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PSL पर गहराया संकट? विदेशी खिलाड़ियों की सुरक्षा चिंताओं पर PCB ने दिया बड़ा अपडेट

Mar 18, 2026 08:55 am ISTVikash Gaur PTI, लाहौर
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पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी ने PSL 2026 से पहले विदेशी खिलाड़ियों की सुरक्षा और यात्रा की चिंताओं को खारिज किया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर अटैक किया है, जिसके कारण सवाल उठने शुरू हो गए हैं।

PSL पर गहराया संकट? विदेशी खिलाड़ियों की सुरक्षा चिंताओं पर PCB ने दिया बड़ा अपडेट

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी का बयान पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) के 2026 के सीजन को लेकर आ गया है। पीसीबी ने कहा है कि पीएसएल में ओवरशीज खिलाड़ियों की सुरक्षा और यात्रा को लेकर किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है। खाड़ी क्षेत्र में चल रहे संघर्ष के बावजूद टूर्नामेंट में विदेशी खिलाड़ियों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, खासकर ऑस्ट्रेलिया से, ये कहना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। हालांकि, असली समस्या पाकिस्तान के अफगानिस्तान पर एयरस्ट्राइक करने से खड़ी हुई है।

26 मार्च से पीएसएल का 11वां सीजन शुरू हो रहा है। इसमें पाकिस्तान के क्रिकेटर तो खेलेंगे ही साथ ही साथ दर्जनों विदेशी खिलाड़ी भी इस फ्रेंचाइजी क्रिकेट लीग में खेलने वाले हैं। हालांकि, मंगलवार की रात को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एयरस्ट्राइक की थी, जिसमें 400 लोगों के मारे जाने की खबर है। ऐसे में रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों को पाकिस्तान के कुछ शहरों में यात्रा करने से मना कर दिया है।

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PCB के एक सोर्स ने उन खबरों को गलत बताया कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते टेंशन और पड़ोसी देश अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के बॉर्डर टेंशन की वजह से ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स को देश जाने में हिचकिचाहट थी। सूत्र ने पीटीआई को बताया, "ट्रेवल के सारे इंतजाम और प्लान तैयार हैं और PSL 11 के लिए साइन करने वाले सभी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी अगले हफ़्ते से आना शुरू कर देंगे।"

हाल की मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार और बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों को पेशावर न जाने की सलाह दी है, जहां एक PSL मैच होना है। इसके पीछे का कारण ये है कि यह शहर अफगानिस्तान बॉर्डर के पास है। सूत्र ने कहा कि PSL को पहले भी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन बोर्ड को स्थिति के बारे में पता है और वह उसी के हिसाब से काम कर रहा है। स्टीव स्मिथ, डेविड वॉर्नर, एडम जैम्पा, पीटर सिडल, एरोन हार्डी, मार्नस लाबुशेन, एश्टन टर्नर, जैक फ्रेजर मैकगर्क, जोश फिलिपी, राइली मेरेडिथ और बेन डरमॉट उन ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों में शामिल हैं, जो पीएसएल में खेलने वाले हैं।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


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