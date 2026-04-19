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पंजाब किंग्स ने बनाया आईपीएल 2026 का सर्वोच्च स्कोर, RCB का रिकॉर्ड पीछे छूटा

Apr 19, 2026 10:01 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
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पंजाब किंग्स ने रविवार को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मुकाबले में आईपीएल 2026 का सर्वोच्च स्कोर बनाया। पंजाब ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 254 रन बनाए। इससे पहले ये रिकॉर्ड बेंगलुरु के नाम दर्ज था।

पंजाब किंग्स ने बनाया आईपीएल 2026 का सर्वोच्च स्कोर, RCB का रिकॉर्ड पीछे छूटा

पंजाब किंग्स ने सलामी बल्लेबाज प्रियांश आर्य (93 रन) और कूपर कोनोली (87 रन) के अर्धशतकों के साथ दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 182 रन की साझेदारी से रविवार को यहां इंडियन प्रीमियर लीग टी20 मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के खिलाफ सात विकेट पर 254 रन का स्कोर खड़ा किया। जोकि आईपीएल 2026 में पंजाब का सर्वोच्च स्कोर है। वहीं ओवर ऑल आईपीएल में यह उनका दूसरा सर्वश्रेष्ठ स्कोर है। जबकि जारी सीजन का ये सर्वोच्च स्कोर बन गया है। प्रियांश ने 37 गेंद का सामना करते हुए नौ छक्के और चार चौके लगाए जबकि कोनोली की 46 गेंद की पारी में आठ चौके और सात छक्के जड़े थे। मार्कस स्टोइनिस ने पारी की अंतिम गेंद पर रन आउट होने से पहले 29 रन का योगदान दिया। एलएसजी के लिए एम सिद्धार्थ ने तीन ओवर में 35 रन और प्रिंस यादव ने 25 रन देकर दो दो विकेट झटके। मोहम्मद शमी और मोहसिन खान को एक एक विकेट मिला।

आईपीएल 2026 का सर्वोच्च स्कोर

पंजाब किंग्स ने रविवार को आईपीएल 2026 के 29वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 254 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। यह आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स का सर्वोच्च स्कोर है। वहीं ओवर ऑल आईपीएल में यह उनका दूसरा सर्वश्रेष्ठ स्कोर है। आईपीएल 2026 का ये हाईएस्ट टोटल भी बन गया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के नाम था, बेंगलुरु ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ जारी सीजन में 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 250 रन बनाए थे।

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पंजाब किंग्स ने सलामी बल्लेबाज प्रियांश आर्य (93 रन) और कूपर कोनोली (87 रन) के अर्धशतकों के साथ दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 182 रन की साझेदारी से रविवार को यहां इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) टी20 मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के खिलाफ सात विकेट पर 254 रन का स्कोर खड़ा किया। प्रियांश ने 37 गेंद का सामना करते हुए नौ छक्के और चार चौके लगाए जबकि कोनोली की 46 गेंद की पारी में आठ चौके और सात छक्के जड़े थे।

ये भी पढ़ें:6,6,6, 1,6,6...कूपर-प्रियांश ने मार्करम के ओवर में ठोके 32 रन, बन गया सबसे महंगा

मार्कस स्टोइनिस ने पारी की अंतिम गेंद पर रन आउट होने से पहले 29 रन का योगदान दिया। एलएसजी के लिए एम सिद्धार्थ ने तीन ओवर में 35 रन और प्रिंस यादव ने 25 रन देकर दो दो विकेट झटके। मोहम्मद शमी और मोहसिन खान को एक एक विकेट मिला।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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