं! PSL फ्रेंचाइजी के मालिक ने कानूनी नोटिस को सरेआम फाड़ा

संक्षेप: पाकिस्तान सुपर लीग की टीम मुल्तान सुल्तान के मालिक अली तरीन ने पीसीबी को आईना दिखाया तो उसने कॉन्टैक्ट खत्म करने की धमकी देते हुए कानूनी नोटिस भेज दिया। अब तरीन ने सार्वजनिक तौर पर उस नोटिस को ही फाड़कर फेंक दिया। उन्होंने पीएसएल की आलोचना करते हुए कहा था कि लीग का मैनेजमेंट अयोग्य हाथों में है।

पाकिस्तान सुपर लीग (पीसीएल) की फ्रेंचाइजी मुल्तान सुल्तांस के मालिक अली तरीन ने एक रिकॉर्डेड वीडियो में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) द्वारा उन्हें भेजे गए कानूनी नोटिस को फाड़ दिया। नोटिस में उनकी टीम का अनुबंध समाप्त करने की धमकी दी गई थी।

अली तरीन और पीसीबी के बीच विवाद अब सार्वजनिक रूप से सामने आ गया है। गुरुवार को इसका खुलासा हुआ कि पीसीबी ने इस फ्रेंचाइजी को कानूनी नोटिस भेजा है। इस नोटिस में फ्रेंचाइजी के मालिक से कहा गया है कि वह पीएसएल के संचालन के तरीके की आलोचना करने पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। ऐसा नहीं करने पर उनका फ्रेंचाइजी अनुबंध रद्द कर दिया जाएगा।

यह नोटिस तब भेजा गया जब तरीन ने पीएसएल की सफलता के पीसीबी के दावों खारिज कर दिया था। उन्होंने सोशल मीडिया और पॉडकास्ट पर लीग के प्रबंधन के तरीके पर सवाल उठाए थे।

एक पॉडकास्ट में उन्होंने दावा किया कि पीएसएल अब विश्व भर के लीग में पांचवें या छठे स्थान पर खिसक गया है क्योंकि लीग का प्रबंधन अयोग्य लोग कर रहे हैं।