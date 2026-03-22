इंटरनेशनल खिलाड़ियों को पाकिस्तान की धमकी, PSL छोड़कर IPL ज्वाइन करने पर PCB लेगा लीगल एक्शन
मोहसिन नकवी ने कहा कि पीसीबी का कानूनी विभाग उन क्रिकेटरों के मामले देख रहा है, जिन्होंने आईपीएल खेलने के लिये पीएसएल अनुबंध रद्द किये।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने रविवार को उन इंटरनेशनल खिलाड़ियों के खिलाफ लीगल ऐक्शन लेने की धमकी दी है, जो पाकिस्तान सुपर लीग के आगामी सीजन के शुरू होने से ठीक पहले अपना नाम वापस ले रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा रहे कई विदेशी खिलाड़ियों ने इस महीने लीग से हटने का फैसला किया है और पीएसएल छोड़ने के कुछ दिन बाद आईपीएल से जुड़ गए हैं। रविवार को श्रीलंका के टी20 कप्तान दसुन शनाका ने आईपीएल फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा बने हैं, जिसके बाद इस मामले पर नकवी ने चुप्पी तोड़ी है। श्रीलंका के शनाका आईपीएल नीलामी में अनसोल्ड रहे थे, जिसके बाद पीएसएल में लाहौर कलंदर्स से जुड़े थे।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रविवार को कहा कि ईरान-अमेरिका -इस्राइल युद्ध के कारण क्षेत्र में तनाव को देखते हुए पाकिस्तान सुपर लीग का पहला चरण दर्शकों के बिना होगा। इस साल दसुन शनाका पाकिस्तान सुपर लीग को छोड़कर आईपीएल में शामिल होने वाले दूसरे विदेशी खिलाड़ी बने हैं। इससे पहले जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी कोलकाता नाइट राइडर्स में शामिल हो गए थे।
ब्लेसिंग पाकिस्तान लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेलने वाले थे। पिछले साल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज कॉर्बिन बॉश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की थी, जब उन्होंने मुंबई इंडियंस में शामिल होने के लिए आखिरी समय पर अपने PSL कॉन्ट्रैक्ट से नाम वापस ले लिया था।
रविवार को नकवी ने यह भी कहा कि पीसीबी का कानूनी विभाग उन क्रिकेटरों के मामले देख रहा है जिन्होंने आईपीएल खेलने के लिये पीएसएल अनुबंध रद्द किये। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आईपीएल के साथ टकराव से पीएसएल को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ और ग्लेन मैक्सवेल जैसे खिलाड़ी पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख मोहसिन नकवी ने कहा कि पीएसएल का यह सत्र कराची और लाहौर में ही खेला जायेगा। उन्होंने एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा ,'' पीएसएल अंतरराष्ट्रीय ब्रांड और हमारा गौरव है। यह लीग 26 मार्च से ही होगी लेकिन दर्शकों को अनुमति नहीं रहेगी।'' पीएसएल के सीईओ सलमान नसीर ने पाकिस्तान में पीएसएल के आयोजन को लेकर किसी तरह की सुरक्षा आशंकाओं को खारिज किया।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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