PCB ने कोच माइक हेसन को लेकर दूर की दुविधा, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को क्लियर हो गई ये बात
माइक हेसन पाकिस्तान की पुरुष क्रिकेट टीम के हेड कोच हैं। हेसन सितंबर में अंतरिम टेस्ट कोच बने थे। वह सबसे लंबे फॉर्मेट में आने वाले समय में भी यह जिम्मेदारी संभालते रहेंगे।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने हेड कोच माइक हेसन के कार्यकाल को लेकर एक दुविधा दूर कर दी है। वह आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) 2025-27 चक्र पूरा होने तक पाकिस्तान टेस्ट टीम के अंतरिम टेस्ट मुख्य कोच बने रहेंगे। डब्ल्यूटीसी के मौजूदा चक्र का फाइनल अगले साल जून में होगा। दो महीने पहले इंग्लैंड के निराशाजनक टेस्ट दौरे के दौरान अंतरिम कोच की जिम्मेदारी संभाली थी। हेसन को मई 2025 में पाकिस्तान की वनडे और टी20 टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया था। पीसीबी ने सितंबर में सरफराज अहमद को टेस्ट टीम के हेड कोच पद से बर्खास्त कर दिया था, जिसके बाद हेसन को सबसे लंबे फॉर्मेट की भी जिम्मेदारी मिल गई।
पाकिस्तानी खिलाड़ियों को क्लियर हो गई ये बात
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, पीसीबी के एक विश्वसनीय सूत्र ने बताया कि हेसन ने मौजूदा चक्र के अंत तक इस भूमिका में बने रहने पर सहमति जताई है। सूत्र ने कहा, ''हेसन अगले साल न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज में भी अंतरिम हेड कोच होंगे। बोर्ड और हेड कोच दोनों ने खिलाड़ियों को इस बारे में बता दिया है।'' सूत्र ने आगे कहा, ''साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में अगले साल होने वाले विश्व कप के बाद पाकिस्तान क्रिकेट के साथ हेसन की भूमिका की समीक्षा की जाएगी। इसके बाद यह भी तय किया जाएगा कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अगले चक्र के लिए टेस्ट टीम का हेड कोच कौन होगा।''
टेस्ट टीम की कोचिंग को लेकर जताई थी ये ख्वाहिश
माइक हेसन पाकिस्तान की टेस्ट टीम को फुल-टाइम कोचिंग देने की ख्वाहिश जता चुके हैं। उन्होंने सितंबर में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में सूपड़ा होने बाद कहा था कि अगर मौका मिले तो वह टेस्ट टीम को फुल-टाइम कोचिंग देने के लिए तैयार हैं। हेसन ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा था, ''मैं निश्चित रूप से इसके लिए तैयार रहूंगा। मुझे टेस्ट क्रिकेट पसंद है, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान के सिस्टम में इतना टैलेंट है कि अगर हम उन्हें सही दिशा दिखा सकें, तो हम काफी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जाहिर है, ऐसा एक या दो मैचों में नहीं होगा। फिर भी मुझे लगता है कि वहां कुछ ऐसा हुनर है जिस पर मैं निश्चित रूप से काम करने के बारे में सोचूंगा।'' हेसन ने यह भी बताया कि न्यूजीलैंड सीरीज के बाद ब्रेंडन मैकुलम की जगह इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें टेस्ट कोच बनने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन वह पाकिस्तान के साथ अपने वादे पर कायम रहे।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
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