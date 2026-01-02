PCB ने मेरा अपमान किया; जेसन गिलेस्पी ने तोड़ी चुप्पी, बताई पाकिस्तान की कोचिंग छोड़ने की असली वजह

संक्षेप: गिलेस्पी ने लिखा कि मैं पाकिस्तान टेस्ट टीम को कोचिंग दे रहा था। PCB ने हमारे सीनियर असिस्टेंट कोच को बिना मुझसे कोई बात किए निकाल दिया - हेड कोच होने के नाते, मुझे यह स्थिति बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। और भी कई मुद्दे थे जिनकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा बेइज्जती महसूस हुई।

पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोचिंग का पद्द ज्यादा दिनों तक कोई टिक नहीं पाता। या तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसे बर्खास्त कर देता है या फिर कोच खुद ही रिजान कर देता है। ऐसा ही कुछ ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज जेसन गिलेस्पी के साथ हुआ था। गिलेस्पी 2024 में पाकिस्तान के नेशनल टेस्ट टीम के कोच थे। उनकी अगुवाई में टीम का परफॉर्मेंस ठीक-ठाक था, मगर फिर कुछ ऐसा हुआ कि गिलेस्पी ने अचानक इस्तीफा दे दिया, अब गिलेस्पी ने इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़ते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पोल खोली है। उनका कहना है कि पीसीबी ने उन्हें अपमानित किया जिस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया था।

गिलेस्पी ने X (पहले ट्विटर) पर एक Q&A सेशन के दौरान यह खुलासा किया। जब एक X यूज़र ने उनसे पूछा कि उन्होंने पाकिस्तान टीम छोड़ने का फैसला क्यों किया, तो गिलेस्पी ने हालात बताए।

गिलेस्पी ने अपने लिखा, “मैं पाकिस्तान टेस्ट टीम को कोचिंग दे रहा था। PCB ने हमारे सीनियर असिस्टेंट कोच को बिना मुझसे कोई बात किए निकाल दिया - हेड कोच होने के नाते, मुझे यह स्थिति बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। और भी कई मुद्दे थे जिनकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा बेइज्जती महसूस हुई।”