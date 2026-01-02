Cricket Logo
PCB ने मेरा अपमान किया; जेसन गिलेस्पी ने तोड़ी चुप्पी, बताई पाकिस्तान की कोचिंग छोड़ने की असली वजह

संक्षेप:

गिलेस्पी ने लिखा कि मैं पाकिस्तान टेस्ट टीम को कोचिंग दे रहा था। PCB ने हमारे सीनियर असिस्टेंट कोच को बिना मुझसे कोई बात किए निकाल दिया - हेड कोच होने के नाते, मुझे यह स्थिति बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। और भी कई मुद्दे थे जिनकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा बेइज्जती महसूस हुई।

Jan 02, 2026 11:15 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोचिंग का पद्द ज्यादा दिनों तक कोई टिक नहीं पाता। या तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसे बर्खास्त कर देता है या फिर कोच खुद ही रिजान कर देता है। ऐसा ही कुछ ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज जेसन गिलेस्पी के साथ हुआ था। गिलेस्पी 2024 में पाकिस्तान के नेशनल टेस्ट टीम के कोच थे। उनकी अगुवाई में टीम का परफॉर्मेंस ठीक-ठाक था, मगर फिर कुछ ऐसा हुआ कि गिलेस्पी ने अचानक इस्तीफा दे दिया, अब गिलेस्पी ने इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़ते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पोल खोली है। उनका कहना है कि पीसीबी ने उन्हें अपमानित किया जिस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया था।

गिलेस्पी ने X (पहले ट्विटर) पर एक Q&A सेशन के दौरान यह खुलासा किया। जब एक X यूज़र ने उनसे पूछा कि उन्होंने पाकिस्तान टीम छोड़ने का फैसला क्यों किया, तो गिलेस्पी ने हालात बताए।

गिलेस्पी ने अपने लिखा, “मैं पाकिस्तान टेस्ट टीम को कोचिंग दे रहा था। PCB ने हमारे सीनियर असिस्टेंट कोच को बिना मुझसे कोई बात किए निकाल दिया - हेड कोच होने के नाते, मुझे यह स्थिति बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। और भी कई मुद्दे थे जिनकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा बेइज्जती महसूस हुई।”

अटकी हुई है जेसन गिलेस्पी की सैलरी

पिछले साल अप्रैल में ट्रिब्यून डॉट कॉम पीके की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि गिलेस्पी ने दिसंबर 2024 में अपने पद से इस्तीफा देने के बाद वेतन का भुगतान न होने पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गिलेस्पी का कहना है कि पीसीबी पर पिछले साल इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे जीत के लिए वेतन और बोनस दोनों बकाया हैं। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि गिलेस्पी ने आरोप लगाया है कि पीसीबी ने 'लिखित वित्तीय आश्वासनों' का पालन नहीं किया।

लेखक के बारे में

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
