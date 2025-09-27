पथुम निसांका शतक के बावजूद अभिषेक शर्मा से नहीं छीन पाए नंबर-1 का ताज, कुलदीप यादव का भी राज बरकरार
Asia Cup 2025 Most Runs and Most Wickets- एशिया कप 2025 में अभिषेक शर्मा और कुलदीप यादव का सबसे ज्यादा रन और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में राज बरकरार है। पथुम निसांका शतक के बावजूद दूसरे पायदान पर रहे।
Asia Cup 2025 Most Runs and Most Wickets- श्रीलंकाई सलामी बल्लेबाज पथुम निसांका ने भारत के खिलाफ एशिया कप 2025 सुपर-4 के आखिरी मुकाबले में शतक जरूर जड़ा, मगर वह अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 202 रन बोर्ड पर लगाए थे, जिसके जवाब में श्रीलंका भी 202 रन बना सकी। मैच टाई होने के बाद भारत ने सुपर ओवर में मुकाबले को अपने नाम किया। पथुम को उनकी शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया। उन्होंने 7 चौकों और 6 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 107 रनों की धुआंधार पारी खेली। हालांकि इस पारी के बावजूद वह एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की रेस में अभिषेक शर्मा को नहीं पछाड़ पाए।
एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज
एशिया कप 2025 में गजब की फॉर्म में चल रहे भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ 31 गेंदों पर 61 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। इस पारी के दम पर उन्होंने टूर्नामेंट में 300 रन का आंकड़ा पार किया। वह एशिया कप (टी20) के इतिहास में अभिषेक ये कारनामा करने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं।
वहीं पथुम निसांका 107 रनों की पारी के साथ एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की रेस में दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं।
|प्लेयर
|मैच
|रन
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|50
|100
|अभिषेक शर्मा
|6
|309
|51.5
|204.64
|3
|0
|पथुम निसांका
|6
|261
|43.5
|160.12
|2
|1
|सैफ हसन
|4
|178
|44.5
|128.06
|2
|0
|साहबजादा फरहान
|6
|160
|26.67
|107.38
|1
|0
|कुसल परेरा
|6
|146
|24.33
|139.05
|1
|0
|तिलक वर्मा
|6
|144
|48
|132.11
|0
|0
|तौहीद हृदयोय
|6
|139
|27.8
|113.93
|1
|0
|फखर जमां
|6
|135
|27
|117.39
|1
|0
|मोहम्मद हारिस
|6
|131
|26.2
|136.46
|1
|0
|कुसल मेंडिस
|6
|122
|24.4
|123.23
|1
|0
एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप-10 गेंदबाज
श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले में कुलदीप यादव को एक सफलता मिली, इसी के साथ उनके खाते में एशिया कप 2025 में कुल 13 विकेट हो गए हैं। कुलदीप के अलावा कोई गेंदबाज डबल डिजिट तक नहीं पहुंच पाया है। उनके बाद भारत के दूसरे सबसे सफल गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती रहे हैं जिनके खाते में मात्र 5 विकेट हैं। इससे यह समझ आता है कि कुलदीप अकेले दम पर भारतीय बॉलिंग अटैक को लेकर चल रहे हैं।
|प्लेयर
|मैच
|विकेट
|औसत
|4 विकेट हॉल
|कुलदीप यादव
|6
|13
|9.85
|1
|जुनैद सिद्दीकी
|3
|9
|6.33
|2
|शाहीन अफरीदी
|6
|9
|16
|-
|मुस्तफिजुर रहमान
|6
|9
|19
|-
|हारिस रऊफ़
|4
|9
|12.78
|-
|वानिंदु हसरंगा
|6
|8
|19.5
|-
|सईम अय्यूब
|6
|8
|14
|-
|रिशद हुसैन
|5
|8
|14
|-
|तस्कीन अहमद
|4
|8
|17.13
|-
|दुष्मंथा चमीरा
|6
|7
|28.43
|-