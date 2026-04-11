PBKS vs SRH Pitch Report: मुल्लनपुर की पिच का आज कैसा रहेगा मिजाज, बल्लेबाज या गेंदबाज कौन बरपाएगा कहर?
PBKS vs SRH Pitch Report: पंजाब किंग्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद आईपीएल 2026 का 17वां मुकाबला आज मुल्लनपुर के महाराजा यादविन्द्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। मैच दोपहर 3 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा।
PBKS vs SRH Pitch Report: पंजाब किंग्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद आईपीएल 2026 का 17वां मैच आज यानी शनिवार, 11 अप्रैल को खेला जाना है। पीबीकेएस वर्सेस एसआरएच मुकाबला मुल्लनपुर के महाराजा यादविन्द्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। IPL के आज दो मैच होंगे। पंजाब वर्सेस हैदराबाद का पहला मैच होने की वजह से मुकाबला दोपहर 3 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान -श्रेयस अय्यर और ईशान किशन- आधा घंटा पहले मैदान पर उतरेंगे। बता दें, पंजाब की टीम को अभी तक इस टूर्नामेंट में हार का सामना नहीं करना पड़ा है, वहीं हैदराबाद तीन में से 2 मैच हारकर यहां पहुंची है।
PBKS vs SRH पिच रिपोर्ट
पिछले सीजन में मुल्लनपुर की पिच कई बार अलग-अलग तरह से खेली है, लेकिन ज्यादातर समय यह बैटिंग के लिए अच्छी रही है। कई बार, जब क्यूरेटर ने पिच पर थोड़ी घास छोड़ने का फैसला किया है, तो सीमर पहली इनिंग्स में पिच से काफी फायदा उठा पाए थे। PBKS vs SRH का यह इस मैदान पर दूसरा मैच है। पहली बार पंजाब की टीम यहां गुजरात टाइटंस से भिड़ी थी, जहां उन्होंने आखिरी ओवर में 163 रनों का टारगेट तीन विकेट रहते चेज किया था। पंजाब वर्सेस एसआरएच मैच दिन का है तो ओस की भूमिका अहम नहीं होगी। टॉस जीतकर दोनों कप्तानों की नजरें पहले बैटिंग करने पर होगी।
महाराजा यादविन्द्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम IPL रिकॉर्ड
मैच- 12
पहले बैटिंग करते हुए जीते गए मैच- 6 (50.00%)
टारगेट का पीछा करते हुए जीते गए मैच- 6 (50.00%)
टॉस जीतकर जीते गए मैच- 8 (66.67%)
टॉस हारकर जीते गए मैच- 4 (33.33%)
हाईएस्ट स्कोर- 228/5
लोएस्ट स्कोर- 95
हाईएस्ट स्कोर इन चेज- 165/7
औसत रन प्रति विकेट- 23.49
औसत रन प्रति ओवर- 8.76
पहले बैटिंग करते हुए औसत स्कोर- 168.33
PBKS vs SRH हेड टू हेड
पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईपीएल इतिहास में कुल 24 मैच खेले गए हैं, जिसमें से 17 मुकाबले जीतकर हैदराबाद ने अपना दबदबा बनाया हुआ है। वहीं पंजाब को उनके खिलाफ 7 ही जीत मिली है। हैरानी की बात यह है कि इन दोनों टीमों के बीच हुए पिछले पांच मैचों में एसआरएच ने ही जीत दर्ज की है।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें