हैंडशेक विवाद के बीच PCB की एक और बेइज्जती, किट को लेकर करप्शन का लगा आरोप

पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट अतीक-उज-जमां ने पीसीबी पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को घटिया जर्सी और किट देने का आरोप लगाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कि जब आप प्रोफेशनल्स के बजाय दोस्तों को टेंडर देते हैं तो यही होता है। 

Thu, 18 Sep 2025 06:31 PM
एशिया कप में हैंडशेक विवाद पर अपने नखरे और नौटंकी से किरकिरी कराने वाले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर एक गंभीर आरोप लगा है। आरोप लगाने वाले पाकिस्तान के ही पूर्व क्रिकेटर अतीक-उज-जमां हैं। उनका आरोप है कि एशिया कप में हिस्सा लेने गई टीम को घटिया जर्सी और किट उपलब्ध कराई गई है और पीसीबी ने इसमें भ्रष्टाचार किया है।

जमां ने सोशल मीडिया पोस्ट में पीसीबी की आलोचना करते हुए कहा है कि एशिया कप में जहां बाकी टीमों के पास अच्छी क्वालिटी का किट है, वहीं पाकिस्तानी खिलाड़ियों के पास बढ़िया किट तक नहीं है। उन्होंने यहां तक आरोप लगा दिया कि पीसीबी ने किट्स की मैन्यूफैक्चरिंग का टेंडर 'प्रोफेशनल्स के बजाय दोस्तों' को दिया था।

जमां ने एक्स पर पोस्ट किया, ‘पाकिस्तानी खिलाड़ी खराब क्वालिटी के किट्स में पसीने-पसीने हो रहे जबकि दूसरों के पास अच्छी-खासी ड्राई-फिट किट्स हैं। जब आप प्रोफेशनल्स के बजाय दोस्तों को टेंडर देते हैं तो यही होता है। पसीने से ज्यादा भ्रष्टाचार चू रहा है।’

इस बीच पाकिस्तान की टीम एशिया कप के सुपर 4 में पहुंच गई है। बुधवार को टूर्नामेंट के बहिष्कार की नौटंकी के बीच यूएई के साथ उसका मैच तय समय से एक घंटे देरी से शुरू हुआ। पीसीबी इस बात पर अड़ा था कि मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को एशिया कप से बाहर किया जाए। उसकी नौटंकियों और दबाव बनाने की पैंतरेबाजियों के आगे आईसीसी नहीं झुका और साफ कर दिया कि रेफरी नहीं हटाए जाएंगे। बुधवार के मैच में एंडी पायक्रॉफ्ट ही रेफरी थे।

पूरे मामले में शर्मिंदगी झेलने वाले पीसीबी ने चेहरा बचाने की कवायद के तहत झूठ फैलाना शुरू कर दिया कि रेफरी ने बुधवार के मैच से पहले पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा से हैंडशेक विवाद को लेकर माफी मांगी है। दूसरी तरफ मीडिया रिपोर्ट्स में इसके ठीक उलट बात सामने आ रही है। उनके मुताबिक पायक्रॉफ्ट ने 14 सितंबर को भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान हुए कथित 'मिसकम्यूनिकेशन' के लिए खेद जताया था और कहा था कि उन्होंने जो कुछ किया उसका मकसद पाकिस्तानी कप्तान को शर्मिंदगी से बचाना था। भारत ने पहले ही उन्हें बता दिया था कि कप्तान सूर्यकुमार यादव टॉस के दौरान आगा से हाथ नहीं मिलाएंगे।

