हार्दिक पांड्या को शामिल करने की असली वजह आई सामने, पंजाब के सह मालिक मोहित बर्मन ने डील से जुड़े खोले राज
पंजाब किंग्स के सह मालिक मोहित बर्मन का मानना है कि हार्दिक पांड्या विश्व क्रिकेट के बेहतरीन ऑलराउंडरों में से एक हैं। उन्होंने कहा कि हार्दिक को शामिल करना पंजाब किंग्स और भविष्य के हमारे लक्ष्यों के लिहाज से सही फैसला है।
पंजाब किंग्स के सह मालिक मोहित बर्मन ने कहा कि हार्दिक पंड्या जैसे प्रभावशाली ऑलराउंडर को टीम में शामिल करना खिताब जीतने के पंजाब किंग्स के लक्ष्य के अनुरूप था। इस सौदे के तहत पंजाब किंग्स को अपने प्रमुख तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को मुंबई इंडियंस को देना पड़ा। इसके साथ ही मुंबई इंडियंस के साथ हार्दिक पांड्या का दूसरा कार्यकाल खत्म हो गया है। इस दौरान उन्होंने टीम के साथ चार आईपीएल खिताब जीते थे। दूसरी ओर, अर्शदीप सिंह आठ सीजन तक पंजाब के साथ रहने के बाद अब टीम छोड़ रहे हैं।
ऐसे सौदे रातोंरात नहीं होते
बर्मन ने कहा, ''हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी को टीम में शामिल करने का मौका अक्सर नहीं मिलता। वह विश्व क्रिकेट के बेहतरीन ऑलराउंडरों में से एक हैं और बल्ले तथा गेंद दोनों से मैच का रुख बदल सकते हैं। वह नेतृत्व क्षमता, अनुभव और दबाव की परिस्थितियों में प्रदर्शन करने की काबिलियत भी लेकर आते हैं।''
मुंबई इंडियंस के साथ सौदा तय करने में कितना समय लगा? इस सवाल पर बर्मन ने कहा, ''ऐसे सौदे रातोंरात नहीं होते। हार्दिक जैसी क्षमता वाले खिलाड़ी को टीम में शामिल करने का मौका हमारे लिए बेहद रोमांचक था। वह खुद को मैच विजेता, नेतृत्वकर्ता और टीम के लिए बेहद उपयोगी खिलाड़ी साबित कर चुके हैं।''
उन्होंने कहा, ''टीम प्रबंधन इन चर्चाओं में करीब से शामिल था और अंत में हमें लगा कि यह पंजाब किंग्स और भविष्य के हमारे लक्ष्यों के लिहाज से सही फैसला है।''
हार्दिक के पास कप्तानी और खिताब जीतने का अनुभव
बर्मन ने पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर के नेतृत्व में पांड्या के खेलने को लेकर उठ रही चिंताओं को खारिज किया। उन्होंने कहा, ''मुझे इसमें कोई समस्या नजर नहीं आती। वास्तव में मैं इसे बहुत बड़ा फायदा मानता हूं। श्रेयस ने पंजाब किंग्स की कप्तानी शानदार तरीके से की है और 2025 में टीम को फाइनल तक पहुंचाना बड़ी उपलब्धि थी।'' उन्होंने कहा, ''हार्दिक के पास टीमों की कप्तानी करने और खिताब जीतने का अपना अनुभव है। ड्रेसिंग रूम में क्रिकेट की समझ रखने वाले दो मजबूत खिलाड़ियों का होना फ्रेंचाइजी के लिए फायदेमंद ही होगा।''
अर्शदीप सिंह को टीम से जाने देने के फैसले पर बर्मन ने कहा, ''यह बेहद मुश्किल फैसला था। अर्शदीप पंजाब किंग्स का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं और हमने उन्हें देश के बेहतरीन तेज गेंदबाजों में से एक बनते देखा है।'' उन्होंने कहा, ''वह पंजाब के रहने वाले हैं, हमारे प्रशंसक उन्हें बहुत प्यार करते हैं और इस फ्रेंचाइजी में उनका हमेशा खास स्थान रहेगा। वह पिछले आठ सत्र से हमारे साथ थे। लेकिन खेल में कभी-कभी आपको मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं।''
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
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