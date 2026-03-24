पैट कमिंस आज जाएंगे भारत, लेकिन IPL 2026 कैप्टंस मीट के लिए ये खिलाड़ी पहुंचेगा मुंबई
पैट कमिंस आज आईपीएल 2026 के लिए भारत पहुंच जाएंगे, लेकिन पहले कुछ मैचों में उनके खेलने की संभावना नहीं है। यही कारण है कि मुंबई में 25 मार्च होने वाले कैप्टंस मीट में ईशान किशन जाएंगे।
सनराइजर्स हैदराबाद यानी एसआरएच के कप्तान पैट कमिंस आज यानी मंगलवार 24 मार्च को भारत पहुंच जाएंगे। वे बेंगलुरु में लैंड करेंगे। हालांकि, आईपीएल 2026 के पहले कुछ मैचों में उनके खेलने की संभावना नहीं है। यही कारण है कि बुधवार 25 मार्च को मुंबई में आयोजित होने वाले कैप्टंस मीट में सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान के तौर पर ईशान किशन पहुंचेंगे। ईशान किशन को पैट कमिंस की अनुपस्थिति में कुछ मैचों के लिए एसआरएच का कप्तान घोषित किया गया है।
पैट कमिंस चोट की वजह से आईपीएल 2026 के पहले दो से तीन मैचों को मिस करने वाले हैं। इन मैचों के लिए एसआरएच ने ईशान किशन को कप्तान और अभिषेक शर्मा को उपकप्तान बनाया है। कमिंस एशेज सीरीज से पहले चोटिल थे, लेकिन एक मैच में खेले थे और इसके बाद फिर से टीम से बाहर हो गए थे। टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भी वे खेल नहीं पाए थे। अब वे आईपीएल में खेलेंगे, लेकिन पहले कुछ मैचों में सिर्फ ड्रेसिंग रूम में ही आपको वे नजर आएंगे। वे फिट हो जाएंगे तो टीम के साथ ट्रेनिंग शुरू करेंगे।
सनराइजर्स हैदराबाद ही एकमात्र टीम है, जिसका मुख्य कप्तान कोई विदेशी खिलाड़ी है। इसके अलावा बाकी सभी टीमों की कप्तानी भारतीय खिलाड़ी ही करने वाले हैं। पहली बार आईपीएल के इतिहास में ऐसा होगा कि पहले कुछ मैचों में सभी टीमों के कप्तान भारतीय होंगे। बाद में कमिंस के अलावा बाकी सभी कप्तान आईपीएल टीमों के भारतीय ही होंगे।
मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या, दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल, पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर, गुजरात टाइटन्स के कप्तान शुभमन गिल, राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग, लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत, चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान रुतुराज गायकवाड़, कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार होंगे।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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