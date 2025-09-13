Patidar Led Central Zone tightened its grip in Duleep Trophy final Yash Rathod missed a double century by just 6 runs पाटीदार की टीम ने दलीप ट्रॉफी फाइनल में कसा शिकंजा, सिर्फ 6 रन से दोहरे शतक से चूका ये खिलाड़ी, Cricket Hindi News - Hindustan
रजत पाटीदार की कप्तानी वाली सेंट्रल जोन ने दलीप ट्रॉफी फाइनल में अपना शिकंजा कस लिया है। वहीं, सेंट्रल जोन के यश राठौड़ सिर्फ 6 रन से दोहरे शतक से चूक गए। साउथ जोन तीसरे दिन स्टंप तक 233 रन से पीछे है।

Md.Akram बेंगलुरु, भाषाSat, 13 Sep 2025 07:30 PM
सेंट्रल जोन ने यश राठौड़ (194 रन) के करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रथम श्रेणी स्कोर से शनिवार को बेंगलुरु में साउथ जोन के खिलाफ पहली पारी में 511 रन बनाकर 362 रन की विशाल बढ़त हासिल कर दलीप ट्रॉफी 2025 फाइनल पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। रजत पाटीदार की अगुवाई वाली सेंट्रल जोन ने तीसरे दिन पांच विकेट पर 384 रन से शुरुआत की, जिसमें राठौड़ ने 137 रन से पारी आगे बढ़ाई। लंच के बाद के सत्र में एक घंटे बाद पूरी टीम 511 रन पर सिमट गई।

साउथ जोन ने स्टंप तक दूसरी पारी में दो विकेट पर 129 रन बना लिए हैं लेकिन वह अब भी 233 रन से पीछे है। रविचंद्रन स्मरण 37 रन और रिकी भुई 26 रन बनाकर क्रीज पर हैं। दिन के स्टार निश्चित रूप से राठौड़ रहे जो पिछले रणजी ट्रॉफी सत्र में 960 से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। राठौड़ सुबह जल्द ही 150 रन तक पहुंच गए और उन्होंने अपने पिछले 151 रन के सर्वोच्च स्कोर को पार कर लिया। उन्होंने सारांश जैन के साथ छठे विकेट की साझेदारी को 176 रन तक पहुंचाया। जैन ने कल की 47 रन की पारी को 69 रन तक पहुंचाया।

राठौड़ ने साउथ जोन के बाएं हाथ के स्पिनर अंकित शर्मा की 84 गेंदों पर 76 रन (सात चौके और एक छक्का) रन बनाए। जैन इसके बाद अंकित (180 रन देकर चार विकेट) का शिकार हो गए जिससे सेंट्रल जोन की टीम लंच तक छह विकेट पर 488 रन पर थी। फिर लंच के तुरंत बाद 25 वर्षीय राठौड़ भी पवेलियन लौट गए जो गुरजपनीत सिंह (124 रन देकर चार विकेट) की गेंद पर बोल्ड हो गए। राठौड़ अपने पहले दोहरे शतक से केवल छह रन से चूक गए। इसके बाद सेंट्रल जोन की टीम जल्द ही 11 रन के अंतराल में बाकी तीन विकेट गंवाकर ढेर हो गई।

पहली पारी में 149 रन पर सिमटने वाले साउथ जोन ने दूसरी पारी में बेहतर प्रदर्शन किया। इसकी शुरूआत सलामी बल्लेबाज तन्मय अग्रवाल (26) और मोहित काले (38) ने पहले विकेट के लिए 62 रन जोड़कर की। लेकिन बाद में काले ऑफ स्पिनर जैन की गेंद पर पगबाधा आउट हो गए। अग्रवाल को कुलदीप सेन ने आउट किया। स्मरण और भुई ने स्टंप तक 14.5 ओवर में तीसरे विकेट के लिए 53 रन जोड़ लिए।

