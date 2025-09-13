पाटीदार की टीम ने दलीप ट्रॉफी फाइनल में कसा शिकंजा, सिर्फ 6 रन से दोहरे शतक से चूका ये खिलाड़ी

रजत पाटीदार की कप्तानी वाली सेंट्रल जोन ने दलीप ट्रॉफी फाइनल में अपना शिकंजा कस लिया है। वहीं, सेंट्रल जोन के यश राठौड़ सिर्फ 6 रन से दोहरे शतक से चूक गए। साउथ जोन तीसरे दिन स्टंप तक 233 रन से पीछे है।

सेंट्रल जोन ने यश राठौड़ (194 रन) के करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रथम श्रेणी स्कोर से शनिवार को बेंगलुरु में साउथ जोन के खिलाफ पहली पारी में 511 रन बनाकर 362 रन की विशाल बढ़त हासिल कर दलीप ट्रॉफी 2025 फाइनल पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। रजत पाटीदार की अगुवाई वाली सेंट्रल जोन ने तीसरे दिन पांच विकेट पर 384 रन से शुरुआत की, जिसमें राठौड़ ने 137 रन से पारी आगे बढ़ाई। लंच के बाद के सत्र में एक घंटे बाद पूरी टीम 511 रन पर सिमट गई।

साउथ जोन ने स्टंप तक दूसरी पारी में दो विकेट पर 129 रन बना लिए हैं लेकिन वह अब भी 233 रन से पीछे है। रविचंद्रन स्मरण 37 रन और रिकी भुई 26 रन बनाकर क्रीज पर हैं। दिन के स्टार निश्चित रूप से राठौड़ रहे जो पिछले रणजी ट्रॉफी सत्र में 960 से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। राठौड़ सुबह जल्द ही 150 रन तक पहुंच गए और उन्होंने अपने पिछले 151 रन के सर्वोच्च स्कोर को पार कर लिया। उन्होंने सारांश जैन के साथ छठे विकेट की साझेदारी को 176 रन तक पहुंचाया। जैन ने कल की 47 रन की पारी को 69 रन तक पहुंचाया।

राठौड़ ने साउथ जोन के बाएं हाथ के स्पिनर अंकित शर्मा की 84 गेंदों पर 76 रन (सात चौके और एक छक्का) रन बनाए। जैन इसके बाद अंकित (180 रन देकर चार विकेट) का शिकार हो गए जिससे सेंट्रल जोन की टीम लंच तक छह विकेट पर 488 रन पर थी। फिर लंच के तुरंत बाद 25 वर्षीय राठौड़ भी पवेलियन लौट गए जो गुरजपनीत सिंह (124 रन देकर चार विकेट) की गेंद पर बोल्ड हो गए। राठौड़ अपने पहले दोहरे शतक से केवल छह रन से चूक गए। इसके बाद सेंट्रल जोन की टीम जल्द ही 11 रन के अंतराल में बाकी तीन विकेट गंवाकर ढेर हो गई।