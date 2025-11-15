PBKS Retained Players List: पंजाब किंग्स ने मैक्सवेल से छुड़ाया पीछा, तीन कंगारू हुए रिलीज
संक्षेप: PBKS Retained and Released Players List: पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) ने आईपीएल 2026 ऑक्शन से पहले चार खिलाड़ियों को रिलीज करने का फैसला किया है। ऑक्शन का आयोजन 16 दिसंबर को होगा।
PBKS Retained and Released Players List: पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) ने आईपीएल 2026 ऑक्शन से पहले अपने रिटेन और रिलीज प्लेयर्स के नामों की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली पंजाब टीम ने चार खिलाड़ियों को रिलीज किया है, जिसमें तीन कंगारू हैं। पीबीकेएस ने ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल से पीछा छुड़ाया है। वह आईपीएल 2025 में कुछ खास नहीं कर पाए थे। उन्होंने सीजन में 7 मैचों में सिर्फ 48 रन बटोरे और चार विकेट लिए। जोश इंगलिस, आरोन हार्डी भी रिलीज किए गए हैं। श्रेयस ब्रिगेड ने आईपीएल 2025 में शानदार प्रदर्शन किया और फाइनल तक पहुंचे। हालांकि, पीबीकेएस को खिताबी मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) के हाथों हार झेलनी पड़ी। पंजाब ने अब तक एक भी आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीती है।
पंजाब किंग्स रिटेन प्लेयर्स लिस्ट: श्रेयस अय्यर, अजमतुल्लाह उमरजई, मार्को जानसन, हरप्रीत बराड़, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, मुशीर खान, प्याला अविनाश, हरनूर पन्नू, सूर्यांश शेडगे, मिशेल ओवेन, जेवियर बार्टलेट, प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्य, लॉकी फर्ग्यूसन, विशक विजयकुमार, यश ठाकुर, विष्णु विनोद, शशांक सिंह, नेहल वढेरा, मार्कस स्टोइनिस।
पंजाब किंग्स रिलीज प्लेयर्स लिस्ट: ग्लेन मैक्सवेल, जोश इंगलिस, आरोन हार्डी, कुलदीप सेन।
पंजाब किंग्स आईपीएल 2026 ऑक्शन पर्स: 11.50 करोड़ रुपये
आईपीएल 2026 ऑक्शन से पहले पंजाब किंग्स की टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्य, शशांक सिंह, नेहल वढेरा, मार्कस स्टोइनिस, अजमतुल्लाह उमरजई, मार्को जानसन, हरप्रीत बराड़, युजवेंद्र चहल, यश ठाकुर, विष्णु विनोद, अर्शदीप सिंह, मुशीर खान, प्याला अविनाश, हरनूर पन्नू, सूर्यांश शेडगे, मिशेल ओवेन, जेवियर बार्टलेट, लॉकी फर्ग्यूसन, विशक विजयकुमार।