पथुम निसांका शतक के बावजूद अभिषेक शर्मा से नहीं छीन पाए नंबर-1 का ताज, कुलदीप यादव का भी राज बरकरार
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Pathum Nissanka failed to Beat Abhishek Sharma Despite Century Most Runs in Asia Cup 2025 Most Wickets Kuldeep Yadav

पथुम निसांका शतक के बावजूद अभिषेक शर्मा से नहीं छीन पाए नंबर-1 का ताज, कुलदीप यादव का भी राज बरकरार

Asia Cup 2025 Most Runs and Most Wickets- एशिया कप 2025 में अभिषेक शर्मा और कुलदीप यादव का सबसे ज्यादा रन और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में राज बरकरार है। पथुम निसांका शतक के बावजूद दूसरे पायदान पर रहे।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 27 Sep 2025 09:21 AM
Asia Cup 2025 Most Runs and Most Wickets- श्रीलंकाई सलामी बल्लेबाज पथुम निसांका ने भारत के खिलाफ एशिया कप 2025 सुपर-4 के आखिरी मुकाबले में शतक जरूर जड़ा, मगर वह अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 202 रन बोर्ड पर लगाए थे, जिसके जवाब में श्रीलंका भी 202 रन बना सकी। मैच टाई होने के बाद भारत ने सुपर ओवर में मुकाबले को अपने नाम किया। पथुम को उनकी शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया। उन्होंने 7 चौकों और 6 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 107 रनों की धुआंधार पारी खेली। हालांकि इस पारी के बावजूद वह एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की रेस में अभिषेक शर्मा को नहीं पछाड़ पाए।

ये भी पढ़ें:भारत की जीत की हैट्रिक के बाद कैसा है पॉइंट्स टेबल का हाल, श्रीलंका का बंटाधार

एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज

एशिया कप 2025 में गजब की फॉर्म में चल रहे भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ 31 गेंदों पर 61 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। इस पारी के दम पर उन्होंने टूर्नामेंट में 300 रन का आंकड़ा पार किया। वह एशिया कप (टी20) के इतिहास में अभिषेक ये कारनामा करने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं।

ये भी पढ़ें:PAK के वर्ल्ड रिकॉर्ड पर अब भारत की नजरें, SL को हराकर नंबर-2 पर पहुंचा

वहीं पथुम निसांका 107 रनों की पारी के साथ एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की रेस में दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं।

प्लेयरमैचरनऔसतस्ट्राइक रेट50100
अभिषेक शर्मा630951.5204.6430
पथुम निसांका626143.5160.1221
सैफ हसन417844.5128.0620
साहबजादा फरहान616026.67107.3810
कुसल परेरा614624.33139.0510
तिलक वर्मा614448132.1100
तौहीद हृदयोय613927.8113.9310
फखर जमां613527117.3910
मोहम्मद हारिस613126.2136.4610
कुसल मेंडिस612224.4123.2310

एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप-10 गेंदबाज

श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले में कुलदीप यादव को एक सफलता मिली, इसी के साथ उनके खाते में एशिया कप 2025 में कुल 13 विकेट हो गए हैं। कुलदीप के अलावा कोई गेंदबाज डबल डिजिट तक नहीं पहुंच पाया है। उनके बाद भारत के दूसरे सबसे सफल गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती रहे हैं जिनके खाते में मात्र 5 विकेट हैं। इससे यह समझ आता है कि कुलदीप अकेले दम पर भारतीय बॉलिंग अटैक को लेकर चल रहे हैं।

प्लेयरमैचविकेटऔसत4 विकेट हॉल
कुलदीप यादव6139.851
जुनैद सिद्दीकी396.332
शाहीन अफरीदी6916-
मुस्तफिजुर रहमान6919-
हारिस रऊफ़4912.78-
वानिंदु हसरंगा6819.5-
सईम अय्यूब6814-
रिशद हुसैन5814-
तस्कीन अहमद4817.13-
दुष्मंथा चमीरा6728.43-
Asia Cup 2025 Abhishek Sharma Kuldeep Yadav
