PCB ने नसीम शाह पर ठोका 2 करोड़ का जुर्माना, महिला मुख्यमंत्री के लिए की थी टिप्पणी
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने सोमवार को तेज गेंदबाज नसीम शाह पर व्यंग्य भरे ट्वीट पोस्ट करने के लिए दो करोड़ रुपये का भारी जुर्माना लगाया है और इस ट्वीट को उनके केंद्रीय अनुबंध के अनुच्छेद का उल्लंघन माना है।
पाकिस्तान क्रिकेटर नसीम शाह को एक ट्वीट के लिए दो करोड़ का जुर्माना लगा है। जी हां, बिल्कुल सही पढ़ा है आपने। एक ट्वीट के लिए उन पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दो करोड़ का जुर्माना लगाया है। इतनी ही नहीं, नसीम शाह ने बोर्ड से अपने ट्वीट के लिए बिना शर्त माफी भी मांगी है। साथ ही साथ उनके मीडिया सलाहकार को भी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। नसीब के मीडिया सलाहकार अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किसी भी खिलाड़ी के अंदर काम नहीं कर सकेंगे।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने सोमवार को तेज गेंदबाज नसीम शाह पर व्यंग्य भरे ट्वीट पोस्ट करने के लिए दो करोड़ रुपये का भारी जुर्माना लगाया है और इस ट्वीट को उनके केंद्रीय अनुबंध के अनुच्छेद का उल्लंघन माना है। पीसीबी ने घोषणा की कि बोर्ड की अनुशासन समिति ने नसीम को अपने अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्वीट पोस्ट करते समय गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार करने का दोषी पाया है।
नसीम तब मुश्किल में पड़ गए और उन्हें 27 मार्च को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। यह घटना पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज के गद्दाफी स्टेडियम में पाकिस्तान सुपर लीग के उद्घाटन मैच में मुख्य अतिथि के तौर पर आने के तुरंत बाद हुई। कुछ ही मिनटों बाद नसीम ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने पंजाब की मुख्यमंत्री के बारे में व्यंग्य भरी टिप्पणियां कीं।
बोर्ड ने कहा कि नसीम ने कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया था और अपने व्यवहार के लिए बिना शर्त माफी भी मांगी थी, लेकिन अनुशासन समिति ने उन्हें अनुशासनहीनता का दोषी पाया।बोर्ड ने कहा, ''नसीम के जवाब की समिति ने समीक्षा की और हर चीज का मूल्यांकन करने के बाद यह तय किया गया है कि नसीम ने अपने केंद्रीय अनुबंध की कई शर्तों का उल्लंघन किया है और उन पर दो करोड़ पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना लगाया गया है। '' यह भी बताया गया कि नसीम शाह ने अपने सोशल मीडिया सलाहकार को पहले ही हटा दिया है और पीसीबी उन्हें 'ब्लैकलिस्ट' कर देगा ताकि वे पीसीबी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले किसी भी खिलाड़ी के साथ काम नहीं कर सकें।
बता दें कि यह विवाद पाकिस्तान सुपर लीग के नए सीजन के उद्घाटन मैच से पहले शुरू हुआ। हाल ही में पीसीबी ने यह निर्णय लिया था कि पश्चिम एशिया संकट और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने के कारण ईंधन बचाने के लिए टूर्नामेंट बिना दर्शकों के आयोजित किया जाएगा। हालांकि, पहले मैच में कई वीआईपी मेहमान मौजूद थे, जिनमें मरियम नवाज भी शामिल थीं। उन्हें गद्दाफी स्टेडियम में खिलाड़ियों और अधिकारियों से मिलते देखा गया। इसी दौरान नसीम शाह के अकाउंट से पीसीबी के एक पोस्ट को रीट्वीट करते हुए लिखा गया, 'उन्हें लॉर्ड्स की रानी की तरह क्यों ट्रीट किया जा रहा है?' इस टिप्पणी के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया तब नसीम शाह ने एक्स के हैक होने की बात कही थी। हालांकि, अब पीसीबी ने उन पर तगड़ा जुर्माना लगाया है।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।