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पाकिस्तान क्रिकेट को बचाने के लिए मोहसिन नकवी ने चला मास्टरस्ट्रोक, पूर्व दिग्गजों को ला रहे साथ

Bhasha कराची
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पीसीबी प्रमुख मोहसिन नकवी बोर्ड के कामकाज में सुधार लाने में मदद करने के लिए तीन से चार पूर्व खिलाड़ियों को अपने सलाहकार पैनल में शामिल करेंगे। इसके लिए कुछ खिलाड़ियों से बात चल रही है। 

पाकिस्तान क्रिकेट को बचाने के लिए मोहसिन नकवी ने चला मास्टरस्ट्रोक, पूर्व दिग्गजों को ला रहे साथ

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी के प्रमुख मोहसिन नकवी बोर्ड के कामकाज में सुधार लाने के लिए एक बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। बोर्ड और टीम की अलग-अलग तरह से मदद करने के लिए नकवी तीन से चार पूर्व खिलाड़ियों को अपने सलाहकार पैनल में शामिल करने वाले हैं। नकवी ने लाहौर में पत्रकारों को बताया कि उनकी सलाहकार समिति में फिलहाल तीन पूर्व दिग्गज खिलाड़ी हैं लेकिन वह इसमें और अधिक पूर्व खिलाड़ियों को शामिल करना चाहते हैं। इसकी कवायद शुरू हो चुकी है।

उन्होंने कहा, ''मैं इस संबंध में कुछ पूर्व खिलाड़ियों से मिल रहा हूं, क्योंकि मेरा मानना ​​है कि क्रिकेट से संबंधित मामलों पर फैसले उन लोगों को करने चाहिए जिन्हें खेल का अच्छा ज्ञान है। मैं चाहता हूं कि क्रिकेट के जानकार ये खिलाड़ी राष्ट्रीय टीम, क्रिकेट से जुड़े मुद्दों और घरेलू क्रिकेट से संबंधित मामलों पर फैसले लें।'' इससे देश में क्रिकेट का विकास होगा और टीम भी कुछ सुधारों के बाद अच्छा प्रदर्शन कर सकती है।

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अभी पूर्व कप्तान मिस्बाह-उल-हक और सरफराज अहमद उनके सलाहकारों में शामिल हैं और माना जा रहा है कि पूर्व कप्तान यूनिस खान और मोहम्मद हफीज से सलाहकार पैनल में शामिल होने के लिए संपर्क किया गया है। इसके अलावा भी कुछ खिलाड़ियों से मोहसिन नकवी मिल रहे हैं और सलाहकार समिति में शामिल करने के बारे में बता रहे हैं। हालांकि, पहले भी मोहसिन नकवी ने पूर्व क्रिकेटरों से पीसीबी और टीम से जुड़ने की अपील की थी,

पाकिस्तान क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हाल इस समय बहुत खस्ता है। क्रिकेट टीम की हालत से ही बोर्ड की हालत और बोर्ड की हालत से क्रिकेट टीम की हालत का पता चल जाता है। बोर्ड खराब फैसले लेता है, जिसकी वजह से टीम अच्छा नहीं करती। इस तरह टीम की आलोचना होती है तो फिर बोर्ड की भी आलोचना शुरू हो जाती है।

कोच-कप्तान बदल देता है पाकिस्तान

बोर्ड के कार्य प्रणाली पर इसलिए भी सवाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि बोर्ड कोच को लंबे समय के लिए रखता है, लेकिन थोड़े ही समय में उसे हटा दिया जाता है या फिर वह इस्तीफा दे देता है। जाहिर है कि इसमें उसको वह पावर नहीं मिल रही होती है, जो कि एक टीम को चलाने के लिए और अपने विजन को साबित करने के लिए चाहिए होती है। कप्तान से लेकर कोच सब बदल जाते हैं, क्योंकि टीम लंबे समय से द्विपक्षीय सीरीज, एशिया कप और आईसीसी इवेंट्स में अच्छा नहीं कर रही है।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


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