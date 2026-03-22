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इंटरनेशनल खिलाड़ियों को पाकिस्तान की धमकी, PSL छोड़कर IPL ज्वाइन करने पर PCB लेगा लीगल एक्शन

Mar 22, 2026 06:10 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
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मोहसिन नकवी ने कहा कि पीसीबी का कानूनी विभाग उन क्रिकेटरों के मामले देख रहा है, जिन्होंने आईपीएल खेलने के लिये पीएसएल अनुबंध रद्द किये।

इंटरनेशनल खिलाड़ियों को पाकिस्तान की धमकी, PSL छोड़कर IPL ज्वाइन करने पर PCB लेगा लीगल एक्शन

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने रविवार को उन इंटरनेशनल खिलाड़ियों के खिलाफ लीगल ऐक्शन लेने की धमकी दी है, जो पाकिस्तान सुपर लीग के आगामी सीजन के शुरू होने से ठीक पहले अपना नाम वापस ले रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा रहे कई विदेशी खिलाड़ियों ने इस महीने लीग से हटने का फैसला किया है और पीएसएल छोड़ने के कुछ दिन बाद आईपीएल से जुड़ गए हैं। रविवार को श्रीलंका के टी20 कप्तान दसुन शनाका ने आईपीएल फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा बने हैं, जिसके बाद इस मामले पर नकवी ने चुप्पी तोड़ी है। श्रीलंका के शनाका आईपीएल नीलामी में अनसोल्ड रहे थे, जिसके बाद पीएसएल में लाहौर कलंदर्स से जुड़े थे।

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रविवार को कहा कि ईरान-अमेरिका -इस्राइल युद्ध के कारण क्षेत्र में तनाव को देखते हुए पाकिस्तान सुपर लीग का पहला चरण दर्शकों के बिना होगा। इस साल दसुन शनाका पाकिस्तान सुपर लीग को छोड़कर आईपीएल में शामिल होने वाले दूसरे विदेशी खिलाड़ी बने हैं। इससे पहले जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी कोलकाता नाइट राइडर्स में शामिल हो गए थे।

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ब्लेसिंग पाकिस्तान लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेलने वाले थे। पिछले साल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज कॉर्बिन बॉश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की थी, जब उन्होंने मुंबई इंडियंस में शामिल होने के लिए आखिरी समय पर अपने PSL कॉन्ट्रैक्ट से नाम वापस ले लिया था।

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रविवार को नकवी ने यह भी कहा कि पीसीबी का कानूनी विभाग उन क्रिकेटरों के मामले देख रहा है जिन्होंने आईपीएल खेलने के लिये पीएसएल अनुबंध रद्द किये। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आईपीएल के साथ टकराव से पीएसएल को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ और ग्लेन मैक्सवेल जैसे खिलाड़ी पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं।

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पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख मोहसिन नकवी ने कहा कि पीएसएल का यह सत्र कराची और लाहौर में ही खेला जायेगा। उन्होंने एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा ,'' पीएसएल अंतरराष्ट्रीय ब्रांड और हमारा गौरव है। यह लीग 26 मार्च से ही होगी लेकिन दर्शकों को अनुमति नहीं रहेगी।'' पीएसएल के सीईओ सलमान नसीर ने पाकिस्तान में पीएसएल के आयोजन को लेकर किसी तरह की सुरक्षा आशंकाओं को खारिज किया।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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