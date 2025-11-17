Cricket Logo
PCB ने पूर्व कप्तान सरफराज अहमद को शाहीन और अंडर-19 टीमों का डायरेक्टर बनाया

संक्षेप: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने पूर्व कप्तान सरफराज अहमद को पाकिस्तान शाहीन (ए टीम) और अंडर-19 टीमों का निदेशक नियुक्त किया है। सरफराज पिछले साल से बोर्ड से जुड़े हुए हैं और अब दोनों टीमों से संबंधित सभी कार्यों का नेतृत्व करेंगे।

Mon, 17 Nov 2025 05:11 PMChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, पीटीआई
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने पूर्व कप्तान सरफराज अहमद को पाकिस्तान शाहीन (ए टीम) और अंडर-19 टीमों का निदेशक नियुक्त किया है।

सरफराज पिछले साल से बोर्ड से जुड़े हुए हैं और अब दोनों टीमों से संबंधित सभी कार्यों का नेतृत्व करेंगे।

न्यूज एजेंसी पीटीआई से पीसीबी के एक सूत्र ने कहा, ‘आप कह सकते हैं कि वह पाकिस्तान शाहीन और जूनियर टीम के निदेशक हैं और जरूरत पड़ने पर उनके साथ विदेश दौरे पर भी जाएंगे।'

सूत्र के अनुसार शाहीन और अंडर-19 टीमों के कोच, चयनकर्ता, सहयोगी स्टाफ के सदस्य अब सरफराज को रिपोर्ट करेंगे।

सूत्र ने कहा, ‘वह दोनों टीमों के लिए कोच या सहयोगी स्टाफ की नियुक्ति के संबंध में लिए गए किसी भी फैसले में शामिल होंगे।’

सरफराज शुरुआत में बोर्ड के साथ चैंपियंस कप में एक डोमेस्टिक टीम के मेंटर के तौर पर पिछले साल जुड़े थे। उसके बाद उन्हें क्रिकेट मामलों के चेयरमैन का सलाहकार नियुक्त किया गया था।

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान सरफराज खुद ही युवा टैलेंट्स पर काम करने के लिए उत्सुक थे, इसलिए उन्होंने नई जिम्मेदारी को स्वीकार किया।

सरफराज अहमद की कप्तानी में ही पाकिस्तान ने अपना पिछला आईसीसी टाइटल जीता था। तब उसने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत को हराया था।

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान शाहीन्स और अंडर-19 टीम के कोचों को लगातार बदलता रहा है। यहां तक कि टीमों के कप्तानों को भी अक्सर बदल दिया जाता है। सरफराज ने इस टेंडेंसी पर रोक की सलाह दी थी। उन्होंने चेयरमैन को सलाह दी थी कि नियुक्तियां दीर्घकाल के लिए की जाएं ताकि उचित जवाबदेही तय की जा सकेगी और खिलाड़ियों को भी सही से तैयार किया जा सकेगा।

