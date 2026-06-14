पाकिस्तान क्रिकेट को बचाने के लिए मोहसिन नकवी ने चला मास्टरस्ट्रोक, पूर्व दिग्गजों को ला रहे साथ
पीसीबी प्रमुख मोहसिन नकवी बोर्ड के कामकाज में सुधार लाने में मदद करने के लिए तीन से चार पूर्व खिलाड़ियों को अपने सलाहकार पैनल में शामिल करेंगे। इसके लिए कुछ खिलाड़ियों से बात चल रही है।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी के प्रमुख मोहसिन नकवी बोर्ड के कामकाज में सुधार लाने के लिए एक बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। बोर्ड और टीम की अलग-अलग तरह से मदद करने के लिए नकवी तीन से चार पूर्व खिलाड़ियों को अपने सलाहकार पैनल में शामिल करने वाले हैं। नकवी ने लाहौर में पत्रकारों को बताया कि उनकी सलाहकार समिति में फिलहाल तीन पूर्व दिग्गज खिलाड़ी हैं लेकिन वह इसमें और अधिक पूर्व खिलाड़ियों को शामिल करना चाहते हैं। इसकी कवायद शुरू हो चुकी है।
उन्होंने कहा, ''मैं इस संबंध में कुछ पूर्व खिलाड़ियों से मिल रहा हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि क्रिकेट से संबंधित मामलों पर फैसले उन लोगों को करने चाहिए जिन्हें खेल का अच्छा ज्ञान है। मैं चाहता हूं कि क्रिकेट के जानकार ये खिलाड़ी राष्ट्रीय टीम, क्रिकेट से जुड़े मुद्दों और घरेलू क्रिकेट से संबंधित मामलों पर फैसले लें।'' इससे देश में क्रिकेट का विकास होगा और टीम भी कुछ सुधारों के बाद अच्छा प्रदर्शन कर सकती है।
अभी पूर्व कप्तान मिस्बाह-उल-हक और सरफराज अहमद उनके सलाहकारों में शामिल हैं और माना जा रहा है कि पूर्व कप्तान यूनिस खान और मोहम्मद हफीज से सलाहकार पैनल में शामिल होने के लिए संपर्क किया गया है। इसके अलावा भी कुछ खिलाड़ियों से मोहसिन नकवी मिल रहे हैं और सलाहकार समिति में शामिल करने के बारे में बता रहे हैं। हालांकि, पहले भी मोहसिन नकवी ने पूर्व क्रिकेटरों से पीसीबी और टीम से जुड़ने की अपील की थी,
पाकिस्तान क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हाल इस समय बहुत खस्ता है। क्रिकेट टीम की हालत से ही बोर्ड की हालत और बोर्ड की हालत से क्रिकेट टीम की हालत का पता चल जाता है। बोर्ड खराब फैसले लेता है, जिसकी वजह से टीम अच्छा नहीं करती। इस तरह टीम की आलोचना होती है तो फिर बोर्ड की भी आलोचना शुरू हो जाती है।
कोच-कप्तान बदल देता है पाकिस्तान
बोर्ड के कार्य प्रणाली पर इसलिए भी सवाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि बोर्ड कोच को लंबे समय के लिए रखता है, लेकिन थोड़े ही समय में उसे हटा दिया जाता है या फिर वह इस्तीफा दे देता है। जाहिर है कि इसमें उसको वह पावर नहीं मिल रही होती है, जो कि एक टीम को चलाने के लिए और अपने विजन को साबित करने के लिए चाहिए होती है। कप्तान से लेकर कोच सब बदल जाते हैं, क्योंकि टीम लंबे समय से द्विपक्षीय सीरीज, एशिया कप और आईसीसी इवेंट्स में अच्छा नहीं कर रही है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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