अफगानिस्तान के ट्राई सीरीज से हटने के बाद पाकिस्तान ने तोड़ी चुप्पी, तीसरी टीम की शुरू हुई तलाश

संक्षेप: न्यूज एजेंसी PTI के अनुसार पीसीबी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वे ट्रॉई सीरीज में अफगानिस्तान की जगह लेने के लिए कुछ अन्य बोर्डों के साथ बातचीत कर रहे हैं। बता दें, यह ट्रॉई सीरीज अगले महीने 17 नवंबर से शुरू होनी है जिसका फाइनल 29 नवंबर को खेला जाएगा

शुक्रवार को पाकिस्तान के हमले में तीन अफगानिस्तान के क्रिकेटरों के दुखद निधन के बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ होने वाली आगामी ट्रॉई सीरीज से हटने का फैसला किया है। ACB के इस फैसले के बाद पाकिस्तान की ओर से पहला रिएक्शन सामने आया है। न्यूज एजेंसी PTI के अनुसार पीसीबी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वे ट्रॉई सीरीज में अफगानिस्तान की जगह लेने के लिए कुछ अन्य बोर्डों के साथ बातचीत कर रहे हैं। बता दें, यह ट्रॉई सीरीज अगले महीने 17 नवंबर से शुरू होनी है जिसका फाइनल 29 नवंबर को खेला जाएगा। पाकिस्तान इस ट्राई सीरीज का मेजबान है।

वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "अफगानिस्तान के हटने के बाद भी ट्राई-सीरीज निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ेगी। हम एक रिप्लेसमेंट टीम पर विचार कर रहे हैं और एक बार अंतिम रूप लेने के बाद घोषणा की जाएगी। ट्राई-सीरीज में श्रीलंका में एक तीसरी टीम है, इसलिए यह 17 नवंबर से शुरू होगी।"

अफगानिस्तान ने टेस्ट दर्जा मिलने के बाद से पाकिस्तान के साथ कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेली है, हालांकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त होने से पहले उसकी ए टीमें अक्सर देश का दौरा करती थीं और कई अफगान खिलाड़ियों ने भी देश में ट्रेनिंग ली थी।

एक समय, पाकिस्तान ने अफगान क्रिकेटरों को अपने घरेलू टूर्नामेंटों में खेलने की अनुमति भी दी थी।

एक विश्वसनीय सूत्र ने बताया कि पीसीबी का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विभाग वर्तमान में अफगानिस्तान के विकल्प के रूप में नेपाल और संयुक्त अरब अमीरात जैसी सहयोगी सदस्य टीमों पर भी विचार कर रहा है, लेकिन उनकी प्राथमिकता ट्राई सीरीज में भाग लेने के लिए एक टेस्ट खेलने वाले देश को लाना है।

पाकिस्तान 11 से 15 नवंबर तक तीन मैचों की द्विपक्षीय टी20 सीरीज के लिए श्रीलंका की भी मेजबानी करेगा।